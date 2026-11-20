An der Blumen-Grundschule in Berlin-Friedrichshain ist Aufruhr auf dem Pausenhof. Eine Horde Schü­le­r:in­nen rennt ans Tor. Sie drängeln sich an den Stäben, hüpfen auf und ab. Denn draußen läuft die „Gen Z regelt“-Demo vorbei. Eine Person kommt aus der Demo zum Schultor und hält den Kindern ein Megafon hin. Mit ihren hohen Stimmen rufen sie Unverständliches hinein, winken, machen „six seven“ mit ihren Händen. Es zeigt sich: Der Protest der Gen Z ist generationsübergreifend – auch die Alphas sind dabei, die nach 2010 geborenen Jahrgänge.

Bundesweit sind am Freitagnachmittag die Gen-Z-Demos gestartet. In Frankfurt am Main sollen es laut Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen 1.100 Menschen sein, in Hamburg 5.000 und in München 1.200. In Berlin waren es taz-Schätzungen zufolge etwa 4.000 Menschen – die Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen selbst sprechen von 15.000. Insgesamt seien aktuell 50.000 Menschen auf der Straße, sagte eine Sprecherin der „Schulstreiks gegen die Wehrpflicht“ zur taz.

In vielen Städten war das Polizeiaufgebot hoch. In Köln hatte die Polizei versucht, eine Demo in der Innenstadt zu untersagen. Doch das Verwaltungsgericht hat dies am Vorabend gekippt. Die Polizei hatte trotzdem massive Kontrollen angekündigt und zudem bei Protestierenden, die auf der vergangenen Demo festgenommen wurden, sogenannte Gefährderansprachen gehalten. Alleine in Frankfurt, wo es nach den vergangenen Protesten am 31. Oktober zu Krawallen kam, sind laut ZDF über 2.000 Po­li­zis­t:in­nen im Einsatz. Bis zum frühen Nachmittag blieben aber alle Demonstrationen friedlich.

In der Schule eingesperrt?

Die Proteste sind Teil einer europaweiten Mobilisierung. Unter dem Motto „Fight for our future, not their wars“ versucht die Youth Strike Coalition, ein Zusammenschluss aus 50 Organisationen aus 25 europäischen Ländern, die Jugendproteste zusammenzuführen. Kernforderung ist dabei ein Stopp der Aufrüstung und Militarisierung, bei gleichzeitigen Investitionen in Bildung und Soziales. In Italien findet am Freitag ein Generalstreik statt, viele Zehntausend Protestierende werden auch zum Beispiel in Frankreich erwartet.

In Deutschland hatte die Initiative „Schulstreiks gegen die Wehrpflicht“ zum fünften landesweiten Schulstreik gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aufgerufen. Erweitert wurde dieser Protest durch Aufrufe der Jugendbewegung „Gen Z regelt“, die erstmals am 31. Oktober auf die Straße gegangen war. An dem Tag beteiligten sich laut Ver­an­stal­te­r:in­nen bis zu 120.000 Menschen an den Protesten.

Am Freitagnachmittag teilte die Schulstreikbewegung mit, dass in Karlsruhe, Heidelberg, Essen, München oder Bochum erneut versucht worden sei, Schü­le­r:in­nen physisch an der Teilnahme an den Demos zu hindern. In einem Video erzählt eine Aktivistin, am Fichte-Gymnasium in Karlsruhe seien Schü­le­r:in­nen im Klassenzimmer eingesperrt worden. Auch Po­li­zis­t:in­nen wären dort gewesen. Die Schü­le­r:in­nen hätten „aus der Schule fliehen“ müssen. Das Fichte-Gymnasium war am Freitag für die taz telefonisch nicht zu erreichen. Auch bei vergangenen Schulstreiks hatte sich die Initiative „Schulstreiks gegen die Wehrpflicht“ immer derartige Repressalien angeprangert.

Charité-Pfleger:innen streiken in Berlin mit

Videoschnipsel in sozialen Medien zeigen zudem zahlreiche blockierte Schuleingänge in ganz Deutschland am Freitagmorgen. Die größte derartige Aktion fand wohl in Freiburg statt, wo 400 Studierende nach eigenen Angaben Hörsäle der Universität besetzt haben. Die Besetzung sei auf einer Vollversammlung am Vorabend beschlossen worden. „Die Uni ist ein Raum der Studierenden, kollektiv haben wir uns entschlossen, uns diesen Raum zurückzuholen“, sagte eine Pressesprecherin der Besetzung namens „Emili“. Inzwischen ist die Besetzung aufgelöst.

Derweil hat sich am Freitag ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen mit den Protesten solidarisiert. Unter dem Motto „Es reicht – für alle!“ solidarisierten sich etwa Attac, verschiedene Untergruppen des DGB, der Berliner Flüchtlingsrat oder die Ärzte der Welt. Janina Gach sagte, in deren Praxen für Menschen ohne Krankenversicherung könne man täglich sehen: „Armut und Ausgrenzung machen krank“. Deshalb rufen die Organisationen dazu auf, „gegen Sozialabbau und für eine lebenswerte Zukunft“ zu protestieren.

Auf einer Pressekonferenz von „Gen Z regelt“ im Kino Babylon am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz sprachen am Freitagmorgen nicht nur Ak­ti­vis­t:in­nen der „Schulstreiks gegen die Wehrpflicht“ und von „Gen Z regelt“, sondern auch Beschäftigte der Charité, die sich aktuell im Arbeitskampf befinden. Hintergrund ist, dass der landeseigene Krankenhausbetrieb einen „Tarifvertrag Entlastung“, den die Pfle­ge­r:in­nen vor einigen Jahren in einem harten Erzwingungsstreik erkämpft hatten, gekündigt hat.

Letzte Hoffnung Sozialismus

„Ich bin Lara und ich bin am Limit“, sagt eine Auszubildende der Charité auf der Pressekonferenz. Sie arbeite sich im Krankenhaus kaputt, dabei könnten Fehler im OP ab dem ersten Tag Leben kosten. „Und trotzdem lebe ich von der Hand in den Mund, ich komme erschöpft nach Hause und weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll“, sagt sie. Und dann seien für Aufrüstung der Bundeswehr plötzlich Milliarden da. „Das ist eine politische Entscheidung gegen uns und unsere Patient:innen“, sagt sie.

Auch am Alexanderplatz wird derweil deutlich: Die Themen, die im Rahmen der Gen-Z-Proteste zusammenkommen, sind sehr breit. Sie alle drehen sich aber um die milliardenschwere Aufrüstung und Militarisierung auf der einen und die Sozialkürzungen auf der anderen Seite. Bei vielen jungen Leuten auf den Protesten rührt sich das zu einer Systemkritik zusammen, die in der Forderung nach einem radikalen Wandel von allem mündet – also nach Revolution.

Aus voller Kehle ruft da etwa eine gerade ankommende Zubringerdemo aus etwa 80 Schüler:innen, kaum ei­ne:r von ihnen ist über 15, „Jugend, Zukunft, Sozialismus“. Sie sind aber augenscheinlich nicht in einer der roten Jugendgruppen organisiert, die sich auf dem Protest auch tummeln. Zu wild und uneinheitlich sind sie gekleidet, zu chaotisch läuft alles ab. Manche tragen abgewetzte Lederjacken, andere zerrissene Netzstrumpfhosen, wieder andere Kufiyas um ihre Kopftücher. Etwas weiter trägt ein Jugendlicher, vielleicht 16 Jahre, einen schicken Mantel und Ledertasche. Er schwenkt eine große rote Fahne, während er über die Karl-Marx-Allee läuft. Viele hier bringen ihre Sehnsucht auf den Begriff des Sozialismus.

„Gegen alles, was falsch läuft“

So ist alles ein großes Chaos. Da sind einige Altlinke, die durch die Menge wuseln und trotzkistische Kampfblätter verteilen. Etwas weiter stehen schwarz vermummte Anarchos und werfen Flugblätter in die Luft, auf denen zu „Ungehorsam, Sabotage, Desertieren“ aufgerufen wird. Und dann klettern zwei Jugendliche im Mario- und Pikachu-Kostüm auf einen Stromkasten und wedeln eine Fahne des Berliner Bären, während sie die Menge anheizen. Warum er hier sei? „Gegen alles, was falsch läuft“, ruft der Jugendliche mit Zahnspange der taz zu.

Tatsächlich schafft es die Demonstration, etwas von der Stimmung der französischen Protestfeten nach Deutschland zu transportieren. Sogar ein Orchester gibt es, das nach Vorbild des französischen Orchestre du Nouveau Monde die inoffizielle Protesthymne „J’ai deux passions, la fanfare, la révolution“ spielen. Wirklich aussprechen können das hier zwar nur wenige, aber die Melodie sitzt, und bei „révolution“ brüllen alle mit.

Auch eine kleine Gruppe Fran­zö­s:in­nen mit einer Fahne der französischen Linkspartei La France insoumise hat es zur Demo verschlagen. Bruno will seinen Nachnamen nicht sagen. Er erzählt, dass seine Kinder am Französischen Gymnasium waren, und hofft, dass die Schülerproteste hier noch größer werden. Bisher fehle es noch am Verbindenden, meint er. Dann sprechen drei junge Leute ihn auf Französisch auf die Fahne an. Sie seien gerade in Berlin im urlaub und wollen wissen, was das für eine Demo ist. „C’est calme, n’est pas?“, sagt Bruno (Es ist ruhig, nicht wahr?). Alle lachen.