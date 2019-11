Vor mehr als 100 Jahren rissen deutsche Kolonialherren namibisches Land an sich – kann dieses Unrecht heute wiedergutgemacht werden? Und welche Rolle könnte Deutschland dabei spielen? Eine Reportage in der taz am wochenende vom 16./17. November 2019. Außerdem: ein Gespräch mit dem Autor Sven Kuntze über Gelassenheit im Alter. Und: eine Reportage aus Bolivien, das sich in einer Staatskrise befindet. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.