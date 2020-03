Rechte Solidarität mit Griechenland

Früher faul, jetzt Helden

Während der Eurokrise war unter Rechtsradikalen das Griechenbashing beliebt. Jetzt sind sie voll des Lobes – für Polizei und Militär.

Der Besuch auf Lesbos war dann doch nicht so erfreulich, wie AfD-Politiker Oliver Kirchner ihn sich vorgestellt hatte. Der AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt hatte mit dem rechten Blogger Oliver Flesch auf einer antifaschistischen Demo in der Inselhauptstadt „agitiert“ und wurde daraufhin von Antifaschist*innen eingekesselt. Retterin in der Not: die griechische Polizei. Voller Dankbarkeit zeigt sich der AfD-Politiker für seine Befreiung aus den Fängen der Antifa.

Die beiden sind nicht die ersten Rechten, die sich auf den griechischen Inseln eingefunden haben, und sie sind nicht die Ersten, die Bekanntschaft mit antifaschistischen Inselbewohner*innen machen. Auch IB-Kader Mario Müller befand sich in einer Auseinandersetzung mit der lokalen Antifa. So sieht rechtsextreme Solidarität mit Griechenland aus. Die tapferen Griechen müssten unterstützt werden, twittert die AfD in NRW sinngemäß.

So viel Begeisterung für Griechenland, wie in den letzten Tagen aus AfD, Identitärer Bewegung und anderen Größen der rechten Szene zu hören ist, gibt es sonst selten. Auch das griechische Militär ist gerade hoch im Kurs. Rechtsextreme Gruppen wie der „AfD Fanclub (neu, ungekapert)“ oder die „Alice Weidel Fans“ bejubeln laut „Volksverpetzer“ zum Beispiel die Erschießung eines Syrers an der türkisch-griechischen Grenze.

Aber halt, war das nicht mal anders? Wer an die ersten Jahre der AfD zurückdenkt, erinnert sich an eine ganz andere Erzählung über „die Griechen“: Faul waren sie damals, so die AfD. Während der Eurokrise ging die rechtsradikale Partei noch mit diesem Narrativ auf Stimmenfang – und schaffte den Einzug in die ersten Landesparlamente.

Es hat sich scheinbar was getan beim Griechenlandbild der AfD. Aber kohärente Argumentationen waren ja noch nie eine Stärke der rechtsradikalen Partei. Viel wichtiger ist, was jetzt politisch opportun erscheint. Und wer auf Geflüchtete schießt, wird so oder so zum Helden. Da kann man schon mal über frühere Feindschaften hinwegsehen.