Neues Bündnis Feminist Fight Club„Fünf meiner Freundinnen haben digitale Gewalt erlebt“

taz: Frau Bönisch, Sie haben am Freitag ein Bündnis namens „Feminist Fight Club“ gegründet. Wie kam es dazu?

Kira Böhnisch: Ich habe am Freitag im Spiegel über Collien Fernandes gelesen und dachte: „What the fuck!“ Es war ja bekannt, dass Deepfakes von ihr erstellt wurden, die sie in sexuellen Posen zeigen, und dass eine andere Person sich für sie ausgegeben hat und mit anderen Männern Sexnachrichten ausgetauscht hat. Fernandes vermutet, dass dahinter ihr Ex-Mann steckt, der dies bislang abstreitet, aktuell laufen dazu Ermittlungen. Aber ganz egal, wer der Täter war: Dieser Fall ist ein weiterer Beleg, wie sehr das Patriarchat uns Frauen gefährdet.

Im Interview: Kira Bönisch engagiert sich beim Klimabündnis Fridays for Future und gehört zu den Grün­de­r:in­nen des Feminist Fight Club.

taz: Hat Sie die Nachricht auch persönlich getroffen?

Bönisch: Ja, das hat mich unfassbar wütend gemacht. Ich selbst bekomme eher Hass auf Social Media für meinen Aktivismus. In unserem Bündnis ist eine Frau, die eine virtuelle Vergewaltigung hinter sich hat. Sie heißt Theresia Crone und hatte das auch öffentlich gemacht. Und allein fünf meiner Freundinnen haben digitale Gewalt erlebt. Wir wollen nicht, dass diese Enthüllung folgenlos bleibt – wie so oft bei sexualisierter Gewalt. Denken wir nur an die Causa Epstein.

taz: Wer ist der Fight Club und wie viele sind Sie?

Bönisch: Initiiert hat den die Initiative Nur-Ja-Heißt-Ja. Insgesamt sind wir ungefähr 20 FLINTA [das steht für Frauen, Lesben, Nicht-binäre, Trans und Agender, Anm. d. Red.]. Im Hintergrund helfen auch 3 oder 4 cis-Männer mit.

taz: Was fordern Sie?

Bönisch: Wir fordern, dass digitale Gewalt klar geregelt wird: Dazu gehören Deepfakes, Fake Profile, deren nichteinvernehmliche Verbreitung und Drohungen. Das diskutiert die Politik ja jetzt – und das dürfen keine leeren Worte bleiben.

taz: Kri­ti­ke­r*in­nen sagen, dass das Strafrecht bei sexualisierter Gewalt sowieso wenig nützt – etwa, weil die Beweislage schwierig ist, weil oft nicht einmal Anklage erhoben wird, geschweige denn Täter verurteilt werden.

Bönisch: Stimmt, es muss sich das gesamte System ändern. Aber darin leben wir gerade nun mal. Deshalb müssen sich hier und jetzt die Gesetze ändern, damit man als Betroffene zumindest hoffen kann, dass sich etwas tut, wenn man eine Anzeige stellt. Natürlich braucht es noch mehr: Schulbildung darüber, was Konsens heißt. Eine Ja-heißt-Ja-Reglung online wie offline. Es braucht Strukturen, die Betroffene schützen, Weiterbildungen für eine sensiblere Polizei und Justiz sowie Konsequenzen, die die Täter wirklich in die Verantwortung nehmen.

taz: Der Bündnis-Name rekurriert auf den Film „Fight Club“, bei dem Männer sich im Untergrund gegenseitig verprügeln. Wollen Sie damit sagen, dass auch Kampfsport eine sinnvolle feministische Praxis ist?

Bönisch: Ich muss gestehen, ich habe den Film nicht einmal geguckt [lacht]. Aber „Fight“ ist bei uns eher metaphorisch zu verstehen. Mit „Feminist Fight Club“ meinen wir, dass wir gemeinsam für unsere Rechte kämpfen, zum Beispiel bei Demos auf der Straße wie heute Nachmittag am Brandenburger Tor in Berlin.