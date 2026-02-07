Neuer taz-Podcast : Was wollen wir auf dem Mond?
Eine Woche zwei Spektakel: die Artemis II Mission und die Olympischen Winterspiele. Wir sprechen über verpatzte Generalproben und große Worte mit wenig Wirkung.
Nach einer missglückten Generalprobe musste der Start der bemannten Mondmission Artemis II verschoben werden. Sollten wir die Erkundung des Alls nicht lieber Robotern überlassen? Diese Frage bespricht Sophie Fichtner mit Wissenschaftsredakteur Enno Schöningh.
Und: In den kommenden zwei Wochen finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. Vor den Spielen wurde nicht weniger als der Weltfrieden gefordert. Was hält Sportredaktuer Andreas Rüttenauer von großen Worten wie diesen? Und welche Wettkämpfe schaut er sich in Italien an?
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.
