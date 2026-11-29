S chon fünfmal sollen Israels Oppositionsführer Gadi Eisenkot und seine Partei Jaschar und Noch-Premier Benjamin Netanjahu und seine Partei Likud miteinander über eine „Einheitsregierung mit Amtsrotation“ verhandelt haben. Am Sonntag erklärte Eisenkot, es bestünden weiterhin große Differenzen und es seien keine weiteren persönlichen Treffen angesetzt.

Doch warum verhandelte Eisenkot – Anführer des „Blocks für den Wandel“ – überhaupt immer wieder mit jenem Politiker, dessen Ablösung der Block vor der Wahl so vehement gefordert hatte? Und das, obwohl seine Frist zur Regierungsbildung in weniger als einer Woche abläuft?

Zur Erinnerung: 67 Sitze haben die Parteien, die nicht Teil der letzten Regierungskoalition von Netanjahu waren, bei der Wahl gewonnen. Das ist genau die Mehrheit, die Eisenkot für eine Regierungsbildung bräuchte. Doch Teil dieser 67 Sitze ist auch die arabische-konservative Partei Ra'am – und da liegt wohl das Problem.

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Der Ra’am-Vorsitzende Mansour Abbas bestätigte am Samstagabend im israelischen Fernsehen seine Unterstützung für ein Gesetz, das die Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission zum 7. Oktober 2023 fordert und in dem die Hamas ausdrücklich als Terrororganisation verurteilt wird. Damit erfüllt er die letzte noch offene Anforderung, die Eisenkot für einen Beitritt zu seiner Regierung gestellt hatte: das Benennen der Hamas als Terrorgruppe.

Das hätte ausreichen müssen, um Ra’am endlich auf die Ebene eines echten Partners zu heben. Doch Eisenkot scheint dafür taub zu sein.

Netanjahu wiederum macht seit Jahren Politik, die der Hamas hilft. Ein Beispiel: Im Jahr 2017 sah sich Katar wegen seiner Finanzierung der Muslimbruderschaft und der Hamas einer Blockade durch mehrere arabische Staaten ausgesetzt, unterstützt von den USA. Netanjahu machte es sich daraufhin zur Aufgabe, diese Isolation zu verringern und sicherzustellen, dass weiterhin Geld aus Katar an die Hamas im Gazastreifen floss. Das allein sollte Netanjahu für jede Partnerschaft und jede weitere Regierungsposition in Israel disqualifizieren.