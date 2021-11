Podcast „Bundestalk“ : Von Glasgow nach Berlin

Greta Thunberg spricht von leeren Worten. Aber ist die Weltklimakonferenz in Glasgow wirklich nur „bla, bla, bla“?

BERLIN taz | „Bla, bla, bla, unsere Träume und Hoffnungen ertrinken in ihren leeren Worten und Versprechen.“ So hat Greta Thunberg kürzlich ihrem Ärger über das Nicht-Handeln der Re­gie­rungs­che­f*in­nen in der Klimakrise Luft gemacht. Aber ist beim Klimaschutz wirklich alles nur bla, bla, bla? Scheitern die Regierungen der Welt an der Bekämpfung der Erderhitzung? Um diese Frage geht es im aktuellen Bundestalk. Der Anlass: In Glasgow findet die 26. UN-Klimakonferenz statt, wieder einmal ringt die Weltgemeinschaft darum, wie das Pariser Klimaschutzziel zu erfüllen ist.

Rund 40.000 Menschen aus aller Welt sind dorthin gereist – darunter auch die taz-Redakteur*innen Susanne Schwarz und Malte Kreutzfeldt. Im Gespräch mit Ulrich Schulte, dem Leiter des taz-Parlamentsbüros, berichten sie, wie so eine Konferenz praktisch abläuft und erläutern, warum das trotz vieler Zweifel und gebrochener Versprechen aus ihrer Sicht mehr ist als nur „bla, bla, bla“.

Interessant ist dabei auch die Rolle Deutschlands: Während das Land bisher international einen guten Ruf genießt und viele Ak­teu­r*in­nen hierzulande sich immer noch als Klima-Vorreiter sehen, wird in Glasgow deutlich, dass es inzwischen längst andere sind, die voranschreiten, während Deutschland oft bremst und zögert.

Ob sich das unter der neuen Ampel-Koalition, über die in Berlin parallel zur Klimakonferenzenz verhandelt wird, wieder ändert, ist fraglich. Denn bisher zeigen SPD und FDP bei diesem Thema keinerlei Ambitionen – das ist zumindest der Eindruck, den Ulrich Schulte in Gesprächen mit den Beteiligten gewonnen hat. Doch Glasgow könnte den Druck auf die Ver­hand­le­r*in­nen weiter erhöhen.

