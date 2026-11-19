In Bremen wird erneut gegen einen Feuerwehrmann ermittelt: Er soll mithilfe von KI rechtsextreme und rassistische Bilder erstellt und im Kollegium herumgezeigt haben. Am Mittwoch hat die Polizei seinen Spind und seine Wohnung durchsucht und unter anderem sein Handy zur Beweissicherung mitgenommen. Die Auswertung läuft, einstweilen darf der Beschuldigte keinen Dienst in der Feuerwehr leisten.

„Kein Platz für Rassismus“ – die Sitzbänke, die einen Teil der Sitzfläche weglassen, um diesen Slogan auf der Rückenlehne bildlich zu unterstreichen, sind mittlerweile bundesweit verbreitet. Auch vor Bremer Feuerwachen wurden zuletzt drei solcher Bänke installiert; offenbar hat ein Feuerwehrmann ein Foto davon mit KI bearbeitet.

In seiner Bildversion sitzen nun zwei Neonazis auf der Bank, von denen einer den Mittelfinger in die Kamera streckt. Das Bild zeigte er wohl im Kollegium herum. Über diese KI-Fotomontage könnte er jetzt stolpern. Ein Disziplinarverfahren ist eingeleitet.

„Rechtsextremismus und Rassismus werden in der Feuerwehr Bremen nicht geduldet und konsequent geahndet“, lässt sich Innensenatorin Eva Högl (SPD) in einer Pressemitteilung zitieren. „Wer die Menschenwürde nicht achtet und unsere Werte nicht teilt, kann nicht in Uniform für alle Bürgerinnen und Bürger da sein.“

Déjà-vu für Bremens Feuerwehr

Für Rassismus in der Feuerwehr ist man in Bremen seit einem großen Skandal 2020 sensibilisiert: Ende 2020 war durch Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des NDR und von Radio Bremen eine feuerwehrinterne Chatgruppe mit menschenverachtenden und rassistischen Inhalten aufgeflogen. Auch ein krasser Fall von Mobbing und Bedrohung gegen eine lesbische Feuerwehrfrau mit Migrationshintergrund war kurz danach an die Öffentlichkeit gelangt.

Ein Beamter wurde im Disziplinarverfahren schließlich aus dem Dienst entfernt, bei anderen Mitgliedern der Gruppe verliefen die Verfahren im Sande. Der Bericht zur Aufarbeitung diagnostizierte der Feuerwehr unter anderem einen „rückständigen, autoritären und angstbesetzten“ Führungsstil.

Der vormalige Leiter der Bremer Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits in einer neuen Funktion beim Land angestellt; der neue Leiter Philipp Heßemer sollte für einen Neuanfang stehen. Versprochen wurde, die Institution umzukrempeln, unter anderem ein diskriminierungssensibles Fortbildungsprogramm für Führungskräfte wurde ausgerollt und ein Leitbild erstellt.

Auch strukturell tat sich etwas: Im Nachgang der Affäre wurde die ohnehin geplante Einrichtung einer unabhängigen Polizeibeauftragten ergänzt um die Rolle als Feuerwehrbeauftragte – eine bundesweit einmalige Stelle. Die Feuerwehrbeauftragte soll Hinweise aus der Bevölkerung annehmen, aber auch Feuerwehrleuten selbst als Ansprechstelle für Probleme dienen.

Skandale gab es weiterhin: Erst 2024 war ein Bremer Feuerwehrmann in Uniform der Polizei rassistisch aufgefallen. Gegen ihn läuft noch ein Disziplinarverfahren. Dass jetzt erneut ein Fall bekannt geworden ist, könnte man als Indiz dafür nehmen, dass dieser Geist in der Bremer Feuerwehr noch nicht tot ist.

 Wir haben in den letzten Jahren viel Engagement und Ressourcen in die Aufklärungs- und Präventionsarbeit gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit investiert Philipp Hessemer, Leiter der Bremer Feuerwehr

In diese Richtung zielt die Linkspartei in ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch: „Der erneute Vorfall wirft die Frage auf, ob in der Vergangenheit die Bemühungen, die strukturellen Probleme zu beheben, wirksam gewesen sind oder intensiviert werden müssen“, findet der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Nelson Janßen.

In der Feuerwehr interpretiert man den Fall gnädiger: „Wir haben in den letzten Jahren viel Engagement und Ressourcen in die Aufklärungs- und Präventionsarbeit gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit investiert“, lobt Feuerwehrleiter Philipp Heßemer seine Institution. „Dass nun hingeschaut wurde und dieser Vorfall gemeldet wurde, zeigt uns: Diese Arbeit wirkt.“

Tatsächlich war der rassistische Chat 2020 erst fünf Jahre nach seinem Erscheinen gemeldet worden. Die rechte Fotomontage hat nun offenbar schon wenige Tage nach ihrer Verbreitung zu einer Meldung und einem Disziplinarverfahren geführt. Auch die Bremer Feuerwehrbeauftragte Sermin Riedel sieht deshalb eher eine „positive Entwicklung“ und Zeichen für einen Bewusstseinswandel: „Der Fall zeigt, dass die Meldewege innerhalb der Feuerwehr funktionieren“, schreibt sie.

Menschenverachtende und unwürdige Sprache und Bilder würden in der Gesamtgesellschaft genutzt und immer weniger hinterfragt, sagt Riedel. Sie mache sich daher „nicht die Illusion, dass es Bereiche gibt, die frei davon wären“, schreibt sie – und verweist auf die InRa-Studie der Bundesregierung, die erst zu Jahresbeginn rassistische Einstellungen in Behörden diagnostiziert hat. Wichtig sei es, diese Fehlentwicklungen aufzudecken, nur so könne man das Vertrauen in die Feuerwehr stärken.

Zunächst nur ein Disziplinarverfahren

Die aktuelle Durchsuchung wurde vom Verwaltungsgericht angeordnet und von der Polizei „in Amtshilfe“ für die Feuerwehr durchgeführt. In Amtshilfe, das heißt: Es geht zumindest im ersten Schritt nicht um strafrechtliche Ermittlungen, sondern um disziplinarrechtliche Fragen. Das Disziplinarverfahren wurde bereits Mitte September eingeleitet, allerdings zunächst, ohne den Beschuldigten zu informieren und zu befragen, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die Innenbehörde selbst will zu dem laufenden Verfahren keine weiteren Informationen herausgeben. Einige Details aber gibt es im anonymisierten Durchsuchungsbeschluss des Verwaltungsgerichts. Demnach hatte sich eine Person aus der Feuerwehr schon Anfang September mit einem Hinweis an die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Feuerwehr gewandt.

Der Durchsuchungsbeschluss ist erhellend: Er führt auch die Vorgeschichte zur Meldung auf, und zeigt, dass der nun Beschuldigte innerhalb der Feuerwehr wohl nicht zum ersten Mal aufgefallen ist. Schon im vergangenen Jahr hatte der Feuerwehrmann demnach Kol­le­g*in­nen sexistisch, queerfeindlich, und rassistisch beleidigt und volksverhetzende Aussagen wie „Die gehören vergast“ geäußert.

Ende 2025 habe es bereits ein Personalgespräch mit einem Referats- und einem Abteilungsleiter gegeben: „Fremdenfeindliche, homophobe oder sonstige menschenverachtende Aussagen“ würden nicht toleriert, sei dem jetzt Beschuldigten dort mitgeteilt worden. Aber: „Trotz des mit ihm geführten Personalgesprächs habe er sein Verhalten fortgesetzt und durch die Erzeugung und Verbreitung des Bildmaterials noch gesteigert“, zitiert das Verwaltungsgericht in indirekter Rede die Innenbehörde.