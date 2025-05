Proteste in der Türkei halten an„Wir geben nicht auf!“

Istanbul taz | Der Mann hat gleich zwei Fahnen in der Hand, beide dunkelrot. Die türkische Landesfahne und die Parteifahne der Oppositionspartei CHP. Begeistert schwingt er seine Fahnen, als der CHP-Vorsitzende Özgür Özel aufs Podium steigt. „Özel“ sagt Hussein, seinen Vornamen will er lieber nicht nennen, „Özel ist der beste Parteivorsitzende, den wir seit Langem hatten. Er gibt nicht auf, er ist unermüdlich im Einsatz für die Freilassung unseres Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu und er hat keine Angst vor Präsident Erdoğan“.

Auf der von der CHP organisierten Protestveranstaltung am Mittwochabend in Pendik, einem Arbeiterbezirk am östlichen Rand von Istanbul auf der asiatischen Seite der Stadt, steht Özel vor Tausenden von Leuten und ruft von der Bühne: „Wir geben nicht auf, nicht bevor İmamoğlu wieder in Freiheit ist und die Regierung vorgezogenen Neuwahlen zugestimmt hat.“ Die Menge spendet frenetischen Beifall, von Ermüdungserscheinungen keine Spur.

Seit exakt zwei Monaten sitzt der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, nun in Untersuchungshaft, und fast jeden Tag gibt es Protestaktionen und politische Versammlungen. Immer an vorderster Front, Özgür Özel. Seit Elon Musk auf Druck der türkischen Regierung das X-Konto von İmamoğlu einfrieren ließ, kann dieser sich nur noch über seine Anwälte mitteilen.

 İmamoğlu zeigt keine Anzeichen von Resignation, äußert sich zur Tagespolitik

İmamoğlu weiter Präsidentschaftskandidat – trotz Haft

Doch auch İmamoğlu zeigt keine Anzeichen von Resignation. Er äußert sich zu tagespolitischen Fragen, zumeist wie der Präsidentschaftskandidat der CHP, der er ja ist und nach Aussagen von Özel auch unbedingt bleiben wird, selbst wenn er bei den kommenden Wahlen immer noch im Gefängnis ist. Die Protestversammlung am Mittwochabend ist zwar von CHP-Anhängern dominiert, doch es sind auch etliche Vertreter anderer Parteien und Gewerkschaften auf dem Platz. Auch das Publikum ist durchaus gemischt.

Am Rande der Kundgebung versuchen zwei junge Frauen, einen Blick auf Özgür Özel zu erhaschen. Ayşe und Gönül sind befreundet und zusammen zur Kundgebung gekommen. Eine der beiden trägt das Kopftuch der religiösen Frauen, die andere hat ihr Haar offen, wie die meisten Frauen an diesem Abend.

„Das mit İmamoğlu ist eine große Ungerechtigkeit“, sagte Ayşe, die Kopftuchträgerin, „das beleidigt unseren Rechtsstaat.“ Lange war sie für Erdoğan, doch jetzt ist sie sehr enttäuscht von ihrem Präsidenten. „Wenn İmamoğlu wirklich korrupt ist, dann sollen die doch die Beweise vorlegen. Aber es gibt offenbar keine.“

Keine Anklage, keine Belege

Obwohl die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft seit İmamoğlus Verhaftung immer mehr Angestellte der Stadtverwaltung wegen angeblicher Korruption hat festnehmen lassen, fehlt nach wie vor jede Anklage und jeder konkrete Beleg für die massiven Vorwürfe.

Auch deshalb halten die Proteste an, denn „es ist offensichtlich, dass es sich hier um eine politische Kampagne gegen die Opposition handelt“, wie Hussein, der Mann mit den Fahnen, sagt. Erdoğan äußert sich dazu seit Wochen kaum noch, zeigt aber auch keinerlei Entgegenkommen und spielt stattdessen seinen anderen innenpolitischen Trumpf aus: Die „terrorbefreite“ Türkei.

Auflösung der PKK ist Erfolg für Erdoğan

Anfang letzter Woche hat die PKK nach fast 50 Jahren bewaffnetem Kampf ihre Auflösung bekannt gegeben. Ein enormer Erfolg für Erdoğan, der die Proteste gegen die Inhaftierung von İmamoğlu etwas in den Hintergrund treten lässt. Im Parlament soll nun eine Kommission aus allen Parteien gegründet werden, um über den weiteren Umgang mit der PKK zu beraten. Die kurdische DEM-Partei hofft so, mehr Rechte für die kurdische Minderheit erreichen zu können.

Viele Aktivisten in der CHP fürchten, dass die DEM sich auf ihre Kosten mit Erdoğan arrangieren könnte. „Wenn es Erdoğan gelingt, uns zu spalten, wäre das für ihn ein großer Erfolg“, fürchtet Hussein, der Mann mit den Fahnen in Pendik.