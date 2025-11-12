piwik no script img

Neues GedenkstättenkonzeptErinnern mit Würde

Kommentar von

Klaus Hillenbrand

Gedenken an die Opfer des Holocausts verdient einen besonderen Raum. Darauf sollte der Schwerpunkt beim Konzepts zu Gedenkstätten liegen.

Das eiserne Tor am Eingang zum Häftlingslager "Turm A" mit der Inschrift ?Arbeit macht frei? in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Im Hintergrund ist der etwa 40 Meter hohe Obelisk, zentrales Mahnmal und Wahrzeichen der 1961 eröffneten Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen der DDR zu sehen.
Erinnern mit Würde, aber nur wenn es um DDR und den Holocaust geht Foto: Soeren Stache/dpa

G edenkstätten sind zentrale Orte, in denen sich das Land seiner Grundfeste versichert. Grundfeste sind die Demokratie, der Rechtsstaat, die plurale Gesellschaft. Gedenkstätten erinnern daran, dass diese Errungenschaften keineswegs selbstverständlich sind.

Aber das ist nicht alles. In Gedenkstätten geht es um konkrete Opfer, zuallererst die Jüdinnen und Juden, die im NS-Staat einem singulären Verbrechen zum Opfer fielen. Aber auch andere Opfergruppen müssen im nationalen Gedächtnis bleiben, dazu zählen Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Homosexuelle. Es ist Aufgabe der Regierung, an die damals staatlich angeordneten Massenmorde und die Unterdrückung von Menschenrechten zu erinnern.

Dieses Gedenken verdient einen besonderen Raum. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer entschied weise, als er sich dafür aussprach, sich in der Konzeption des Bundes für Gedenkstätten auf die Orte zur Nazi-Herrschaft und der SED-Diktatur als zentrale Aufgaben des Staates zu konzentrieren.

Die Idee seiner Vorgängerin Claudia Roth, auch Kolonialverbrechen und die NSU-Mordserie anzusprechen, hat Weimer gestrichen. Sollte dies dazu führen, dass Forschung, Aufarbeitung und Erinnerung an die Morde deutscher Kolonialtruppen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert künftig vernachlässigt werden, wäre das fatal.

In würdiger Weise erinnern

Selbstverständlich sind diese Verbrechen aufzuklären, auch wenn diese schon über ein Jahrhundert zurückliegen und niemand mehr lebt, der sich ihrer erinnert. An die Taten, insbesondere aber an die Opfer, sollte in würdiger Weise erinnert werden, etwa an einem zentralen deutschen Gedenkort. Aber noch gibt es einen solchen Ort nicht. Die Regierung sollte dafür sorgen, dass sich das ändert – nicht in der übernächsten Legislaturperiode, sondern bald.

Jedoch sollte das nicht im Rahmen eines Konzepts zu Gedenkstätten passieren. Dort geht es um bestehende Orte, die an den Holocaust erinnern. Das müssen sie auch bleiben, unbedrängt von unwürdiger Opferkonkurrenz.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Klaus Hillenbrand

 taz-Autor
Jahrgang 1957, ist Mitarbeiter der taz und Buchautor. Seine Themenschwerpunkte sind Zeitgeschichte und der Nahe Osten. Hillenbrand ist Autor mehrerer Bücher zur NS-Geschichte und Judenverfolgung. Zuletzt erschien von ihm: "Die geschützte Insel. Das jüdische Auerbach'sche Waisenhaus in Berlin", Hentrich & Hentrich 2024
Themen #Holocaustüberlebende #Holocaust #Wolfram Weimer #Gedenkort #NS-Gedenken #Gedenkpolitik #Gedenken #Gedenkstätte
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Baumstumpf auf dem früheren Appellplatz der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
Neues Gedenkstättenkonzept der Regierung KZ-Gedenkstätten droht der Zerfall

Das Kabinett verabschiedet Konzept für die Erinnerung an das NS-Regime und die SED-Diktatur. Die Erinnerung an die Kolonialverbrechen kommt nicht vor.

Von Klaus Hillenbrand
Eine Frau schaut sich die Schaukästen der Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof in Hamburg an.
NS-Dokumentationszentrum Hamburg Investor will NS-Gedenken steuerlich absetzen

Das NS-Dokuzentrum am Hannoverschen Bahnhof in Hamburg sollte 2026 fertig werden. Nun kommt raus: Die Planungen sind wegen des Investors gestoppt.

Von Amira Klute
Zwei Menschen stehen vor der Gedenkstätte Riebeckstraße 63 in leipzig und halten historische Fotos in den Händen
Förderung von NS-Gedenkstätten Zu kurz bedacht

Für Gedenkorte zur Aufarbeitung von NS-Diktatur und SED-Regime fehlt Sachsen das Geld im Haushalt. Der KZ-Gedenkstätte Sachsenburg droht ein Baustopp.

Von Michael Bartsch
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Essay über moralische Bequemlichkeit Auf der richtigen Seite der Geschichte wird es voll
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
5
Krise der Klimabewegung Ja, wir haben enttäuscht
6
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner