afp/dpa | US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht einen US-Kampfhubschrauber abgeschossen zu haben. Der Hubschrauber vom Typ Apache sei über der Straße von Hormus auf Patrouillenflug gewesen, teilt Trump mit. Darüber sei er vom US-Militär informiert worden „Die USA müssen zwangsläufig auf diesen Angriff ‌auf einen Hubschrauber reagieren.“

„Es waren zwei Piloten an Bord, die beide wohlauf und unverletzt sind“, hieß es in dem Post auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social. Wie genau die Reaktion der USA aussehen werde, ließ Trump offen. Die zwei Piloten des abgeschossenen Hubschraubers seien in Sicherheit.

Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom vom Dienstagmorgen (Ortszeit) hatten US-Streitkräfte zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhubschraubers gerettet. Der Kampfhubschrauber sei während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste des Omans abgestürzt. „Die Soldaten konnten innerhalb von etwa zwei Stunden sicher gerettet werden und befinden sich in stabilem Zustand.“ Die Ursache des Absturzes war laut Centcom zu diesem Zeitpunkt noch unklar.