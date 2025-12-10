piwik no script img

Neue AgrarexportstrategieSchlecht für Bauer, Tier und Umwelt

Kommentar von

Jost Maurin

Agrarminister Rainer erklärt Lebensmittelexporte zur Priorität. Damit führt er Bauern auf einen Irrweg, der zulasten von Vieh und Umwelt gehen könnte.

Nahaufnahme einer rosa Schweinschnauze
Die Strategie auf Agrarexporte zu setzen ist falsch – besser wäre es, sich um das Tierwohl zu kümmern Foto: Friso Gentsch/dpa

B undeslandwirtschaftsminister Alois Rainer setzt mit seiner Agrarexportstrategie auf das falsche Pferd. Es ist ein Irrweg, die Ausfuhr von Lebensmitteln „zur Priorität“ zu erklären, wie es der CSU-Politiker am Mittwoch getan hat. Zumal er dafür „Bürokratie“ abbauen will, womit vermutlich Tierwohl- und Umweltstandards gemeint sind.

Auf dem Weltmarkt entscheidet vor allem der Preis. Mit der Konkurrenz etwa aus Südamerika mitzuhalten, ist für die meisten deutschen Bauern schon wegen hoher Kosten für Arbeitskräfte, Boden und Energie kaum möglich. Kein Abbau von Umweltauflagen könnte deutsche Produkte so weit verbilligen, dass dieser Nachteil wettgemacht würde.

Im Übrigen sind die meisten Vorschriften für Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft notwendig. Es ist sinnvoll, giftige oder umweltschädliche Pestizide zu verbieten, körperenge Einzelkäfige für Sauen einzuschränken und die Verschmutzung des Grundwassers durch Düngemittel zu reduzieren. Selbst wenn die deutsche Landwirtschaft ihre Produktionskosten zulasten von Tieren und Umwelt senken würde: Mehr Abhängigkeit vom Export schadet ihr. Denn die Abnehmer können ihre Märkte jederzeit schließen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Als zum Beispiel China 2020 wegen der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg einen Importstopp für deutsches Schweinefleisch erließ, brach der deutsche Export zusammen. Russland belegte die EU-Milchwirtschaft 2014 mit einem politisch motivierten Embargo. Am Ende rief die Branche nach noch mehr Subventionen, um die Ausfälle zu kompensieren – und bekam sie. Mehr Exporte könnten sich für die deutschen Bauern sogar als Bumerang erweisen.

Wer auf weltweite Absatzmärkte setzt, kann schlecht plausibel machen, warum beispielsweise brasilianische Produkte hierzulande kaum zugelassen sein sollen. Diese Doppelmoral lässt sich langfristig nicht halten. Stattdessen sollte Rainer etwa mit Subventionen für den Stallumbau dafür sorgen, dass die Bauern zum Beispiel Fleisch tierfreundlicher erzeugen. Und dass mehr Verbraucher dafür bezahlen, beispielsweise durch eine moderate Tierwohlabgabe.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jost Maurin

 Redakteur für Wirtschaft und Umwelt
Jahrgang 1974. Er schreibt vor allem zu Ernährungsfragen – etwa über Agrarpolitik, Gentechnik und die Lebensmittelindustrie. Journalistenpreis "Faire Milch" 2024 des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter. 2018, 2017 und 2014 gewann er den Preis "Grüne Reportage" des Verbands Deutscher Agrarjournalisten. 2015 "Bester Zweiter" beim Deutschen Journalistenpreis. 2025 nominiert für den Deutschen Journalistenpreis, 2022 nominiert für den Deutschen Reporter:innen-Preis (Essay "Mein Krieg mit der Waffe"), 2013 für den "Langen Atem". Bevor er zur taz kam, war er Redakteur bei der Nachrichtenagentur Reuters und Volontär bei der Süddeutschen Zeitung.
Themen #Landwirtschaft #Alois Rainer Landwirtschaftsminister #Fleisch #Tierschutz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schweine in einem Stall
Regierungsstrategie für Agrarexporte Mehr deutsches Schweinefleisch für die Welt

Deutschland solle mehr Lebensmittel exportieren, sagt Agrarminister Rainer. Die staatliche Kennzeichnung der Tierhaltungsform verzögert sich erneut.

Von Jost Maurin
Zwei Kälber im Stall
Klimabilanz von Lebensmitteln Agrarminister sieht keinen Grund für weniger Fleisch

Die Tierhaltung wirke sich zwar auf das Klima aus, sagt CSU-Bundesminister Rainer. Aber weniger tierische Nahrungsmittel müssten die Leute dennoch nicht essen.

Von Jost Maurin
Ein Mann im Anzug steht an einem Rednerpult und spricht ins Mikrofon
Umsatzsteuer bleibt teils bei Landwirten Bund plant wohl illegales Steuergeschenk für Bauern

Die Regierung will offenbar rechtswidrig auf zig Millionen Euro Umsatzsteuer von Landwirten verzichten. Der Rechnungshof warnt vor einer EU-Klage.

Von Jost Maurin
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

1 Kommentar

 / 
  • KH

    Landwirtschaftsminister Alois Rainer CSU macht Agrarpolitik wie in den 1980-Jahren. Alles wird zurückgedreht. Tierwohl und Tierschutz ist mit ihm im Land und der CDU/CSU nicht zu machen. Das Heil wird im Export von Fleischprodukten gesucht. Das ging in den letzten Jahren schon gründlich schief, aber Rainer kann nur Rolle rückwärts.

meistkommentiert

1
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
2
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
3
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
4
Australien Weltweit erstes Social-Media-Verbot für Jugendliche
5
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
6
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird