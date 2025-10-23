piwik no script img

Nach Wahlen in KamerunDer Abtrünnige, der Biya ins Wanken bringt

Der einstige Biya-Vertraute Issa Tchiroma Bakary bringt das Regime des 92-jährigen Präsidenten ins Wanken – das offizielle Ergebnis wurde vertagt.

Portrait von Issa Tchiroma
Issa Tchiroma Bakary, 78, posiert am 25. August 2025 in seiner Residenz in Yaoundé für ein Porträt Foto: Daniel Beloumou Olomo / AFP
Dominic Johnson

Von

Dominic Johnson

Kaum jemand hatte Issa Tchiroma Bakary auf dem Schirm, als er zur Präsidentschaftswahl in Kamerun am 12. Oktober antrat. Langzeitpräsident Paul Biya, mittlerweile 92 Jahre alt, regiert seit 1982 und gewinnt jede Wahl. Aber nun bringt Tchiroma die Staatsmacht so sehr ins Schwitzen, dass die für Donnerstag vorgesehene Veröffentlichung des amtlichen Endergebnisses auf kommenden Montag verschoben werden musste. Sogar nach den vorläufigen Zahlen der Wahlkommission, gegen die Kameruns Verfassungsgericht am Mittwoch alle Einsprüche abschmetterte, hat Biya nur mit knapp 54 Prozent gegen Tchiroma, der auf gut 35 Prozent kam, gesiegt. Tchiroma selbst sagt, er sei der gewählte Präsident, mit knapp 55 Prozent.

Es ist eine verkehrte Welt in Kamerun. Als bei der letzten Wahl 2018 der damals wichtigste Oppositionskandidat Maurice Kamto den Wahlsieg reklamierte, war es Issa Tchiroma, der als damaliger Regierungssprecher ein hartes Vorgehen ankündigte. Kamto habe sich „außerhalb des Gesetzes“ gestellt, schäumte Tchiroma. Der Oppositionsführer landete im Gefängnis und durfte dieses Jahr nicht mehr antreten. An seiner Stelle nominierte Kamtos Partei ausgerechnet Tchiroma – und nun reklamiert er selbst den Wahlsieg gegen Biya.

Der 78-jährige Tchiroma ist eigentlich überhaupt kein Oppositionspolitiker, sondern eine der dienstältesten Säulen Präsident Biyas. Jahrzehntelang saß der Politiker aus Garoua im muslimischen Norden Kameruns, der zur Peul-Ethnie gehört, in der Regierung – 1992–96 Verkehrsminister, 2009–19 Regierungssprecher, seitdem Minister für Arbeit und berufliche Bildung. Damit steht er für Biyas Versagen: Die Arbeitslosigkeit in Kamerun ist hoch, berufliche Perspektiven gibt es für die junge Generation kaum.

So waren viele überrascht, als Arbeitsminister Tchiroma am 24. Juni sein Amt niederlegte und in einem ausführlichen „Brief an die Kameruner“ Biya zum „Rückzug in Würde“ aufrief. „Es ist Zeit, mit alten Gewohnheiten zu brechen, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, schrieb er. „Zu zentralisiert, zu verschlossen, zu entfernt von den Realitäten der modernen Welt“ sei Kameruns politisches System.

Tchiroma ist überhaupt kein Oppositionspolitiker

Viele Oppositionelle trauten ihm damals nicht. Aber wie der Staat mit ihm nach seinem Rücktritt umging, brachte ihm Respekt ein. Nach nur einer Woche wurde Tchiroma am Flughafen der Hauptstadt Yaoundé festgesetzt, sein Reisepass beschlagnahmt und ins Internet gestellt, man streute Gerüchte über ein Antikorruptionsverfahren, vor dem er auf der Flucht sei. Da erinnerte man sich, dass Tchiroma in Biyas Anfangsjahren schon einmal in Haft saß, von 1984 bis 1991.

Im Wahlkampf erhielt Tchiroma dann mehr Zulauf als andere Politiker. Es scheint, als sei er als langjähriger Mann des Regimes auch wählbar für Regimetreue, die wissen, dass die Ära Biya zu Ende geht, aber eine Machtübernahme der Opposition fürchten. So manche haben Tchiroma bereits zum Sieg gratuliert.

Oppositionelle sagen: Tchiroma ist nicht die Zukunft, aber er öffnet vielleicht die Tür zur Zukunft. Er will laut Wahlprogramm nur drei bis fünf Jahre als Übergangspräsident im Amt bleiben. „Meine Hand bleibt ausgestreckt für einen friedlichen Übergang“, sagt Tchiroma in seiner Siegeserklärung. Er hofft, dass das Militär sich auf seine Seite schlägt.

Man kann sich jetzt schon sicher sein: Im Duell zwischen Biya und Tchiroma wird nur einer politisch überleben. Es ist die große Überraschung dieser Wahl, dass offen bleibt, welcher von beiden es wird.

Mehr zum Thema
Menschen stehen im Kreis und halten zwei Handyhüllen mit Bildern des Kandidatens in die Mitte
Nach den Wahlen in Kamerun Streit um das Wahlergebnis verschärft sich

Kameruns Opposition zieht sich aus Wahlkommission zurück und spricht von Fälschung. ihr Kandidat Issa Tchiroma reklamiert Sieg über Präsident Biya.

Von Dominic Johnson
Eine Person fährt an einem Ausgebrannten Fahrzeug vorbei
Nach Wahlen in Kamerun Gespanntes Warten auf irgendein Ergebnis

Das Bündnis um Oppositionskandidat Issa Tchiroma Bakary erklärt ihn zum Sieger in Kamerun. Unruhen in seiner Heimatstadt überschatteten den Wahltag.

Von Helena Kreiensiek
Auf dem Gehsteig ein Wahlplakat von Paul Biya - Fussgänger gehen vorbei, am Straßenrand verkauft eine Frau Lebensmittel, sie sitzt mit ihren Kindern unter einem Schirm
Kamerun vor der Präsidentschaftswahl Eine gewisse Gelassenheit

Ein Schweinezüchter mit Stehvermögen, eine optimistische Geschäftsfrau: Kameruns Unternehmer sind erfolgreich. Der Politik des Präsidenten zum Trotz.

Von Helena Kreiensiek
