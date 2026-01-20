piwik no script img

Nach Zugunglück in SpanienMindestens 41 Menschen sind tot

Während im Land eine dreitägige Staatstrauer beginnt, gehen die Rettungsarbeiten weiter. Die Suche nach der Unglücksursache dauert weiter an.

Beamte der Guardia Civil sammeln Beweismaterial neben dem Wrack von Zugwaggons, die an einem Zusammenstoß beteiligt waren
Am 18. 1. 2026 sind zwei in entgegengesetzte Richtungen fahrende Hochgeschwindigkeitszüge nördlich von Córdoba kollidiert und entgleist Foto: Manu Fernandez/ap/dpa

afp | Nach dem schweren Zugunglück in Spanien hat in dem Land eine dreitägige Staatstrauer begonnen. Im ganzen Land wehen die Flaggen auf halbmast. König Felipe VI. und Königin Letizia besuchten am Dienstag die Unglücksstelle nahe Adamuz im Süden des Landes und trafen mit Rettungskräften zusammen. Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen auf mindestens 41.

Eine weitere Leiche wurde am Montagabend aus einem der entgleisten Waggons geborgen, wie die andalusische Regionalregierung mitteilte. 39 Verletzte werden weiter in Krankenhäusern behandelt, darunter vier Kinder. Insgesamt waren bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge mehr als 120 Menschen verletzt worden.

Arbeiter setzen schweres Gerät ein

Am Montag hatte der andalusische Regionalpräsident Juan Manuel Moreno gewarnt, es könne ein bis zwei Tage dauern, bis die genaue Zahl der Todesopfer feststehe. Arbeiter setzten schweres Gerät ein, um die zum Teil völlig verbeulten und einen Hang hinabgestürzten Waggons anzuheben und Helfern Zugang zu verschaffen.

Bei dem Unglück war am Sonntagabend ein Hochgeschwindigkeitszug nahe dem Ort Adamuz im Süden Spaniens entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug zusammengestoßen, der ebenfalls entgleiste. Das Unglück ereignete sich auf gerader Strecke, die Ursache ist bislang unklar. Die beiden Züge waren mit einer Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometern unterwegs, als sie kollidierten.

Unglücksursache bislang unklar

Unter den Überlebenden ist nach spanischen Medienberichten ein sechsjähriges Mädchen, das bei dem Unglück seine Eltern, seinen Bruder und einen Cousin verlor. Feuerwehrmann Angel Uceda schilderte dem Radiosender Onda Cero, die Handys hätten neben den Verletzten und Toten geklingelt, als er in einen der verunglückten Waggons gelangt sei. „Es war grauenhaft, aber wir mussten unseren Job machen“, sagte er.

Die Unglücksursache ist bislang unklar. Das Unglück ereignete sich auf gerader Strecke in einem frisch sanierten Abschnitt, beide Züge waren zudem innerhalb der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Der zuerst entgleiste Zug war zuletzt drei Tage vor dem Unglück gewartet worden.

Untersuchungsbericht noch nicht veröffentlicht

20 Minuten vor dem Unglück hatten drei andere Züge die Stelle passiert, ohne dass „die geringste Anomalie auf der Strecke“ gemeldet worden sei, sagte Verkehrsminister Óscar Puente am Dienstag. Unklar ist laut Puente, ob ein auf Fotos von der Unfallstelle zu sehender Bruch einer Schiene „die Ursache oder die Folge“ des Unglücks sei.

Ein erster Untersuchungsbericht zu dem Unglück sei in zwei bis drei Monaten zu erwarten, sagte der Chef des spanischen Ingenieursverbands, César Franco.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Spanien #Reiseland Spanien #Zugunglück #Zug #Verkehrsunfälle
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rettungskräfte arbeiten neben einem der Züge, die an einer Zugkollision beteiligt waren
Eisenbahnkatastrophe in Spanien Mindestens 39 Tote bei Zugunglück

In Andalusien stoßen zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammen. Die Ursache ist noch unklar, die Zahl der Opfer steigt.

Von Reiner Wandler
Ein Mann spricht in Mikrofone. Es ist dunkel
Zugunglück in Spanien Zahl der Toten auf 39 gestiegen

Am Sonntagabend sind zwei Züge in Südspanien entgleist und kollidiert. Mindestens 39 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

Zugunglück in Spanien Keiner will es gewesen sein

Über die genauen Ursachen der Katastrophe bei Santiago de Compostela mit 78 Toten wird immer noch gerätselt. Der Lokführer gilt offiziell als verhaftet.

Von Hans Günter Kellner
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
3
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
6
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren