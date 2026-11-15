Welches Wort ist besonders deutsch? Das fragen die vier Schau­spie­le­r*in­nen Amaru Albancando, Jan Tsien Beller, Selin Dörtkardeş, Theresa Henning (allesamt große Klasse) auf der Bühne der Berliner Parkaue. Neben all den schönen Neologismen wie Finanzdienstleistungsunternehmensberatungsplanung oder Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung einigen sich die vier auf das nicht sehr spektakuläre, aber dennoch auslegungsfähige Wort Arbeit.

Schließlich ist es auch die Arbeit, die Autorin Zehra Sönmez zu ihrem Debüt inspiriert hat. Ihr Theaterstück „16GB: Tischtennisplattenpolitik“, das den Berliner Stückepreis für junges Publikum des Landes Berlin gewonnen hat, trägt den Untertitel „Über das Unbehagen weicher Hände“.

Gemeint sind damit jene Hände, die nicht „in der Autowerkstatt, im Krankenhaus“ arbeiten, die nicht „die Hausfassaden der Einfamilien-Kernfamilien-Häuser“ bauen und reinigen, die nicht übersetzen und Fragen stellen, auf die sie keine Antworten bekommen. Denn das alles sind raue Hände, wie sie die Figuren von ihren Eltern kennen. Jene Hände, die die „wertvollsten und gleichzeitig wertlosesten“ in unserer Gesellschaft sind.

Ausgangspunkt für das Stück ist eine Tischtennisplatte. Denn „Tischtennisplatte chillen“ gehört zu dem, was die Jugendlichen in diesem Stück am liebsten tun. Dort an der Betonplatte – nicht den grünen im Verein – trifft man sich, knackt Sonnenblumenkerne, trinkt Uludağ und philosophiert auf eigene Art über das Leben. Begleitet wird die Szenerie von einer Handkamera, deren 16-Gigabyte-Speicherkarte ein Geschenk zum Abi war.

In den Dimensionen der Jugend

7,99 Euro kostet das gute Stück bei Aldi an der Kasse; das sind sieben Thunfischdosen, das ist inzwischen ein Döner ohne Ayran. Das sind die Dimensionen, in denen die Jugendlichen denken, und so sind die eineinhalb Stunden Videomaterial für 7,99 Euro eben Gold wert. Bis auf die Tatsache, dass manchmal in die Kamera gesprochen und sonst Kritzeleien – #eattherich, #checkyourprivilege, #saytheirnames – auf der Platte vergrößert werden, passiert sonst aber nicht so viel mit dem Device.

Stattdessen geht es um den Text, und der hat es in sich. Adressiert werden immer wieder das Publikum und seine Bildungsbürgerlichkeit, außerdem die Vorurteile und Klischees, mit denen die Jugendlichen konfrontiert werden. Dass die meisten im Publikum nie „Tischplatte gechillt“ haben – und somit auch nicht nachvollziehen können, woher die rauen Hände und die krummen Rücken der Eltern kommen –, ist quasi das Fazit des Stücks.

Um dem sonst sehr deutschen Theaterkanon etwas entgegenzusetzen, fließen in Zehra Sönmez’ Text immer wieder Sätze auf Türkisch, Koreanisch und Spanisch mit ein, die Sprachen, die die Jugendlichen nicht unbedingt fließend sprechen, aber fühlen. „Wenn Orte wie das Theater diese Sprachen, die in der Gesellschaft oft herabgesetzt werden, aufgreifen und nach außen zeigen, dann verändert sich das Selbstbild der Menschen, die sie sprechen“, sagt Sönmez und plädiert für mehr Mehrsprachigkeit im Theater.

Ein besonderes Augenmerk liegt neben der Tischtennisplatte auf Raufasertapete (Bühne und Kostüme: Han Le Han), in die anfangs alles eingehüllt ist. Zehra Sönmez sieht darin einen Spiegel der Gesellschaft. In so vielen Wohnungen, in denen dieses Relikt an den Wänden hängt, wird einfach darübergestrichen, statt zu schauen, was sich darunter verbirgt. So passiere es oft auch mit Geschehnissen innerhalb der Gesellschaft, sagt sie im Begleitheft zum Stück. Vielleicht deshalb widmet sie ihr Stück auch den Opfern des Anschlags in Hanau. Mit einer Schweigeminute für ebenjene endet das Stück.