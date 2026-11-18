taz: Nicole Mayer-Ahuja, sind Familie und Beruf vereinbar?

Nicole Mayer-Ahuja: Das hängt davon ab, wie Arbeit in Betrieb und Haushalt aufgeteilt wird, und wie Unternehmen die Arbeitskraft von Männern und Frauen nutzen. Vereinbarkeit ist keine Privatsache, sondern immer auch eine Klassenfrage.

taz: Wie ist das Verhältnis von Lohnarbeit und Geschlecht?

Mayer-Ahuja: Wie Lohnarbeit aussieht, hat nicht zuletzt mit patriarchaler oder auch rassistischer Unterdrückung zu tun. Die ist älter als die kapitalistische Klassengesellschaft, aber stabilisiert sie.

Bild: Sheela Ahuja Im Interview: Nicole Mayer-Ahuja Jahrgang 1973, ist Professorin für Soziologie mit den Schwerpunkten Arbeit, Unternehmen, Wirtschaft an der Georg-August-Universität Göttingen.

taz: Wie zeigt sich das?

Mayer-Ahuja: Einerseits senken Unternehmen Standards und verschärfen Konkurrenz, indem sie Frauen etwa in prekären Jobs einstellen. Dieses Sozialdumping trifft alle Beschäftigten. In der Textilindustrie findet man weltweit junge ledige Frauen, die im Betrieb arbeiten und wohnen, um ihre Mitgift zu verdienen. Es ist eine Dauerüberwachung zum Schutz der Ehre: Der Familienpatriarch fördert die kapitalistische Disziplinierung.

taz: Und andererseits?

Mayer-Ahuja: Frauen brechen durch Lohnarbeit aus der Isolation des Haushalts aus, verdienen ihr eigenes Geld und gewinnen Selbstbewusstsein. Mich interessieren die solidarischen Potenziale, die darin liegen.

taz: Wie kann diese Solidarität aussehen?

Mayer-Ahuja: Viele Frauen teilen die Erfahrung von Doppelbelastung durch Beruf und Sorgearbeit. Darauf können Arbeitskämpfe aufbauen. In der Krankenhausbewegung ging es etwa um mehr Personal und damit verlässlichere Arbeitszeiten. Das hat mobilisierend gewirkt.

taz: Wirken sich Arbeitslogiken auf andere Bereiche aus?

Mayer-Ahuja: Rationalisierte Arbeitsprozesse und entgrenzte Arbeitszeiten prägen die Art, wie das Privatleben organisiert wird. Wenn auch Frauen flexibel in Vollzeit arbeiten, wird es notwendig, die „Quality Time“ mit Kindern im Kalender einzutragen. Die Solidarisierung zwischen Frauen wird auch erschwert, wenn Haushalt und Kinderbetreuung an „arme Schwestern“ ausgelagert werden.

 Notwendig ist eine Neuverteilung von Zeit und gesellschaftlichem Reichtum, etwa in Form kurzer Vollzeit für alle mit Lohn- und Personalausgleich

taz: Wie verändert sich das Geschlechterverhältnis durch verschiedene Arbeitsmodelle?

Mayer-Ahuja: Wenn in einer heterosexuellen Beziehung beide Part­ne­r*in­nen Vollzeit arbeiten, begegnen sie sich eher auf Augenhöhe als im Alleinverdienermodell. Sie stehen aber auch stärker in Konkurrenz: auf dem Arbeitsmarkt und bei der Verteilung von Sorgepflichten. Die meisten Paare kombinieren eine Vollzeit- mit einer Teilzeitstelle. Exzessive Mehrarbeit für Männer und ungewollte Unterbeschäftigung für Frauen wird niemand gerecht. Dass alle länger arbeiten, wie der Kanzler fordert, ist keine Lösung. Notwendig ist eine Neuverteilung von Zeit und gesellschaftlichem Reichtum, etwa in Form kurzer Vollzeit für alle mit Lohn- und Personalausgleich.

taz: Welche Rolle spielt unbezahlte Care-Arbeit?

Mayer-Ahuja: Ohne die Reproduktion von Arbeitskraft funktioniert Kapitalismus nicht. Unbezahlte Care-Arbeit ist systemrelevant. Frauen tragen die Hauptlast. Das hat sich in der Coronapandemie noch verschärft. Als Kitas und Schulen schlossen, haben vor allem sie ihre Lohnarbeit reduziert.

Der Vortrag „Die Klasse der Lohnabhängigen ist auch weiblich und migrantisch“: Fr, 20.11., 15.45 Uhr, Leibniz School of Education, Im Moore 11, Hannover; mit Anmeldung und Eintritt für das Wochenende 90 Euro, reduzierter Eintritt möglich. Im Rahmen der Feministischen Tage der Universität Hannover vom 20.11. bis 22.11.

taz: Sollte Care-Arbeit also bezahlt werden?

Mayer-Ahuja: Es gibt ja bezahlte Care-Arbeit. Sie nimmt zu, wenn Kinderbetreuung, Altenpflege oder Essensversorgung nicht privat übernommen, sondern „eingekauft“ werden. Sollte auch Arbeit im Privaten nach der Logik von Lohnarbeit funktionieren? Ich denke nicht. Die eigentliche Frage ist: Wie stellt man sicher, dass Unternehmen Verantwortung für die langfristige Reproduktion von Arbeitskraft übernehmen? Geregelte Arbeitszeiten, dauerhafte Arbeitsverträge, existenzsichernde Löhne und Renten schützen vor einer allzu schnellen Vernutzung von Arbeitskraft. Leider gehen aktuelle „Reformdebatten“ in die entgegengesetzte Richtung.