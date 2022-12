Nachruf auf Architekt Meinhard von Gerkan : Für Hunderttausende entworfen

Zehn Flughäfen, der Hauptbahnhof Berlin und eine ganze Stadt in China: Meinhard von Gerkan prägte die deutsche Architektur, auch international.

Womöglich hat Meinhard von Gerkan, der große Architekt und Hochschullehrer, bereits sein künstlerisches Erbe regeln wollen, als er für seinen 80. Geburtstag in Hamburg ein eigenes kleines Architekturmuseum plante. Der dazugehörige kleine Bau am Elbhang trägt seine Handschrift. Die geschwungene, lichtdurchlässige Fassade zum Fluss, die klaren Konturen zur Elbchaussee erinnern an eine elegante Villa der klassischen Moderne. Trotzdem vermitteln sie etwas Sachliches, hanseatisch Zurückhaltendes.

2015 eröffnete das Museum mit den Zeichnungen des Architekten, über 3.000 Blätter soll es geben. Denn Meinhard von Gerkan, Jahrgang 1935, war wie sein Büropartner Volkwin Marg, ein Architekt der alten Schule. Er zeichnete seine Entwürfe immer erst einmal mit der Hand, Fotografien aus seinem Büro zeigen ihn meist über eine Skizze gebeugt.

1965 gründeten Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg in Hamburg gmp (Architekten von Gerkan, Marg und Partner). Daraus ist eines der größten deutschen Architekturbüros mit rund 600 Mit­ar­bei­te­r:in­nen an sieben Standorten geworden. Bis heute realisierte gmp mehr als 500 Projekte, mehr als 300 Wettbewerbe hat es gewonnen.

Ihr Flughafen Tegel in Westberlin ist Kult, gmp gestalteten ihn vom Fundament bis zur Wegeführung durch. Die ungewöhnliche, sechseckige Grundfigur des Flughafens ist dabei keine Extravaganz. Man konnte dort mit dem Taxi direkt bis vors Gate fahren, das Sechseck ist der geometrische Rückschluss auf ein Konzept der möglichst kurzen Wege.

Wider der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit

Als der gerade mal 30-jährige Architekturabsolvent Meinhard von Gerkan gemeinsam mit Volkwin Marg und Klaus Nickels 1965 gegen jede Wahrscheinlichkeit den internationalen Wettbewerb für den Flughafen Tegel gewann und tatsächlich den Bauauftrag bekam, war dies eine Sensation – und der Beginn von gmp überhaupt. Später sollte Meinhard von Gerkan geradezu standardmäßig solch komplexe Infrastrukturprojekte planen, die Flughäfen in Hamburg und Stuttgart, der neue Großflughafen für Berlin, dessen katastrophale Baugeschichte kaum auf das extrem gut organisierte Architekturbüro gmp zurückzuführen ist.

Dass es sich hierbei nie nur um eine Dienstleistungsarchitektur handelte, machte von Gerkan 2006 in einem prominenten Rechtstreit mit dem damaligen Bahnchef Hartmut Mehdorn deutlich. Mehdorn hatte die Glashalle des neuen Berliner Hauptbahnhofs von gmp um eine empfindliche Länge gekappt, das geplante Gittergewölbe über den Untergrundgleisen gecancelt, der Bau war um seine erhabene Ästhetik beraubt. Von Gerkan gewann 2006 den Prozess. Es ging ums Prinzip, Rentabilität und Wirtschaftlichkeit sollten nicht über der Baukultur stehen.

Trotz ihrer teils immensen Dimensionen (mit ihrer Berliner Ausstellung „Choreographie der Massen“ haben sich Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg einmal auch kulturwissenschaftlich dem Phänomen gewidmet, für Zig- und Hunderttausende zu bauen) bleiben die Bauten von gmp erstaunlich klar und konzentriert auf die Konstruktion. Man kann, ob dem stilistischen Understatement ihrer Architektur, schon glatt übersehen, dass gmp ein globaler Riese ist. Auch dank Meinhard von Gerkans unternehmerischen Geschicks übernahm gmp in China in den letzten zwanzig Jahren höchste Aufträge.

Rund 200 Bauten plante es in der Volksrepublik bis heute. Eine ganze Stadt, Lingang New City (heute Nanhui New City), legte das Büro für rund 800.000 Einwohner an, das riesige Nationalmuseum in Beijng ist auch von politischem Symbolwert. „Wir bauen nie für ein bestimmtes System, sondern für die Menschen. Keines unserer Gebäude in China ist in irgendeiner Form als Huldigung der Regierung zu lesen“ antwortete Meinhard von Gerkan 2011 einmal auf eine kritische Frage des Architekturjournalisten Florian Heilmeyer zu seinem Engagement in China.

Den schönen Bauten für die Kunst und Kultur in Asien widmete er sich in den letzten Jahren am liebsten. Und von denen sind dann einige sehr freimütig ausgefallen. Wie zwei aufgeblähte Segel spaltet sich etwa der Turm des Maritimen Museum in Nanhui.

Der „Guru“, eine Figur der BRD

Meinhard von Gerkan wurde in Riga geboren und floh im Zweiten Weltkrieg über Umwege nach Hamburg. Sein Vater fiel im Krieg, seine Mutter starb infolge der Flucht. So wuchs er im Nachkriegsdeutschland als Waise in verschiedenen Pflegefamilien auf, in seiner Jugend besuchte er zwölf Schulen. Ein erstes Studium der Rechtswissenschaften und Physik brach er ab, um dann an der Technischen Universität Braunschweig Architektur zu studieren, wo er später, keine 40 Jahre alt, eine Professur für Entwerfen antrat. Bis 2002 lehrte er dort, „der Guru“, wie er von seinen Mit­ar­bei­te­r:in­nen genannt wurde.

Auch danach engagierte sich Meinhard von Gerkan für die Aus- und Weitberbildung junger Architekt:innen, gründete 2007 die gmp-Stiftung und die Academy for Architectural Culture (aac) in Hamburg, war unter anderem Ehrenprofessor der School of Design der East China Normal University und Advising Professor der Tongji University in Schanghai. Er wurde zahlreich geehrt, erhielt etwa den Baukulturpreis des Bundes Deutscher Architekten BDA, das Bundesverdienstkreuz und den Rumänischen Staatspreis. 2021 wurde er zum Großoffizier des Verdienstordens der Republik Lettland ernannt.

Meinhard von Gerkan, der überaus erfolgreiche und einflussreiche Architekt, ist auch eine Figur der Bundesrepublik. Ihre düstere Kriegsvergangenheit prägte seine tragische Jugend, ihr Wohlstand der Wirtschaftswunderjahre markieren den Beginn seiner Bauprojekte, und schließlich ist es ihre heutige Rolle als international vernetztes Exportland, die auch einen Meinhard von Gerkan zu einem globalen Architekten und Unternehmer machte. Am 30. November 2022 ist er im Alter von 87 Jahren in Hamburg gestorben.