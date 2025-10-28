piwik no script img

Pro-russische Regierung in TiflisGeorgische Führung will größte Oppositionsparteien verbieten

Die Partei Georgischer Traum will seine Kontrahenten verbieten lassen. Anfang des Jahres wurde bereits das Gesetz verabschiedet, das dies erleichtert.

Ein Mann mit zwei Landesfahnen von georgien läuft über eine stark befahrene Straße
Protest der Opposition in Tiflis: Georgien gehörte einst zu den demokratischsten und pro-westlichsten Post-Sowjetrepubliken Foto: Ilya Vaga/ZUMA Press/imago

rtr | In Georgien verschärft das pro-russische Regierungslager sein Vorgehen gegen die Opposition: Die Regierungspartei Georgischer Traum will die drei größten Oppositionsparteien verbieten lassen, wie Parlamentspräsident Schalwa Papuaschwili am Dienstag in Tiflis mitteilte. Ein entsprechender Antrag sei beim Verfassungsgericht eingereicht worden. Er ziele auf ein Verbot der pro-westlichen Koalition für den Wandel, der Vereinten Nationalen Bewegung des ehemaligen Präsidenten Michail Saakaschwili und des Blocks Starkes Georgien. Alle drei Parteien stellten „eine echte Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung“ dar, zitierte die georgische Nachrichtenagentur Interpress Papuaschwili. Die Opposition hingegen wirft der Regierung einen Abbau demokratischer Rechte und einen pro-russischen Kurs vor.

Der Verbotsantrag stützt sich auf die Ergebnisse einer parlamentarischen Untersuchungskommission zu angeblichem Fehlverhalten während Saakaschwilis Amtszeit, was Oppositionelle als Propaganda bezeichneten. Saakaschwili, der Georgien von 2003 bis 2012 als pro-westlicher Reformer regierte, ist in der Bevölkerung umstritten. Viele werfen ihm Unberechenbarkeit, einen autoritären Stil und die Verantwortung für einen Krieg mit Russland im Jahr 2008 vor. Er verbüßt derzeit eine Haftstrafe unter anderem wegen Amtsmissbrauchs.

Georgien gehörte einst zu den demokratischsten und pro-westlichsten Ländern, die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen sind. Doch hat die Regierung in Tiflis seit Beginn des Ukraine-Kriegs einen zunehmend autoritären Kurs eingeschlagen und zugleich die wirtschaftlichen Beziehungen zum benachbarten Russland vertieft. Mehrere führende Oppositionelle sind inhaftiert. Zudem wurden bei den seit über einem Jahr andauernden Protesten gegen die Regierung immer mehr Menschen festgenommen.

Neues Gesetz erleichtert das Verbot von Parteien

Anfang des Jahres hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das das Verbot politischer Parteien erleichtert. Die Gespräche über einen Beitritt zur Europäischen Union hat der Georgische Traum ausgesetzt und der EU Umsturzpläne vorgeworfen. Die EU hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Regierungspartei erklärt, sie wolle der EU weiterhin beitreten, jedoch nur unter Wahrung des Friedens mit Russland und der traditionellen orthodox-christlichen Werte des Landes im Südkaukasus.

Auch die Spannungen in den Beziehungen zu Deutschland waren zuletzt gewachsen. Die Bundesregierung rief Mitte Oktober ihren Botschafter aus Tiflis zurück. Sie warf der georgischen Führung Hetze gegen die EU, Deutschland und auch den deutschen Botschafter persönlich vor.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kaukasus #Georgien #Opposition #Parteien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Andrzej Poczobut (links) und Msia Amaghlobeli (rechts)
Sacharow-Preis EU ehrt inhaftierte Jour­na­lis­ten aus Georgien und Belarus

Das EU-Parlament hat den Sacharow-Menschenrechtspreis an die Jour­na­lis­t:in­nen Msia Amaghlobeli und Andrzej Poczobut vergeben. Beide sitzen wegen ihrer Arbeit im Gefängnis.

Ein Baum wird auf einem Schiff über das Meer transportiert
Doku über Bidsina Iwanischwili Der georgische Oligarch und die Bäume

Bidsina Iwanischwili ist der reichste Mann Georgiens – und er pflegt ein seltsames Hobby. Der Film „Taming the Garden“ erzählt davon.

Von Leon Holly
Mann mit gorgischer Fahne auf der Straße
Kommunalwahl in Georgien Ein guter Tag für Putin
Kommentar von Barbara Oertel

Die Bevölkerung ging nach der Wahl erneut auf die Straße, die Regierung reagiert mit Gewalt und Repressionen. Damit hat auch der Kreml zu tun.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Stadtbild, Migration, Rente Deutschland leistet sich die dümmsten Debatten
2
Aggressive Männer im Straßenverkehr Männer sind ein Risiko
3
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
4
Auswertung von AfD-Reden im Landtag Auf 390 Seiten gegen die Verfassung
5
Neuer Ausbruch der Vogelgrippe Das Problem heißt immer noch Massentierhaltung
6
ZDF kündigt Firma aus Gaza ZDF hält Mitarbeiter eines Dienstleisters für Hamas-Mitglied