Im kommenden Jahr tritt ein Gesetz in Kraft, das als Meilenstein im Schutz von Frauen vor Gewalt gefeiert wird: Durch das Gewaltschutzgesetz kann für Täter häuslicher Gewalt bald bundesweit eine elektronische Fußfessel angeordnet werden. Kommt der Täter seinem Opfer zu nahe, wird dieses über ein Empfangsgerät gewarnt und kann sich in Sicherheit bringen. In Spanien hatte ein ähnliches Modell großen Erfolg erzielt: Seit der Einführung der elektronischen Fußfessel im Jahr 2009 wurde keine Frau mehr getötet, die zu ihrem Schutz eine solche Fußfessel für ihren Peiniger beantragt hatte.

In Deutschland wird die Fußfessel erst am 1. Juli 2027 in Kraft treten, auch wenn der Bundestag das Gesetz schon im Mai verabschiedet hat. „Heute ist ein sehr wichtiger Tag für den Kampf gegen häusliche Gewalt“, sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) damals. Aber wird dieser Optimismus auch von denen geteilt, die in der Praxis an vorderster Front des Opferschutzes arbeiten?

Die taz hat bei Deutschlands größter Organisation zum Schutz von Gewaltopfern nachgefragt: dem Weißen Ring. Gegründet 1976, zählt der Verein heute bundesweit über 40.000 Mitglieder und 400 Außenstellen. Er ist Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien, vertritt die Interessen der Opfer und bringt sich in Gesetzgebungsverfahren ein – so auch beim Gewaltschutzgesetz.

Weißer Ring warnt vor Enttäuschungen

Die Initiative, die elektronische Fußfessel nach spanischem Modell einzuführen, hatte der Weiße Ring unterstützt: Wichtig sei in der Praxis vor allem, Näherungsverbote auch wirksam umsetzen zu können. „Bei den meisten Femiziden gab es vorher schon klare Warnsignale oder bestehende Näherungsverbote. Nur macht deren richterliche Anordnung keinen Eindruck auf die Täter, weil sie nicht kontrolliert werden können. Dieser Bedarf wird mit der Fußfessel abgedeckt“, erklären die Opferschützer der taz. Das könne Betroffenen „ein Stück der zuvor häufig eingeschränkten persönlichen Freiheit“ zurückgeben.

Um den daran gestellten Erwartungen gerecht zu werden, sieht der Weiße Ring aber noch Nachbesserungsbedarf – denn das spanische Modell werde mit dem Gesetz nur lückenhaft umgesetzt. Das könnte „zu großen Enttäuschungen“ führen.

„Die elektronische Fußfessel muss ins Strafrecht“

Ein Problem sehen die Opferschützer etwa darin, dass die verletzte Person selbst die Fußfessel beantragen muss – und zwar beim Familiengericht. Das familienrechtliche Gewaltschutzverfahren sei aber nur in seltenen Fällen geeignet, „die gravierenden Voraussetzungen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung festzustellen“, so der Weiße Ring.

In vielen Fällen mit gemeinsamen Kindern etwa sei zu erwarten, dass die Familiengerichte wegen der Probleme beim Umgangsrecht des Vaters davon absehen werden, eine solche Anordnung zu treffen: Der Vater müsse sich schließlich im Normalfall der Mutter nähern können, um seine Kinder zu sehen. Anders als vom Weißen Ring gefordert, erfolgte aber noch keine Anpassung des Umgangs- und Sorgerechts mit dem Ziel, dass ein gewalttätiger Vater nicht über das Umgangsrecht praktisch die Nähe zur Mutter erzwingen kann.

Zudem ist die Anordnung auf sechs Monate begrenzt, danach ist nur eine Verlängerung um drei Monate möglich. Das werde der zugrunde liegenden Gefahrenkonstellation in vielen Fällen nicht gerecht, so die Opferschützer: Patrick Liesching, Ehrenvorsitzender und Experte des Weißen Rings für die elektronische Fußfessel, berichtet etwa von einem Fall, in dem eine Fußfessel-Anordnung erfolgte und der Täter, „praktisch einen Tag nachdem die Fußfessel wieder abgenommen wurde“, einen Übergriff auf die Frau beging.

Zu wenig Konsequenzen für die Täter

Die Fußfessel müsse wie im spanischen Modell immer wieder verlängert werden können, „und zwar so lange, bis die Gefährdung nicht mehr vorliegt“, so der Experte. Spanien verwendet für diese Einschätzung das System „VioGén“. Dieses ermittelt mit einem Algorithmus eine Gefährdungseinschätzung. Weil es dabei nicht selten zu Fehleinschätzungen kommt, wird dieses System auch viel kritisiert – trotzdem, meint Liesching, müsse auch in Deutschland eine solche Gefährdungseinschätzung flächendeckend und durchgehend erfolgen, damit gilt: „Solange die Gefahrenprognose noch da ist, bleibt auch die Fußfessel.“

Die größte Lücke sehen die Opferschützer aber dann, wenn ein Täter trotz Fußfessel das Näherungsverbot missachtet. Zwar ist eine Zuwiderhandlung auf dem Papier strafbar. In der Praxis gebe es aber zu wenig Konsequenzen, und die „spürbare Sanktion“ für die Täter fehle.

Erfahrungsgemäß erstatten Familiengerichte bei Missachtung der Näherungsverbote so gut wie nie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, berichtet der Weiße Ring. Und falls das Opfer eine solche Anzeige erstatte, so die Opferschützer, werde das Verfahren meist „mangels hinreichender Faktenbasis“ von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

„Strafrichtern sind die Hände gebunden“

Liesching zufolge muss der Gesetzgeber auch an anderer Stelle im Strafrecht noch nachlegen: Nicht nur Familiengerichte, sondern auch Strafrichter müssen die Fußfessel anordnen können. „Wenn ein Strafrichter einen gewalttätigen Mann verurteilt wegen Partnerschaftsgewalt und er in der Verhandlung erkennt, dass dieser weiterhin gefährlich ist und die Frau weiter bedroht, dann sind ihm die Hände gebunden“, sagt Liesching.

„Er kann keine Schutzmaßnahmen verhängen, obwohl er sie möglicherweise für indiziert hält. Und das ist aus unserer Sicht unsinnig. Warum sollte der Familienrichter eine Fußfessel anordnen können, der Strafrichter bei gleicher Gefährdungseinschätzung aber nicht?“ Weil die Familiengerichte damit bislang keinerlei Erfahrung haben, herrscht beim Weißen Ring die Sorge, dass es zu wenig Anordnungen geben wird, um wirklich Wirkung zu entfalten.

Aus Sicht der Opferschützer ist die elektronische Fußfessel also ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er gibt Betroffenen und den Gerichten eine neue Maßnahme an die Hand. Ohne flankierende Gesetzesänderung könne der positive Effekt aber ausbleiben – nicht weil die elektronische Fußfessel nicht wirkt, sondern weil sie nicht so umgesetzt ist, dass sie wirken kann.