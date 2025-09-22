piwik no script img

Russische Kampfjets in Nato-LuftraumEin Abschuss wäre eine weitere Eskalationsstufe

Tobias Schulze
Kommentar von Tobias Schulze

Ja, eine Luftraum-Verletzung durch Russland ist nicht harmlos. Aber für robuste Reaktionen wird es noch genug Gelegenheiten geben.

Ein Kampfjet im Himmel
Ein russischer Kampfjet Mig-31 im NATO Luftraum Foto: Swedish Armed Forces

D ie estnische Insel Vaindloo, seit wenigen Tagen europaweit bekannt, hat wenig zu bieten. Sie nimmt weniger Fläche ein als das Kanzleramt, ist von Steinen übersät und nicht bewohnt. Lediglich unter Vögeln ist sie als Brutstätte beliebt.

Ist es deswegen harmlos, dass das russische Militär nach estnischen Angaben den Luftraum um die Insel verletzt hat? Nein. Hoheitsgebiet ist Hoheitsgebiet und erfahrungsgemäß lügt die russische Regierung, wenn sie den Überflug leugnet. Sollte die Nato aber im Wiederholungsfall russische Kampfjets abschießen, wie es in den letzten Tagen mehrere CDU-Politiker und implizit auch ein Kommentar in der taz gefordert haben? Ebenfalls nein. Legitim wäre ein solcher Schritt zwar. Unter Mitwirkung des Westens würde damit aber eine neue Eskalationsstufe erreicht – ohne großen Nutzen.

Für den russischen Überflug und vergleichbare Vorfälle der letzten Wochen sind mehrere Motive denkbar. Erstens: Russland will testen, wie gut die europäische Verteidigung funktioniert. Unter Vorbehalt – keiner von uns war vor Ort – kann man sagen: Sie hat funktioniert. Nato-Jets waren zur Stelle und hätten wohl eingreifen können, wenn die Gefahr eines Angriffs konkret geworden wäre. Zweitens: Russland wollte die europäische Bevölkerung verunsichern. Ein Stück weit ist das gelungen: Wem wurde ob der ersten Eilmeldungen aus Estland nicht mulmig?

Ein Abschuss mit all seinen Folgen – Bilder von Trümmerteilen, russisches Säbelrasseln, Brennpunkt in der ARD – hätte zur Beruhigung aber wenig beigetragen. Drittens: Russland will die Nato dazu bewegen, Ressourcen zulasten der Ukraine an ihre eigene Ost-Flanke zu verlagern. Das könnte nun tatsächlich passieren. Der Effekt fiele aber weit größer aus, wenn die Konfrontation über der Ostsee tatsächlich heiß geworden wäre.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Bleibt nur das Argument: Solange die Nato nicht schießt, legt Putin Schritt für Schritt einen drauf. Das kann sein. Zwischen dem Flug über eine karge Insel und einem Einmarsch ins Baltikum liegen aber noch so einige Schritte. Für eine robuste Reaktion blieben genug Gelegenheiten.

Tobias Schulze

Tobias Schulze

 Parlamentskorrespondent
Geboren 1988, arbeitet seit 2013 für die taz. Schreibt als Parlamentskorrespondent unter anderem über die Grünen, deutsche Außenpolitik und militärische Themen. Leitete zuvor das Inlandsressort.
Themen #Nato #Krieg in der Ukraine #Estland
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
