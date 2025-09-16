piwik no script img

Razzia bei NeonazisPolizei sucht Waffen bei Rechtsextremen vom „Nordbund“

Acht Rechtsradikale sollen eine bewaffnete Gruppe gebildet haben. Die Polizei durchsuchte am Morgen 13 Objekte in 3 Bundesländern nach Kriegswaffen.

Polizisten sind bei einem Einsatz vor einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim zu sehen
Terror-Ermittler der Polizei heute in Hildesheim Foto: dpa
Jean-Philipp Baeck
Andreas Speit
Von Jean-Philipp Baeck, Andreas Speit und Nils Lenthe

Berlin taz | Es geht um unerlaubte Kriegswaffen und andere vollautomatische Schusswaffen: Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen 13 Objekte in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Die Durchsuchungsbeschlüsse ergingen gegen insgesamt acht Beschuldigte zwischen 32 und 57 Jahren. Sie sollen eine rechtsradikale bewaffnete Gruppe gebildet haben.

Nach Informationen der taz stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der rechten Gruppierung „Nordbund“. Unter anderem wurde auch ein Tattoostudio des bekannten Neonazis Johannes K. in Hildesheim durchsucht.

K. war Bundeswehrsoldat, Söldner und ehemals Wortführer der verbotenen Vereinigung „Blood & Honour“ in Niedersachsen. Die Gruppe gehörte zur Unterstützerstruktur des NSU-Terrornetzswerkes. Der Beschuldigte verfügt über weitreichende internationale Kontakte: zu Militärs, ins kriminelle Rocker-Milieu der „Hells Angels“, zu der 2023 verbotenen völkischen „Artgemeinschaft“.

Bereits Ende der 1990er Jahre hatte er eine Schule für „Wehrsportübungen“ gegründet, lehrte Schießtechniken und Messerkampf. Spätestens 2017 bildete sich laut antifaschistischen Recherchen um K. herum dann die Gruppe „Nordbund“ – ein Zusammenschluss auch aus aktiven Soldaten.

MAD ermittelt gegen Feldjäger

Im Jahr 2022 wurden Ermittlungen des „Militärischen Abschirmdienstes“ (MAD) bekannt, der mehrere Feldjäger – Personenschützer auch für Staatssekretäre des Bundesverteidigungsministeriums – zu ihren mutmaßlichen Aktivitäten in dem rechtsextremen Netzwerk Nordbund befragte. In mehreren Kasernen in Niedersachsen kam es zu Durchsuchungen.

Am Dienstagmorgen nun durchsuchte die Polizei Objekte in der Region Hannover, in Hildesheim und Umgebung, im Enzkreis und im Kreis Lippe. Die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle ermittelt gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und sucht bei den Beschuldigten nach Waffen und Munition. Ebenso sammelten die Ermittler Informationen zu möglichen geplanten Aktivitäten der Gruppe.

Laut „Neue Deister-Zeitung“ fanden Durchsuchungen auch auf einem Grundstück mit Verbindungen zum Neonazi Alexander S. statt, der seit Jahren in der rechtsextremen Szene und Kampfsportszene aktiv ist. Auch S. soll laut Antifa-Recherchen bei Nordbund organisiert sein.

Bereits Ende April 2025 hatte die Polizei zur Gefahrenabwehr bei einem der Beschuldigten eine Pistole und Munition beschlagnahmt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) #Neonazis #Polizei Niedersachsen #Niedersachsen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
in einer Gruppe junger Männer steht einer mit einer Gitarre auf dem Rücken. Sei Gesicht ist verpixelt

Durch Telefonüberwachung identifiziert

Nazis wegen Mordversuchs vor Gericht

Die drei Männer aus Hannover sollen einen Mann halb totgeschlagen und dann liegengelassen haben. Die Gruppe stand unter Terrorverdacht.
Von Michael Trammer
Die Konrad Adenauer Kaserne in Köln.

Razzia gegen rechtsextreme Soldaten

Geheimaktion wird öffentlich

Im März ging der Militärische Abschirmdienst gegen mutmaßlich rechtsextreme Soldaten vor. Sie sollen Kontakt zum „Nordbund“ aus Niedersachsen haben.
Von Andreas Speit
Ein Mann in Camouflage-Hose, verpixelt, im Hintergrund beugen sich andere Personen über Militärfahrzeuge und Uniformen

Ermittlungen gegen Wehrsportgruppe

Weitreichende Kontakte

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen eine rechtsextreme Wehrsportgruppe. Die Verdächtigen haben Verbindungen ins Verteidigungsministerium.
Von Andreas Speit und Andrea Röpke
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

2

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

5

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat

6

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Protest gegen Schwarz-Rot