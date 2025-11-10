piwik no script img

Neue Zahlen zu rechter GewaltMehr Gewalt gegen Geflüchtete

Im dritten Quartal 2025 registrierten die Behörden fast 200 Angriffe auf Asylsuchende. In Magdeburg fuhr ein Mann ein syrisches Kleinkind an.

Blaulichter auf einem Polizeifahrzeug
Mehr rechte Angriffe auf Geflüchtete in Deutschland Foto: Carsten Rehder/dpa
Frederik Eikmanns

Von

Frederik Eikmanns aus Berlin

Im dritten Quartal 2025 gab es deutlich mehr Angriffe auf Geflüchtete. Insgesamt 198 solcher politisch motivierten Straftaten registrierten die Behörden, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger hervorgeht. Sowohl im Vorjahreszeitraum als auch im vorangegangen Quartal 2025 waren es rund ein Viertel weniger. Bünger sagte der taz: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Politik der Bundesregierung, Geflüchtete als Problem zu markieren, sie per Gesetz auszugrenzen und abzuschieben, und dem, was Rechtsextreme tun.“

Bei rund 50 der Angriffe kam es zu physischer Gewalt, insgesamt wurden 21 Personen verletzt, darunter auch vier Kinder. In drei der Fälle wird den Tätern versuchter Totschlag vorgeworfen. Besonders sticht dabei eine Tat in Magdeburg im Juli hervor, bei der ein Mann absichtlich ein syrisches Kleinkind angefahren haben soll. Zuvor soll der 61-Jährige mehrere Personen rassistisch beleidigt haben, er soll außerdem bereits früher mit rechten Zwischenfällen aufgefallen sein.

Aus dem Schreiben der Bundesregierung geht ebenfalls hervor, dass die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 etwas sank. Statt wie damals 26, waren es nur mehr 22 registrierte Taten. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass sich die Zahlen durch Nachmeldungen der Behörden deutlich erhöhen. Die Behörden erkennen auch längst nicht alle Fälle politischer Gewalt auch als solche an. Allerdings geben die zunächst gemeldeten Zahlen durchaus einen Anhaltspunkt für die Gesamtentwicklung.

Die Linken-Abgeordnete Bünger macht auch die schwarz-rote Bundesregierung für die Gewalt gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte verantwortlich. Rechtsextreme fühlten sich „durch die staatliche Politik ermächtigt, Geflüchtete zu beleidigen, sie anzugreifen und schlimmstenfalls zu töten“. Nur nachträglich die Täter zu verfolgen reiche nicht aus, es sei vielmehr „von zentraler Bedeutung, das Schüren von Rassismus in den Parlamenten und von den Regierungsbänken aus zu beenden.“

In den letzten Wochen hatten Unionspolitiker*innen gleich mehrfach rassistische Debatten losgetreten. So etwa Bundeskanzler Merz, der sich über das "Stadtbild" in Deutschland ausgelassen und dieses in Zusammenhang mit Migrant*innen gesetzt hatte. Abhilfe könnten Abschiebungen schaffen, insinuierte er. Außerdem setzt die Bundesregierung mit der sogenannten "Asylwende" auf einen scharfen Abschottungskurs und lässt Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen.

Mehr zum Thema
Junge Neonazis demonstrieren in Berlin im Juli 2025 mit DJV-Fahne und Deutschlandflagge
Analyse in den Bundesländern Mehr rechte Gewalt als bekannt

Rechte Gewalt ist auf einem Höchststand in Deutschland. Dabei erkennen die Behörden längst nicht alle Taten, zeigt eine Analyse von Beratungsstellen.

Von Gareth Joswig
Graffiti "Refugees not welcome" an einer grauen Gebäudewand
Rechte Gewalt in Brandenburg Die Szene fühlt sich stark

Die Bilanz des Brandenburger Vereins Opferspektive verzeichnet für 2024 einen deutlichen Anstieg von Fällen rechtsextrem motivierter Gewalt.

Von Claudius Prößer
Rechtsextreme stehen auf einem Bürgersteig
Rechte Gewalt Neues rechtes Selbstbewusstsein

Die Kriminalitätsstatistik von 2024 zeigt: Rechtsextreme Straftaten sind weiter gestiegen. Linke Straftaten sind dagegen zurückgegangen.

Von Raweel Nasir

rechter terror

Ein Ladenlokal mit herunter gelassenem Rollladen. Im Vordergrund ragt ein Pfosten aus dem Gehsteig.
Fotografin über ihr NSU-Fotoprojekt „Diese Morde fanden mitten unter uns statt“

Regina Schmeken hat die Tatorte des NSU fotografiert, um sich mit den Opfern solidarisch zu zeigen. Ihre Fotos sind im Altonaer Museum zu sehen.

Interview von Finn Sünkler

18.10.2025

Eine Frau an einem Rednerpult spricht in ein Mikrofon
6. Jahrestag des Halle-Anschlags „Deutschland hat uns im Stich gelassen“

Unsere Autorin überlebte vor sechs Jahren den rechten Terroranschlag in Halle. Die deutschen Behörden nähmen sie und andere Betroffene nicht ernst.

Von Christina Feist

9.10.2025

Ein gedenkstein, vor dem rote Rosen abgelegt werden
Chef der Nazi-Skins Freispruch für den Hintermann bleibt

Urteil zu Brandanschlag in Saarlouis: Peter Str. muss nicht wegen Beihilfe zum Brandanschlag von 1991 ins Gefängnis.

Von Christian Rath

7.10.2025

