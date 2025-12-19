piwik no script img

Nach Kinder-Sexpuppen-SkandalShein entgeht Sperre in Frankreich

Wegen illegaler Waren wollte Frankreich dem Onlinehändler Shein eine Zwangspause verordnen. Vor Gericht ist der Staat damit nicht durchgekommen.

Ein Demonstrantin wird aus dem BHV-Kaufhaus begleitet, als die Fast-Fashion-Marke Shein ihr erstes Geschäft in Paris eröffnet
Protest gegen den Verkauf von Shein-Kleidern im Pariser Kaufhaus BHV im November Foto: Thibault Camus/AP/dpa
Rudolf Balmer

Aus Paris

Rudolf Balmer

Die chinesische Internetplattform Shein darf weiterhin ihre Billigwaren in Frankreich verkaufen. Ein Gericht in Paris hat dem Wunsch der französischen Regierung, die Verkäufe via Internet vorübergehend für mindestens drei Monate zu blockieren, nicht stattgegeben.

Die Justiz hält diese Maßnahme für übertrieben, nachdem Shein laut eigenen Angaben in seinem Angebot für Ordnung gesorgt und dazu den „Marketplace“ mit unkontrollierten Produkten von Drittanbietern vorübergehend geschlossen hat. Nur noch Kleider der eigenen Marke Shein seien nun auf der Plattform erhältlich.

Es hatte in Frankreich einen öffentlichen Skandal ausgelöst, als im Shein-Katalog zwischen T-Shirts, Hosen oder Socken zu unschlagbaren Tiefstpreisen auch Sexpuppen mit Kindergesichtern auftauchten. Gegen rund 20 Käufer solcher als illegale Kinderpornografie eingestuften Objekte laufen in Frankreich jetzt Strafuntersuchungen. Zudem wurde bei der Gelegenheit entdeckt, dass auch Medikamente sowie Säbel und Messer erhältlich waren, deren Verkauf in Frankreich nicht frei ist.

Shein ist einer der großen Anbieter von Fast Fashion, die immer wieder aus Umweltgründen oder wegen Kinderarbeit und anderen Verstößen gegen internationale Arbeitsnormen kritisiert werden.

Image-Probleme für Shein in Frankreich

Shein hatte die Drohung mit einem Verkaufsverbot in Frankreich wegen der offiziell aus dem Verkauf gezogenen kindlichen Sexpuppen als „politische Medienkabale“ kritisiert und sich auch geweigert, in Paris vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss Rede und Antwort zu stehen. Der Skandal mit den Puppen für Pädophile hat eine generelle Diskussion über das Warenangebot auf Plattformen ausgelöst. Warentester erklären, dass 80 Prozent der so per Internet gelieferten Spielwaren nicht den Normen entsprechen, 60 Prozent seien gefährlich.

Als das Pariser Kaufhaus BHV (Bazar de l’Hôtel de ville) im November ein ganzes Stockwerk für Shein-Kleider eröffnete, hatte dies eine Welle der Empörung ausgelöst. Zahlreiche Marken wie Dior oder Guerlain haben daraufhin ihren Verkauf im BHV eingestellt. Zusammen mit dem „Puppen-Skandal“ hat dies zu einem Imageproblem für Shein geführt. Das Internetgeschäft der Plattform soll in Frankreich um rund 45 Prozent zurückgegangen sein.

