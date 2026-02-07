piwik no script img
Die Hosts des Podcasts Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger
Foto: Sima Ebrahimi

Neuer taz-Podcast Was wollen wir auf dem Mond?

Eine Woche zwei Spektakel: die Artemis II Mission und die Olympischen Winterspiele. Wir sprechen über verpatzte Generalproben und große Worte mit wenig Wirkung.

Sophie Fichtner
Enno Schöningh
Andreas Rüttenauer
Podcast
von Sophie Fichtner, Enno Schöningh und Andreas Rüttenauer

Nach einer missglückten Generalprobe musste der Start der bemannten Mondmission Artemis II verschoben werden. Sollten wir die Erkundung des Alls nicht lieber Robotern überlassen? Diese Frage bespricht Sophie Fichtner mit Wissenschaftsredakteur Enno Schöningh.

Und: In den kommenden zwei Wochen finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. Vor den Spielen wurde nicht weniger als der Weltfrieden gefordert. Was hält Sportredaktuer Andreas Rüttenauer von großen Worten wie diesen? Und welche Wettkämpfe schaut er sich in Italien an?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.

Kirsty Coventry auf dem Podium, an dem die Olympiaringe prangen
Olympischer Kosmos Völlig losgelöst

Bei den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo soll die heile Welt des Sports gefeiert werden – allen zunehmenden irdischen Verwerfungen zum Trotz.

Von Andreas Rüttenauer
Neuer taz-Podcast Mit Vollgas gegen die Brandmauer
Podcast „Reingehen“ von Stefan Hunglinger, Julia Belzig und Nicholas Potter

Springer macht Schlagzeilen – und nicht alle sind gut für den Verlag. In der Ukraine entwickeln sich neue Formen, mit dem Tod umzugehen.

