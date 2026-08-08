Nici Jahn über das Leben auf der Alm„Mich zieht es nicht ins Tal“

taz: Frau Jahn, was haben Sie öfter zu hören bekommen, seit sie vor drei Jahren begonnen haben, Ihre Sommer auf der Alm zu verbringen: „Boah, das möchte ich auch machen!“ Oder: „Jetzt ist sie übergeschnappt?“

Nici Jahn: „Das möchte ich auch machen.“ Das höre ich sehr oft. Wenn ich den Leuten dann aber meinen Alltag schildere, legt sich die Begeisterung sehr schnell wieder.

taz: Es ist also aus Ihrem Bekanntenkreis niemand Sennerin geworden?

Jahn: Nein, niemand. Genau genommen müsste man mich übrigens als Almerin bezeichnen. Eine Sennerin hat klassischerweise Milchkühe auf ihrer Alm und macht Käse. Ich habe hier aber nur Jungvieh.

taz: Wie bei bei allen Aussteigerträumen verbinden viele Leute mit dem Sennerinnendasein – Pardon, mit dem Sennerinnen- oder Almerinnendasein – sehr romantische Vorstellungen. Wie romantisch ist das Leben hier oben wirklich?

Jahn: Es gibt solche und solche Tage. Wenn es eine Woche am Stück regnet, der Berg im Nebel versinkt und du wirklich nur ein paar Meter weit siehst, wenn du dann durch den Regen läufst, in die kalte Hütte zurückkommst, erst mal einheizen musst und deine Sachen werden trotzdem nicht mehr trocken, dann hat das nichts mit Romantik zu tun. Und wenn ein Tier stirbt, genauso wenig. Dann gibt es aber auch Tage, an denen ich mit meinem Hund vor der Hütte sitze und einem traumhaften Sonnenaufgang zusehe. Das sind die romantischen Tage.

Im Interview: Nici Jahn Der Mensch Nici Jahn, 44, aufgewachsen bei Remscheid, verbringt seit 2023 ihre Sommer auf der Alm – gemeinsam mit ihrem Schweizer Sennenhund Nepomuk, 6. Auf der Alm kümmert sich die Geschäftsführerin nicht nur um rund 50 Rinder, sondern auch um ihre Firma in Nordrhein-Westfalen: An ihrem Laptop erledigt sie die ganze Büroarbeit. Die Alm Die Neuhütte macht ihrem Namen keine Ehre: Erbaut wurde sie 1678, sie zählt zu den ältesten Almen der Region. Sie liegt am Seeberg, oberhalb von Bayrischzell, auf 1.232 Metern. Von Bayrischzell aus bewältigt man die 430 Höhenmeter in eineinviertel Stunden. 83 Hektar stehen dem Jungvieh hier von Juni bis September zum Grasen zur Verfügung.

taz: Wie hat der Tag heute für Sie begonnen?

Jahn: Heute war es relativ entspannt. Ich bin erst um 5.30 Uhr aufgestanden. Sonst stehe ich meistens um 4.30 Uhr auf. Aber bei einem Wetter wie heute, wo sich die Sonne kaum sehen lässt, sind die Tiere so früh auch noch nicht aktiv. Dann gehe ich mit dem Hund meine erste Runde und schau nach ihnen. Das kann dauern. Ich habe zurzeit 43 Kalbinnen und vier Jungochsen, die sich auf 83 Hektar verteilen. Da ist man schon mal zwei bis vier Stunden unterwegs. Ich suche dann die Gruppen, achte auf die Glocken. Und wenn ich eine Gruppe entdecke, gehe ich hin und kontrolliere, ob alle da sind, ob sie gesund sind. Solche Runden mache ich mindestens zwei am Tag, eher drei.

taz: Und wie hätte Ihr Tag vor fünf Jahren ausgesehen?

Jahn: Aufgestanden bin ich damals etwa um dieselbe Zeit. Ich habe im Bergischen Land gelebt. Dann habe ich mir auch meinen Hund geschnappt und bin etwa eine Stunde mit dem Auto ins Büro nach Remscheid gefahren. Dort war ich dann etwa von 6.30 bis 17.30 Uhr, bin wieder nach Hause gefahren und hab’ mich auf die Couch gelegt.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

taz: Was war das für eine Arbeit?

Jahn: Mein Bruder und ich haben eine Kunststoffverarbeitungsfirma, die wir vor 15 Jahren von unseren Eltern übernommen haben, ein kleiner Familienbetrieb mit gut 20 Mitarbeitern.

Bekenntnis zum Berg Foto: Florian Bachmeier

taz: Es gibt ja den Trend zum Downshifting: bewusst einen Gang zurückschalten, sich aus dem Hamsterrad verabschieden, einen einfacheren, weniger materialistischen Lebensstil annehmen …

Jahn: Einerseits trifft diese Beschreibung auf mich schon auch zu. Ich habe immer aus Spaß gesagt, ich schreibe mal ein Buch: „Von der Geschäftsführung in den Stall“. Bei mir war es aber trotzdem anders. Klassisch ist es ja diese plötzliche Erkenntnis, dass man kurz vor dem Burn-out steht, eine Auszeit braucht, sein Leben radikal verändern muss. Bei mir war das nicht so. Es war auch keine Selbstfindungsphase. Ich wusste schon immer, dass ich eigentlich hierher gehöre, dass das meine richtige Welt ist. Meine bisherige Arbeit war nur das Mittel zum Zweck. Ich habe sie gemacht und ich glaube, ich habe sie gut gemacht – allerdings nie mit Herz und Leidenschaft. Aber dieses Leben hier muss man sich leisten können. Ich verdiene als Almerin nicht genug, dass ich das ganze Jahr davon leben könnte. Viele machen das ja auch nur für ein paar Wochen, weil es sonst nicht finanzierbar wäre. Ich wusste aber: Wenn ich auf die Alm gehe, dann richtig! Dann will ich das für den ganzen Sommer machen. Und das dann für den Rest meines Lebens.

taz: Seit wann war Ihnen das klar?

Jahn: Für mich war das ein Kindheitstraum. Als Kind war ich schon mit den Eltern immer in den Bergen. Ich stand vor solchen Almhütten und wusste: Da gehöre ich hin. Und wenn wir nach Hause gefahren sind, habe ich erst mal drei Tage geheult und gedacht: Mir zerreißt es das Herz.

taz: Und jetzt finanzieren Sie sich im Winter Ihre Almsommer?

Jahn: Nicht nur im Winter. Wenn Sie später gegangen sind, mach’ ich noch ein paar Stunden Büroarbeit.

taz: Wie bitte?

Jahn: Ich bin nach wie vor Geschäftsführerin unserer Firma. Aber ich mache jetzt nur noch Arbeiten, die man auch im Alm-Office machen kann: Buchhaltung, Steuern, Personalwesen, Löhne, Abrechnungen … Ich habe hier glücklicherweise ein sehr starkes Mobilfunknetz, deshalb kann ich das alles am Laptop machen.

taz: Und es war tatsächlich der Berg, der rief? Nicht der allgemeine Traum von einem naturverbundeneren Leben? Schafehüten am Deich wäre nicht dasselbe gewesen?

Jahn: Nein, es sind die Berge. Ich bin mal für drei Tage nach Holland gefahren. Am ersten Tag war das noch ganz nett. Am zweiten habe ich mir gedacht: Das ist aber flach hier. Das fand ich langweilig.

taz: Wie sind Sie denn ausgerechnet hier in der Neuhütte gelandet?

Jahn: Es gibt im Internet spezielle Stellenbörsen für solche landwirtschaftlichen Jobs. Da hat mein Almbauer eine Anzeige geschaltet. Ich habe ihn angerufen und schon am Telefon gemerkt, dass das menschlich passt. Es war ihm auch völlig egal, dass ich kein Bairisch spreche.

taz: Und dann sind Sie gleich zum Vorstellungsgespräch hergekommen?

Jahn: Nein, wir waren uns beide so sicher, dass wir das schon am Telefon alles fix gemacht haben. Und unser Gefühl hat uns nicht getrogen. Ich bin jetzt den vierten Sommer hier. Und ich bin sicher, es werden noch viele werden.

taz: Wie sind Sie dann angelernt worden? Von Ihrer Vorgängerin?

Jahn: Nein, die war gar nicht da. Ich bin gleich ins kalte Wasser gesprungen. Als ich angekommen bin, hat mir Andreas, mein Almbauer, natürlich das ganze Gebiet gezeigt und mir alles erklärt. Anfangs war ich noch übervorsichtig. Wenn da eine Kalbin etwas schief geguckt hat, habe ich ihn gleich panisch angerufen. Er hat das aber alles mit sehr viel Geduld ertragen. So konnte ich in die Aufgabe hineinwachsen.

taz: Und das Leben auf der Alm: Entsprach es tatsächlich Ihrem Kindheitstraum?

Jahn: Absolut. Es war für mich alles total natürlich. Da gab es nichts, wo ich gedacht hätte: Verdammt, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Es ist wirklich ein Nachhausekommen gewesen. Ich hatte ja auch keine großen Ansprüche. Mir war es egal, was das für eine Hütte ist. Solange es nicht reinregnet und ein Bett drinsteht. Und jetzt habe ich die für mich schönste Almhütte im ganzen Landkreis. Ich bin wirklich jeden Tag dankbar, hier sein zu dürfen.

taz: Wie sieht es mit Wasser, Heizung und dergleichen aus?

Jahn: Ich habe keine Quelle hier oben, deshalb auch kein frisches Trinkwasser, sondern nur Regenwasser, das ich abkochen muss. Und wenn es mal länger nicht regnet, muss der Bauer mit einem Wassertank hochkommen und die Zisterne auffüllen. In der Hütte habe ich ein Waschbecken mit fließendem, aber natürlich kaltem Wasser, im Stall ein Plumpsklo. Über eine kleine Photovoltaik-Anlage bekomme ich Strom für Laptop, Handy und Licht. Einen Kühlschrank könnte ich damit jedoch nicht betreiben. Ich habe aber einen kleinen Kellerraum, in dem es auch an heißen Tagen einigermaßen kühl bleibt. Zum Heizen und Kochen gibt es noch einen kleinen Ofen, in den allerdings nur zwei Scheite passen, man muss also sehr oft nachlegen.

taz: Und Sie vermissen nichts?

Jahn: Eigentlich nicht. Manchmal, wenn es gegen Herbst hin sechs, sieben Tage am Stück geregnet hat und ich von meiner Runde zurückkomme, hätte ich gern einfach heißes Wasser, ohne erst den Ofen anschüren zu müssen. In dem Moment träume ich dann von einer heißen Dusche. Aber auch nur in diesem Moment.

taz: Was gehört denn alles zu Ihren Aufgaben als Almerin?

Jahn: Vor allem muss ich mich natürlich um das Jungvieh kümmern. Einmal täglich muss ich jedes Tier gesehen haben. Mir genügt es aber nicht, wenn ich die Kalbinnen einmal morgens durchgezählt habe. Bis zum nächsten Tag wäre mir das zu lang, bis dahin kann ja sonst was passiert sein. Deshalb mach’ ich abends noch eine Runde. Wichtig ist, dass ich auch nah an jedes Tier komme und ihren Gang beobachten kann. Dann kann ich recht schnell feststellen, wenn sich eines zum Beispiel etwas eingetreten oder eine Nagelbettentzündung hat. Auch Schulterzerrungen kommen öfter vor.

taz: Was machen Sie dann?

Jahn: Dann bringe ich das Rind in den Stall. Die meisten dieser Probleme kann man mit drei, vier Tagen Ruhe auskurieren. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Tier große Schmerzen hat, kriegt es ein Schmerzmittel. Und wenn es etwas Dramatisches ist, rufe ich den Tierarzt rauf. Zu meinen weiteren Aufgaben gehört das sogenannte Schwenden, also das Säubern der Weiden von Disteln, Brennnesseln und anderem ungewollten Bewuchs. Die Zäune muss ich auch ständig kontrollieren und gegebenenfalls ausbessern.

taz: Die Tiere sind aber die ganze Zeit draußen. Der Stall dient also wirklich nur als Krankenstation?

Jahn: Im Prinzip ja. Vor zwei Jahren hatten wir allerdings einen sehr frühen Winter. Da war ich hier oben eine Woche lang mit den Viechern eingeschneit. Ein paar konnten wir noch rechtzeitig ins Tal bringen, aber 32 Stück mussten hier im Stall bleiben. Das war nicht ohne. Da habe ich täglich 17 bis 19 Stunden im Stall geschuftet. Zum Glück hatte ich die volle Unterstützung meines Almbauers. Das sind so Sachen, die in Erinnerung bleiben.

taz: Eine andere Gefahr für das Vieh soll ja der Wolf sein. Die Almen dienen immer wieder als Argument für den Abschuss von Wölfen, da hier ein Schutz mit Spezialzäunen nicht realistisch ist.

Jahn: Also ich bin noch keinem Wolf begegnet. Ich weiß, dass es da in der Politik eine hitzige Diskussion gibt. Für mich ist das allerdings kein Thema. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass das unter den Almbauern intensiver diskutiert würde. Aber vielleicht müssen wir noch mal reden, wenn er mal da war.

taz: Wem gehören die Rinder auf Ihrer Alm?

Jahn: Das sind fünf verschiedene Gruppen. Eine gehört meinem Bauern. Die anderen sind Pensionstiere von unterschiedlichen Höfen aus der Region. Die meisten werden mal Milchkühe, nur eine Gruppe ist für die Mast. In der Regel kommen die Rinder zwei Sommer auf die Alm, so im Alter von anderthalb bis zweieinhalb Jahre. Im zweiten Sommer sind die Kalbinnen dann schon trächtig.

taz: In einem klassischen bayerischen Kuhstall haben die Tiere ja Namen, keine Nummern wie in der Massentierhaltung. Kennen Sie alle Namen?

Jahn: Ich habe tatsächlich auch ein paar Tiere mit Nummern, da manche Bauern ihren Kühen erst nach dem ersten Kalb einen Namen geben. Aber die meisten haben Namen, und natürlich kenne ich alle auseinander. Etliche kannte ich sowieso vom letzten Sommer, die anderen habe ich mir am ersten Tag einmal eingeprägt, und dann wusste ich sie.

taz: Wie eng ist die Beziehung zwischen den Tieren und der Almerin?

Jahn: Ich kann nur von mir sprechen, aber ich mach’ das hier wegen der Tiere. Um die geht es mir. Ich lege mich auch mal dazu, mache mit ihnen Mittagspause. Für mich ist das ganz selbstverständlich. Und die Tiere entwickeln schon auch sehr schnell einen Bezug zu mir. Sie wissen, dass ich dazugehöre, dass ich auf sie aufpasse. Viele kommen auch regelmäßig zu mir, um sich ihre Streicheleinheiten abzuholen. Da baut man schon eine enge Bindung auf. Besonders schlimm ist es natürlich, wenn man ein Tier verliert.

taz: Passiert das öfter?

Jahn: Es kommt vor. In diesem Sommer ist eins abgestürzt. Nach dem habe ich neun Stunden im strömenden Regen gesucht. Es war offenbar mit seiner Gruppe durch einen Zaun gebrochen. Die anderen fünf von der Gruppe habe ich hinterm Zaun gefunden, aber das sechste habe ich dann erst gemeinsam mit Andreas gefunden, der heraufgekommen war, um mir zu helfen. Es war in eine tiefe Schlucht gefallen und sofort tot.

taz: Nimmt Sie das sehr mit?

Jahn: Auf jeden Fall. Ich kannte die Kalbin zwar noch nicht so gut, das Unglück passierte gleich in den ersten Tagen hier oben. Aber so etwas beschäftigt mich lange. Und obwohl ich es nicht verhindern hätte können, fühle ich mich natürlich auch für die Tiere verantwortlich. Oder letztes Wochenende: Da ist eine Kalbin an Lungenentzündung gestorben. Der Tierarzt war am Abend noch da und hat sie versorgt, aber es hat nicht mehr geholfen. Ich bin eine Nacht lang bei ihr gesessen. Aber ihr Zustand wurde immer schlimmer. Am nächsten Morgen musste der Tierarzt wieder kommen und sie einschläfern. Sie hatte keinen Namen, aber ich habe sie wegen ihrer Farbe Kleiner Eisbär genannt.

taz: Wie holt sich ein Rind denn im Sommer auf der Alm eine Lungenentzündung?

Jahn: Das können wir uns auch nicht erklären. Sie wurde jetzt zur Obduktion in die Tierklinik gebracht, um das abzuklären.

taz: Wanderer lieben ja Almen. Vor allem, wenn es da was Gscheits zum Essen gibt, sei es der Kaiserschmarrn auf den größeren Almen oder das Brotzeitbrettl auf den kleineren. Wie schaut’s hier damit aus?

Jahn: Damit kann ich leider nicht dienen. Da ich hier kein Quellwasser habe, sind die Auflagen des Gesundheitsamts sehr streng. Bei mir gibt es nicht einmal Kaffee. Alles, was ich anbieten darf, sind kalte Getränke – Schorle, Bier, Radler – und die auch nur aus der Flasche. Gläser könnte ich ja nur mit Regenwasser spülen.

taz: Sind Sie traurig, wenn der Sommer vorbei ist und Sie wieder ins Tal müssen?

Jahn: Das ist tatsächlich so. Mein Bauer hat mal gesagt, mich müsse man im Herbst von der Alm runterzerren. Mich zieht es nicht ins Tal. Ich habe hier ein Quad, was sehr praktisch ist, um ab und zu nötige Einkäufe zu erledigen. Aber ich würde nicht runterfahren, um mal einen Kaffee zu trinken oder ein Eis zu essen. Neulich war unten in Bayrischzell die große 950-Jahr-Feier. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dort hinzugehen.

taz: Fallen Sie dann erst mal in ein Loch, wenn Sie wieder daheim sind?

Jahn: Diesen Herbst wird der Kulturschock nicht so groß sein. Anfang des Jahres bin ich nämlich nach Geitau, ein winziges Dorf am Fuß des Berges, gezogen. Dort habe ich mich in einem Bauernhof eingemietet, helfe auch beim Melken und der Stallarbeit. Und dann werde ich auch im Winter die Büroarbeit aus der Ferne machen. Die Umstellung ist also nicht mehr ganz so schlimm.

taz: Ende September wird das Vieh dann wieder ins Tal getrieben. Ein paar Kilometer von hier ist man schon in Landl in Tirol, da ist das jedes Jahr ein großes Spektakel – für Einheimische wie für Touristen. Bei Ihnen geht es ruhiger zu?

Jahn: Ja. Bei uns gibt es auch kein fixes Datum für den Almabtrieb. Ich merke, wenn die Tiere unruhig werden und runterwollen, weil es hier nicht mehr genug nährstoffreiches Gras gibt. Und dann vereinbaren wir für ein paar Tage später einen Termin. Da kommen dann von jedem der beteiligten Höfe ein, zwei Leute, und wir treiben die Kühe geschlossen ins Tal. Unten machen wir dann noch bei einem Bauern Brotzeit und sprechen über den Sommer.

taz: Aber die Rinder sind schon rausgeputzt und tragen den klassischen handgemachten Kopfschmuck aus Blumen?

Jahn: Ich würde sie ja gerne schmücken. Ich habe auch schon bei anderen Almen mitgeholfen, den Schmuck zu machen, wüsste also, wie es geht. Aber traditionell darf man die Tiere nicht schmücken, wenn man im Sommer ein Tier verloren hat. Vielleicht im nächsten Jahr.