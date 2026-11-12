Um 10.30 Uhr ist der Platz vor dem Rahel-Hirsch-Center noch ziemlich leer. Etwa 50 streikende Pflegekräfte stehen vor dem Charité-Gebäude, eingepackt in dicke Winterjacken und neongelbe Verdi-Warnwesten. Laura Müller-Nakamoto, OP-Pflegekraft seit 2025, betreut das Streiklokal, das seit 6 Uhr geöffnet ist. „Ich habe diesen Beruf gewählt, weil der Entlastungstarifvertrag den Beruf attraktiver gemacht hat“, sagt sie. „Besonders die Kolleg:innen, die 2021 den Tarifvertrag erkämpft haben, sind natürlich sehr frustriert, dass er weggekündigt wurde.“

Es ist der erste Streiktag nach der erfolgreichen Urabstimmung der Charité-Pfleger:innen. Sie kämpfen für die Rettung des Tarifvertrags Entlastung (TV-E), der von der Geschäftsführung aufgrund der Sparvorgaben im Gesundheitssystem gekündigt wurde. Durch den TV-E haben Pfle­ge­r:in­nen Anspruch auf Geld oder Freizeitausgleich, sollten sie in unterbesetzten Schichten arbeiten.

Auf dem Vorplatz kommen weitere Gruppen von Streikenden aus den anderen Charité-Standorten zusammen, jetzt sind es wohl 120 auf dem Platz. Einige tragen sich in die Liste für die Notdienste ein. „Die vorgeschriebenen Notdienste sind ein Skandal“, findet Anita Winter: Sie arbeitet seit 1996 bei der Charité und sei bei allen Streiks dabei gewesen. „Diese Gerichtsentscheidung schränkt das Streikrecht von Krankenhauspersonal, das ohnehin in Deutschland schon sehr begrenzt ist, noch weiter ein“, sagt sie. Trotzdem habe sie Hoffnung, da so viele junge Menschen mitstreiken.

Laut Arbeitsgericht müssen 85 Prozent der Pfle­ge­r:in­nen an Streiktagen arbeiten. Verdi kritisiert, das sei häufig mehr als im Normalbetrieb.

Protest vor dem „Elfenbeinturm“ der Chefs

Die Versammlung zieht los. Auf die Frage, wohin man gehe, antwortet eine Auszubildende: „Zum Elfenbeinturm. Da sitzt die Charité-Leitung.“ Dort angekommen, treten Peter Monack und Franziska Aurich, beide Mitglieder der Verdi-Tarifkommission, auf die Bühne und klären über den Stand der Verhandlungen mit der Charité-Spitze auf. Um diese stehe es nach wie vor schlecht, obwohl ein paar Zugeständnisse errungen wurden, sagt Aurich später der taz. Die Charité-Spitze habe zugestimmt, die Personalschlüssel auf den Stationen nach dem von Verdi vorgeschlagenen Verfahren zu bemessen.

„Unverschämt ist aber, dass nicht jede Belastung als Belastung zählen soll“, so Aurich. Es sei vorgeschlagen worden, dass unterbesetzte Belastungsschichten erst nach 120 Minuten entschädigt werden sollen. Das bedeute, so Aurich, dass man erst volle 38,5 Stunden in Belastungsschichten arbeiten müsse, um einen Freitag als Entschädigung zu bekommen. Auch habe die Arbeitgeberseite vorgeschlagen, Azubis beim Personalschlüssel als vollwertige Arbeitskräfte einzustufen. So könnten sie für Aufgaben eingeteilt werden, die nicht ihren Qualifikationen entsprechen, was eine akute Patientengefährdung zur Folge habe.

Während der Kundgebung erzählt ein Azubi, der lieber anonym bleiben möchte, dass er wie eine ausgebildete Fachkraft eingesetzt werde, aber „selbstverständlich“ nur sein Auszubildendengehalt von rund 1.000 Euro erhalte. „Davon muss ich 900 Euro Miete bezahlen und neben der Ausbildung zwei Minijobs machen, um zu überleben“ sagt er.

 Wir müssen oft mit Leuten arbeiten, die noch gar nicht eingearbeitet sind Eine Pflegekraft

Eine andere Pflegekraft erzählt, dass ihre Station massiv unterbesetzt sei. „Wir müssen oft mit Leuten arbeiten, die noch gar nicht eingearbeitet sind“, sagt sie. „Mein Privatleben ist dadurch im Arsch.“ Sie sagt, sie werde kündigen, falls es zu keinem fairen Tarifvertrag kommt. „Mir macht mein Job Spaß. Ich kann für weniger Geld arbeiten, aber nicht unter schlechteren Bedingungen!“