piwik no script img

Neuer Frankfurt-„Tatort“Wenn der liebe Großvater ein perfektes Doppelleben führt

Bewegende Szenen im Keller der Vermissten: Die neuen Frankfurt-Ermitller Melika Foroutan und Edin Hasanović sorgen für Spannung und Gefühl.

eine Frau in zivil und ein Mann in Polizeiuniform
Die Neuen: Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) im Tatort „Dunkelheit“ Foto: HR/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer/ARD
Andreas Hergeth

Von

Andreas Hergeth

Endlich mal was Neues im „Tatort“-Universum. Und das in zweierlei Hinsicht. Mit „Dunkelheit“ gibt nicht nur das neue Ermittlerduo aus Frankfurt am Main seinen Einstand. Die Krimireihe betritt Neuland: Melika Foroutan als Maryam Azadi und Edin Hasanović als Hamza Kulina ermitteln in alten, ungeklärten Mordfällen.

Zum Auftakt geht es drastisch zu: Opa ist gestorben. Tochter und Enkelin müssen eine Garage ausräumen, da unterbricht ein grausamer Fund jäh ihr Tun. Die nächste Szene zeigt das Übliche: Die Garage ist nun ein Fundort, die Spurensicherung rückt an, Routine halt. Was dann folgt, ist alles andere als Dutzendware für einen Sonntagabendkrimi.

Zunächst aber lernen wir die Neuen kennen. Hamza Kulina sitzt bei seiner Vorgesetzten. „Das wird ihnen gefallen“, sagt sie, eine spannende Aufgabe wären diese alten Fälle. Kulina hat darauf keinen Bock, das sieht man, aber er muss, für mindestens einen Monat – da stimmt doch was nicht.

Irgendwie wurde er strafversetzt (warum, klärt sich später auf). Er schnappt sich seine Kiste und nimmt den Fahrstuhl – in den Keller. So viel Klischee darf sein. Da unten werden nun mal in aller Welt die Cold Cases bearbeitet. Man hat aber schon schlimmere Keller gesehen. Wie zuletzt in der brillanten britischen Serie „Dept. Q“ (bei Net­flix). Und da rückt schon Maryam Azad an, telefonierend winkt sie mit dem Finger, mal mitkommen …

Luftdichte Tonnen

Es wird grausam: Ein Frauenkörper wurde vor etlichen Jahren mit einer Säge zertrennt. Der Täter hat Organe entnommen, Zähne gezogen, mit Nägeln eine Art Muster in Körperteilen hinterlassen. Sie lagerten in luftdichten Tonnen. Das kommt bis auf eine Minisequenz ohne entsprechende Bilder aus. Die braucht es auch gar nicht, um den sadistischen Schrecken darzustellen und Spannung aufzubauen.

Frankfurt-„Tatort“: „Dunkelheit“

So., 20.15 Uhr, ARD

Maryam Azadi und Hamza Kulina arbeiten vor allem mit analogen Akten und Köpfchen. Immer, wenn wir die beiden im Keller bei der Arbeit sehen, ist das als Kammerspiel inszeniert, das ist toll und nie langweilig. Sie identifizieren das Opfer und stellen fest, dass die „Handschrift“ des Täters an andere ungelöste Mordfälle erinnert, und kommen so einem berüchtigten Serienmörder auf die Spur, dem Main-Ripper. Der „liebe Opa“ hat also ein perfektes Doppelleben geführt. Krass! Das Wort benutzt Kulina öfter.

Ein dramaturgischer Trick treibt die Handlung voran. Weil in drei Tagen eine Pressekonferenz zur Lösung dieses einen Falles aus der Vergangenheit stattfinden soll, geraten die beiden unter Zeitdruck. Ihnen bleiben drei Tage, um alle weiteren möglichen Opfer des Serientäters zu identifizieren. Das ist ihnen ein tiefes Bedürfnis, wohl auch aus persönlichen Gründen.

Mehr und mehr Fotos wandern an die Pinnwand. Sie arbeiten akribisch, gehen die alten Akten immer wieder durch, fragen bei Zeugen von damals oder den Menschen nach, die einen ihrer Lieben verloren haben. Oft müssen sie sich dabei fragen, warum damals Hinweisen nicht nachgegangen wurde. Das ist emotional aufwühlend, und ja, auch spannend in Szene gesetzt. Selbst das Aktenwälzen.

Das gilt ebenso für den Erzählstrang, bei dem es um das Privatleben des aus Bosnien-Herzegowina stammenden Ermittlers Kulina geht. Ihn nehmen die Ermittlungen immer mehr mit. Die Auflösung ist herzzerreißend. So wie andere Szenen. Vor allem jene, in denen die Ermittler den immer noch trauernden Angehörigen endlich die Gewissheit überbringen, wer der Täter war. Das drückt auf die Tränendrüsen. Nicht nur deshalb eine rundum gelungene Premiere.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wochenendkrimi #Frankfurt #Tatort
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drei vermummte Polizisten führen Heinrich XIII Prinz Reuß, den mutmaßlichen Kopf der Reichsbürgergruppe "Patriotische Union" bei einer Razzia ab.
Podcast über „Gruppe Reuß“ Hochgefährliche Ex­tre­mis­t*in­nen
Eine neue Podcast-Reihe der ARD nimmt sich der „Gruppe Reuß“, an. Im Zentrum steht der Ex-Soldat und „Reichsbürger“ Rüdiger von Pescatore.
Von Jonas Kähler
Drei Senior*innen sitzen auf einem Sofa, eine Person steht links daneben
Donnerstags suchen Rentner Mörder Wenn Mutter auf der Couch sitzt und über Se­nio­ren lacht
Die Bestsellerreihe „Der Donnerstagsmordclub“ ist zum Schreien komisch. Die Verfilmung ist zwar nett anzusehen, doch reicht der Witz nicht an das Buch heran.
Von Jonas Kähler
Eine Polizistin und ein schwerbewaffneter Polizist im Zwielicht
Der Wochenendkrimi Wenn Gewalt zum Kotzen ist
Kolumne Ambros Waibel
In vielen Krimisendungen geht von jungen Erwachsenen viel Schlechtes aus. Doch ist das nicht zu kurz gedacht?
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kopftuch-Phobie in Hannover Die gefühlte Diskriminierung der Klara P.
2
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
3
Israel kapert Gaza-Hilfsflotilla Aktivisten sind effektiver als Diplomaten
4
Friedensdemos in Berlin und Stuttgart Sie ringen um Frieden und Glaubwürdigkeit
5
Reformpläne der Bundesregierung Von Friedrich dem Großen zu Friedrich dem Verzagten
6
Nahost-Autor über Frieden „Es wird ein Land für alle sein“