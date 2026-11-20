Für das, was auch in Brandenburg drohen könnte, ist bei dieser außergewöhnlichen Konferenz Annegret Laabs zuständig. Die Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg berichtet, wie sie im Frühjahr mit Erschrecken auf das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt geschaut hatte. „Spätestens da war klar, welche Angriffe es auf die Vielfalt und Freiheit der Kunst sowie Einrichtungen wie das Bauhaus Dessau geben kann“, sagt Laabs am Donnerstag in Potsdam bei der Konferenz „Kultur hält stand“ zum Thema „Resilienz im Kulturbereich“.

Inzwischen steht die AfD in Sachsen-Anhalt vor der Machtübernahme, und Annegret Laabs berichtet den 175 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz vom Stellenwert der Kultur für die Rechtsextremisten nach ihrem Wahlsieg am 6. September. „Wichtig ist für die AfD der Kulturausschuss, da haben sie ihre Ideologen reingeschickt“, sagt Laabs. „Das ist für die ein Kernthema.“

Der Blick von Potsdam nach Magdeburg ist auch der Versuch, in Brandenburg die Kultur wetterfest zu machen in stürmischen Zeiten. Und die haben längst auch Brandenburg erreicht. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erinnert in ihrer Eröffnungsrede an den Brandanschlag auf das Kulturhaus in Altdöbern vor zwei Jahren oder den Cyberangriff auf die Stiftung Brandenburger Gedenkstätten Anfang Oktober.

 Manchmal denke ich, wir bereiten uns schon auf den Faschismus vor Katharina König, Sichere Orte, Cottbus

„Autoritäre Angriffe zielen aber nicht nur auf Gebäude“, weiß Schüle, „sie zielen auch auf Menschen.“ Ein Klima der Verunsicherung solle so geschaffen werden und eine Kultur des vorauseilenden Gehorsams. „Das Ziel sind auch Verwaltungen, die ein Projekt vielleicht deshalb nicht mehr fördern, weil es Angst vor den parlamentarischen Debatten gibt, die eine solche Förderung zur Folge haben könnte.“

Anders als die Wissenschaft, deren Einrichtung institutionell geschützt seien, sei die Kultur besonders vulnerabel, meint Schüle. Denn Kultur ist keine Pflichtaufgabe, und Fördermittel können bei entsprechenden Mehrheiten schnell gestrichen werden. „Was sich aber nicht streichen lässt, sind Menschen, die für ein Theater auf die Straße gehen.“

Einrichtungen schon jetzt unter Druck

Eingeladen zur Tagung waren Vertreterinnen und Vertreter von Museen und Theatern, Festivals und freier Szene sowie Künstlerinnen und Künstler aus dem ganzen Land. Was sie berichten, macht erschreckend deutlich, wie sehr Einrichtungen auch heute schon unter Druck stehen.

Ines Kramarić kommt aus dem Landkreis Oder-Spree und vertritt das Kulturzentrum Haus des Wandels in Heinersdorf, in das auch internationale Gäste zu Residenzen eingeladen werden. „Wir hatten Situationen, wo Künstlerinnen und Künstler aufgrund ihrer Hautfarbe bedroht wurden“, sagt sie. „Das waren Morddrohungen, die auch zur Anzeige gebracht wurden.“

Oft sind die Angriffe aber subtiler, berichtet Markus Klein vom Institut für Gemeinwesenberatung demos. Als Beispiel nennt er Anfeindungen der AfD in einer Stadtverordnetenversammlung. „Und plötzlich gibt es für die betroffene Einrichtung null Unterstützung von Seiten der anderen Fraktionen.“

Volles Haus bei der Kulturkonferenz im Langen Stall im Potsdamer Kreativ Quartier Foto: Michael Lüder

„Die Lage hat sich überall verschärft“, sagt Jakob Roßa von der Amadeu Antonio Stiftung. „Wichtig ist es deshalb, Netzwerke zu bilden und sich abzusprechen, was zum Beispiel rote Linien sind.“ All das müsse vor 2029 geschehen, so Roßa. Dann finden auch in Brandenburg wieder Landtagswahlen statt. In den jüngsten Umfragen führt die AfD mit 40 Prozent vor der SPD mit 20 Prozent. CDU und Linkspartei kommen jeweils auf 9, die Grünen auf 7 Prozent.

Sachsen-Anhalt ist damit auch zu einer Art Labor geworden, in dem der Schutz der Kultur unter Echtzeitbedingungen stattfinden muss. Darauf weist Christoph Martin Vogtherr hin, der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Dabei gehe es auch um Satzungsänderungen und Anpassungen von Verträgen. „In Brandenburg haben wir nun zweieinhalb Jahre Zeit, um uns vorzubereiten.“

Bevor die Teilnehmer in Workshops unter Ausschluss der Presse ihre Erfahrungen austauschen, teilt Markus Hilgert, Präsident der Universität der Künste in Berlin, einige Überlegungen dazu mit, was Resilienz im Kulturbereich bedeuten kann. „Resilienz ist nicht nur Widerstandsfähigkeit“, betont er, „sondern auch die Fähigkeit zu Erneuerung und Anpassung.“

Vor allem aber plädiert Hilgert für eine doppelte Perspektive. „Kultur ist nicht nur gefährdet, sie leistet auch einen Beitrag zum Umgang mit Krisen. Wir können also etwas tun gegen die Bedrohung und gleichzeitig für unsere Zukunft.“

Ernstfall in Sachsen-Anhalt

Anders als Brandenburg, das noch etwas Zeit hat, sich auf den Ernstfall vorzubereiten, mussten die Kultureinrichtungen in Sachsen-Anhalt sofort handeln. Im Netzwerk „Kultur ist Vielfalt und Heimat“ haben sich inzwischen 1.000 Institutionen und Einzelpersonen zusammengeschlossen. Sie wollen dem Druck standhalten, falls ein AfD-Kulturminister Ernst macht mit der Ankündigung, dass Einrichtungen für eine Förderung mit Landesmitteln die geplante Kampagne #deutschdenken unterschreiben müssen.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der Eröffnung der Tagung Foto: Michael Lüder

Der AfD-Claim soll die bisherige Landeskampagne #moderndenken ablösen. Zudem ist ein Stolz-Stempel beim Besuch von Einrichtungen geplant, die der AfD genehm sind. Wer genügend Stempel sammelt, soll eine Ermäßigung beim Besuch weiterer Museen und Theater bekommen. Mittel für die Fahrten zu Gedenkstätten will der AfD-Kulturkämpfer Hans-Thomas Tillschneider, der wie Ulrich Siegmund im Kulturausschuss im Magdeburger Landtag sitzt und auch als Kulturminister gehandelt wird, streichen.

„Bisher gibt allerdings niemand dem Druck nach“, berichtet Museumsleiterin Annegret Laabs. Vielmehr sei die Kulturszene in Sachsen-Anhalt zusammengerückt.

Der Ernstfall betrifft aber nicht nur eine „blaue Welle“, die auch auf Brandenburg zurollen könnte. „Zum Ernstfall können auch kriegerische Auseinandersetzungen gehören“, berichtet Alexander Gatzsche von seiner Arbeit in der Ukraine oder im Sudan.

Der Restaurator der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist zugleich auch Kapitänleutnant der Reserve bei der Bundewehr. Er plädiert dafür, so genannte Notfallverbünde zu gründen, um im Schadensfall schnell Hilfe holen zu können. Zu den Verbünden gehörten neben Feuerwehr und THW auch die Bundeswehr im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit.

Unterstützung bekommt Gatzsche dabei von Arne Lindemann vom Museumsverband Brandenburg. „Viele Landkreise beschäftigen sich zwar mit Katastrophenschutz, aber nicht mit Kulturgüterschutz“, sagt Lindemann und schlägt vor, das Thema auch auf einer der nächsten Sitzungen des Landkreistages zu besprechen.

Stimmung aus Angst und Trotz

Beim Abschlusspanel ist auch Katharina König dabei. Sie leitet den Verein Losmachen in Cottbus und berichtet, wie sich soziokulturelle Projekte und auch Hausprojekte zur Initiative Sichere Orte zusammengeschlossen haben.

„Da sind wir der Kultur einen Schritt voraus“, sagt König. Wie das Netzwerk „Kultur ist Vielfalt und Heimat“ in Sachsen-Anhalt steht die Cottbuser Initiative zudem im Austausch mit Einrichtungen in Polen und Ungarn. Neben der Justiz ist dort die Kultur einer der Hauptschauplätze des Rechtsrucks gewesen.

Den Optimismus vieler Rednerinnen und Redner auf der Konferenz will König nicht unbedingt teilen. „Manchmal denke ich, wir bereiten uns schon auf den Faschismus vor“, sagt sie und berichtet vom Gefühl, das gar nicht mehr verhindern zu können. Aber genau zu diesem „verhindern können“ will König wieder zurückkommen. „Da braucht es aber nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch die Politik“, fordert sie.

Am Geld für die Kultur, das macht Kulturministerin Schüle deutlich, wird es nicht scheitern. „Der Doppelhaushalt, den wir im Dezember beschließen, wird kein Sparhaushalt für die Kultur sein“, kündigt sie an. „Auch im Vergleich mit anderen Bundesländern“, sagt Schüle auch mit einem kleinen Seitenhieb auf Berlin, „ist das ein Erfolg.“

Doch Geld alleine wird nicht reichen, weiß auch Schüle. Sie stellt zum Schluss eine beklemmende Frage: „Geht es beim Schutz der Kultur nur um Angriffe von außen? Oder sitzen die auch schon mitten unter den Kollegen?“