Podcast „Bundestalk“ : Blockade in der Ampel

In der Bundesregierung gibt es Stau – und Streit. Insgesamt 30 Vorhaben warten darauf, gelöst zu werden. Bröckelt die Koalition?

BERLIN taz | Das Aus für den Verbrennermotor, der Ausstieg aus Gas- und Ölheizungen, die Beschleunigung beim Schienenbau, die Kindergrundsicherung, die Staatsbürgerschaft, der Haushalt für das kommende Jahr, der Ausbau der Autobahnen – die Liste der Themen, bei denen sich die Ampel ineinander verkeilt hat, ist lang.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Krieg in der Ukraine mag die Streitigkeiten in der Regierung lange überschattet haben, aber in den vergangenen Monaten sind sie umso stärker aufgebrochen.

Was heißt das für Klima- und Sozialpolitik? Ist das Problem nur die FDP? Warum machen die Grünen nicht mehr Rabbatz? Und wo führt das alles hin?

Diese Fragen werden in der neuen Folge „Bundestalk“ diskutiert. Mit dabei sind Jasmin Kalarickal und Tobias Schulze, im Parlamentsbüro der taz für FDP und Grüne zuständig, Anja Krüger, die über das Klimaministerium und Robert Habeck berichtet, und die innenpolitische Korrespondentin Sabine am Orde.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de, Spotify, Deezer und iTunes.