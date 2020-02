Nach dem Terroranschlag in Hanau

Zusammen gegen den Hass

Bundesweit finden Mahnwachen statt, um den Opfern des mutmaßlich rechtsextremen Anschlags zu gedenken. In AfD-Fangruppen grassiert Schadenfreude.

BERLIN dpa/taz | Nach dem mutmaßlich rechtsextremen und rassistischen Anschlag von Hanau haben am Donnerstagabend Tausende Menschen in ganz Deutschland der Opfer gedacht. Mahnwachen fanden in mehr als 50 Städten statt. In Potsdam trauerten rund 300 Menschen um die Opfer des Anschlags.

Auch auf dem Berliner Hermannplatz an der Grenze zwischen den migrantisch geprägten Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln versammelten sich zahlreiche Menschen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in Hanau, der „brutale Terroranschlag“ in der hessischen Stadt mache „fassungslos, traurig und zornig“. Er rief dazu auf, der Sprache der Gewalt Einhalt zu gebieten, die gleichsam den Weg für solche Taten bereite.

Am Mittwochabend hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. nach Erkenntnissen der Ermittler im hessischen Hanau in einer Shisha-Bar und einem Kiosk mit angegliedertem Café neun Menschen erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Die Bundesanwaltschaft sieht „gravierende Indizien für einen rassistischen Hintergrund der Tat“. Alle ermordeten Menschen hatten einen Migrationshintergrund. Der mutmaßliche Täter wurde von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei tot in seiner Wohnung aufgefunden. Auch die Leiche seiner Mutter wurde dort gefunden.

Viele Fragen sind noch offen, unter anderem, ob der Schütze psychisch krank war und an Wahnvorstellungen litt. Zum Ablauf der Gewalttaten am Mittwochabend, die gegen 22 Uhr ihren Anfang nahmen, haben die Ermittler bislang nur wenige Informationen veröffentlicht. Der Täter war in einem Frankfurter Schützenverein aktiv, ist dort nach Angaben des Vereins aber nie als ausländerfeindlich aufgefallen.

Politiker geben AfD Mitschuld an Tat

Nach dem Anschlag hatten zahlreiche Politiker parteiübergreifend der AfD eine Mitschuld an der Tat gegeben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Die Partei habe das gesellschaftliche Klima in den letzten Monaten und Jahren vergiftet.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat eine konsequente Ausgrenzung der AfD durch die übrigen Parteien verlangt. Sie sei der „politische Arm des Hasses“, sagte Özdemir am Donnerstagabend. Die Partei wolle das Land von innen zersetzen und versuche, mit ihren Äußerungen die Regeln des politischen Diskurses und die Grenzen des Sagbaren immer weiter zu verschieben.

Der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen wies die Vorwürfe, seine Partei bereite mit ihren Äußerungen über Menschen mit Migrationshintergrund den Boden für derartige Taten, kategorisch zurück. „Das ist weder rechter noch linker Terror, das ist die wahnhafte Tat eines Irren“, sagte Meuthen am Donnerstag. Viele Politiker sehen in der Entpolitisierung der Tat eine Relativierung.

Blanker Hass und Schadenfreude in AfD-Fangruppen

Einzelne AfD-Politiker und -ortsgruppen instrumentalisieren den Anschlag indes für ihre politische Agenda. „Ist das wirklich noch das 2017 von der #Merkel#CDU beschworene ‚Deutschland in dem wir gut und gerne leben?‘“, schrieb etwa der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski auf Twitter. Der AfD-Kreisverband Augsburg schrieb auf Facebook, Deutschland sei auf dem Weg zum „Multikulti-Drecksloch“. Die Recherchegruppe „DieInsider“ dokumentierte zahlreiche weitere Reaktionen in rechtsextremen und AfD-nahen Gruppen, die den Terror feiern und Verschwörungstheorien verbreiten. In den Kommentarspalten grassiert der Hass.

Hessen ist nach der Einschätzung des Extremismus-Experten Reiner Becker trotz mehrerer aufsehenerregender Gewalttaten nicht rechtsextremer als andere Bundesländer. „Man kann zwar sagen ‚schon wieder Hessen‘, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas strukturell Spezifisches“, sagte Becker der Deutschen Presse-Agentur. Becker leitet das Demokratiezentrum Hessen, das unter anderem Präventionsarbeit betreibt.

Seit vergangenem Sommer geriet Hessen wegen mehrerer Bluttaten in die Schlagzeilen, die einen rassistischen oder mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund haben: Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen erschossen. Der Generalbundesanwalt geht bei dem mutmaßlichen Täter Stephan E. von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Im Juli feuerte ein Deutscher in Wächtersbach aus rassistischen Motiven Schüsse auf einen Eritreer ab und verletzte diesen schwer.