Nachdem US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska empfangen hatte, ist nun der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für ein Treffen in Washington eingetroffen. Er wird von europäischen Spitzenpolitikern begleitet: dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Trump will ein Friedensabkommen für die Ukraine aushandeln. Die zentralen Themen bei dem Gespräch in Washington: Sicherheitsgarantien für die Ukraine bei einer Friedenslösung und die Haltung gegenüber den russischen Gebietsansprüchen. Dabei gehen Trumps Vorschläge sehr zulasten Kyjiws.

Derweil gehen russische Angriffe auf zivile Objekte in der Ukraine weiter und treffen die Stadt Charkiw: Mindestens vier Menschen wurden dabei getötet. Nahe der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde bei dem Luftangriff eine nicht näher bezeichnete Anlage der Treibstoff-Infrastruktur getroffen. Die Feuerwehr habe den Großbrand löschen können, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Das Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine wurde nach regionalen Behördenangaben mit sogenannten Gleitbomben attackiert. Auch am Morgen galt im östlichen Teil der Ukraine noch Raketenalarm. (taz/afp/dpa)

Die Ereignisse des Tages im Vorfeld des Treffens in Washington:

Selenskyj: Ukraine-Frieden muss von Dauer sein

10:40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seiner Ankunft in Washington den Wunsch nach einem gerechten Frieden bekräftigt. „Wir alle wollen gleichermaßen, dass dieser Krieg schnell und verlässlich endet“, erklärte er am Montag. Anders als nach der russischen Annexion der Krim und von Teilen des Donbass im Osten der Ukraine vor einigen Jahren müsse der Frieden jedoch anhaltend sein. Damals habe Kremlchef Wladimir Putin die Situation nur als Sprungbrett für einen neuen Angriff genutzt. (dpa)

Zweiergespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

7.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump wird ein bilaterales Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office führen. Das Weiße Haus plant nach eigenen Angaben neben diesem bilateralen Treffen etwas später ein weiteres in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern. (dpa)

Selenskyj in Washington eingetroffen

04:57 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Das gab Selenskyj am späten Sonntagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst X bekannt. Er betonte, der Ukraine-Krieg müsse „schnell“ beendet werden, ein Frieden müsse zugleich „dauerhaft“ sein. (afp)

Trump schließt Rückgabe der Krim und Nato-Beitritt der Ukraine aus

03.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen Nato-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen. „Manche Dinge ändern sich nie“, schrieb Trump am Sonntagabend (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social.

Trump erklärte zudem, es liege an Selenskyj, den Krieg zu beenden. „Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen“, schrieb der US-Präsident. (afp)