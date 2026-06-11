+++ Nachrichten im Irankrieg +++Schwere Angriffe trotz eigentlicher Waffenrufe

Kuwait öffnet Luftraum wieder

Nach erneutem Beschuss aus Iran hat der Golfstaat Kuwait vorerst Entwarnung gegeben. Nach einer Sperrung des Luftraums teilte die zuständige Behörde am Morgen mit, dass die „Umstände, die die zuvor ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gemacht hatten, nicht mehr bestehen“. Der reguläre Betrieb werde am Flughafen in Kuwait wieder aufgenommen. Gleichzeitig beobachte man neue Entwicklungen und bewerte sie fortlaufend neu.

Zuvor hieß es, die Schließung des Luftraums sei angesichts der „iranischen Aggressionen gegen den Staat Kuwait“ erfolgt. Die Luftabwehr sei im Einsatz gewesen, meldete die Armee auf X. Auch im Golfstaat Bahrain schrillten wieder die Sirenen, wie das Innenministerium des Inselstaates bekannt gab. Bewohner wurden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen.

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Irans Streitkräfte hatten zuvor erklärt, die beiden als Verbündete der USA bekannten Nachbarstaaten als Reaktion auf die erneuten nächtlichen US-Angriffe in Iran attackiert zu haben. Bahrain und Kuwait beherbergen – so wie andere Golfstaaten auch – US-Militärstützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer von Iran entfernt sind. (dpa)

Iran erklärt Meerenge für gesperrt

Die USA und Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen – womit sich der Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit einer kompletten Sperrung der Straße von Hormus sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Jedes Schiff, das die für den Öl- und Gashandel wichtige Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der iranischen Militärführung. Zwei Schiffe sollen laut Rundfunk beschossen worden sein.

Es folgten gegenseitige Dementis. Das US-Regionalkommando Centcom schrieb auf X: „Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Straße von Hormus ein und heraus.“ Irans Staatsmedien nannten diese Behauptung falsch. Das US-Militär stellte seine erneuten Angriffe später wieder ein, wie das Regionalkommando Centcom am frühen Morgen auf der Plattform X mitteilte.

Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden, die eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und internationale Handelsschiffe dargestellt hätten. Das US-Militär bleibe wachsam und kampfbereit, hieß es weiter. (dpa)

Explosionen in Iran

Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen im Bereich mehrerer Hafenstädte entlang der Südküste. Demnach wurden zwei Menschen verletzt. Laut der Nachrichtenagentur Irna und dem Rundfunk wurden Explosionen nahe den Städten Minab und Sirik beobachtet. Weitere Detonationen gab es Berichten zufolge auch auf der Insel Gheschm und in der Hafenstadt Bandar Abbas.

In der Nacht soll es außerdem nahe der iranischen Hauptstadt Teheran mehrere Angriffe gegeben haben. Der staatliche iranische Rundfunk meldete Explosionen in der Pendlermetropole Karadsch, die nur wenige Kilometer von der Millionenstadt Teheran entfernt liegt. Weiter westlich von Karadsch seien Kampfdrohnen gesichtet worden. Details dazu lagen zunächst nicht vor. (dpa)

Bahrain und Kuwait erneut unter Beschuss

Erst in der Nacht zum Mittwoch hatte das US-Militär als Reaktion auf den Abschuss eines Kampfhubschraubers Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen in Iran attackiert. Iran griff daraufhin US-Stützpunkte in der Golfregion an.

In Reaktion auf die erneuten US-Angriffe attackierten Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben abermals Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. In Kuwait war nach Angaben der Armee die Luftabwehr im Einsatz. Die Luftfahrtbehörden sperrten deswegen am frühen Morgen vorübergehend den Luftraum für die zivile Luftfahrt.

Auch in Bahrain schrillten die Sirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bewohner wurden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen.

In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen angegriffen worden, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der iranischen Armee. Ziel waren demnach Flugabwehrsysteme. Irans mächtige Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, attackierten nach eigenen Angaben neben einem US-Luftwaffenstützpunkt in Bahrain auch zwei Basen in Kuwait. Insgesamt seien 18 Ziele angegriffen worden, hieß es.

In den beiden Golfstaaten befinden sich wichtige US-Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt sind. Sie waren jüngst mehrfach zum Ziel iranischen Beschusses mit Raketen und Drohnen geworden. (dpa)

Ölpreis steigt nach erneuten Iran-Angriffen

Die zuletzt wieder aufgeflammten ‌Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben den Ölpreis in die Höhe getrieben. Die Notierungen für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen am Donnerstag in der Spitze um 2,6 beziehungsweise 4 Prozent auf 95,50 und 93,64 Dollar je ‌Fass. Nach US-Luftschlägen in der Region griffen die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben US-Flugzeuge auf dem Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen an. Dies deute einmal mehr darauf hin, dass eine Einigung in dem Krieg noch in weiter Ferne liege und dass die Energieflüsse aus dem Persischen Golf weiterhin stark eingeschränkt blieben, schrieben die Analysten von ING in einem ‌Kommentar.

Die iranische Blockade der Straße von Hormus, durch die normalerweise ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen abgewickelt werden, hat ⁠Öl seit Beginn des Krieges Ende Februar deutlich verteuert. Wie eine Reuters-Umfrage ergab, sank die Öl-Produktion der OPEC im Mai auf den niedrigsten Stand ‌seit über zwei ‌Jahrzehnten. (rtr)

Iran und USA überziehen einander mit Dementis

Nach einer neuen ‌Welle gegenseitiger Angriffe überziehen ‌sich die USA und der Iran mit völlig gegensätzlichen Darstellungen zur derzeitigen militärischen und politischen Lage. Während staatliche iranische Medien am Donnerstag meldeten, die strategisch wichtige Straße von Hormus sei gesperrt und US-Schiffe seien attackiert worden, dementierte das US-Militär umgehend. Es seien keine US-Kriegsschiffe getroffen worden, teilte das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Auch die iranische Behauptung, die strategisch wichtige Meerenge sei gesperrt, wies das Centcom zurück und erklärte dagegen, Handelsschiffe ‌passierten die Meerenge weiterhin. Auch auf politischer Ebene bleiben die Aussagen widersprüchlich: US-Präsident Donald Trump erklärte, er stehe in direktem Kontakt mit der Führung in Teheran und wolle die Angriffe bald stoppen, weil der Iran ihn darum gebeten habe. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter wies dies als falsche Behauptung und Vorwand Trumps zurück, um einen Krieg zu vermeiden.

Hintergrund der widersprüchlichen Angaben ist das offenbar erneute Scheitern einer brüchigen Waffenruhe, die Anfang April in dem seit vier Monaten andauernden Konflikt vereinbart worden war. Das US-Militär hatte in der Nacht eine neue Reihe von Angriffen auf Ziele ‌im Iran gestartet und dies als „weitere Schläge der Selbstverteidigung“ bezeichnet. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth machte die Strategie der Regierung in Washington deutlich: „Wenn wir mit Bomben verhandeln müssen, werden wir mit Bomben verhandeln.“ Trump hatte die Lage zuvor ⁠verbal angeheizt und erklärt, er habe im Mai das US-Militär angewiesen, Öltanker in einem geheimen Einsatz bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu unterstützen.

Unterdessen meldeten iranische Staatsmedien eine weitere Eskalation: Die Armee habe als ‌Vergeltung für US-Angriffe ‌die in Bahrain stationierte fünfte US-Flotte mit Drohnen attackiert. Eine Reaktion der ⁠USA darauf lag zunächst nicht vor. Trotz der militärischen Auseinandersetzungen gibt es jedoch weiterhin diplomatische Bemühungen. Zwar erklärte das iranische Außenministerium, man müsse die Gespräche ‌mit den USA nach den jüngsten Angriffen neu ‌bewerten. Gleichzeitig landete jedoch iranischen Medienberichten zufolge eine Delegation aus Katar in Teheran, um in dem Konflikt zu vermitteln. (rtr)

US-Regierung plant Treffen mit Rüstungskonzernen

Die ‌US-Regierung hat Insidern ‌zufolge für die kommende Woche ein Treffen mit den Chefs der größten Rüstungskonzerne zur Beratung über eine beschleunigte Produktion geplant. Hintergrund seien schwindende Bestände durch den Krieg mit dem Iran sowie Waffenlieferungen an die Ukraine in den vergangenen Jahren, sagten mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch (Ortszeit) ‌der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, erklärte, das US-Militär verfüge über mehr als genug Munition für die strategischen Ziele von US-Präsident Donald Trump. Die „Operation Epic Fury“ habe gezeigt, was passiere, wenn man sich mit den USA anlege. Dennoch habe der Präsident die Rüstungsunternehmen aufgefordert, die Produktion im Inland stetig zu erhöhen.

Es wäre das zweite Treffen dieser Art im Weißen Haus. Im März waren ‌bereits Führungskräfte von Unternehmen wie BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Boeing, Honeywell Aerospace und L3Harris mit Verteidigungsminister Pete Hegseth zusammengekommen. Das US-Verteidigungsministerium drängt ⁠die Auftragnehmer zu einem deutlich höheren Tempo. (rtr)

Trump spricht von „geheimer Mission“

Das US-Militär hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Öltanker und andere Handelsschiffe in einer „geheimen Mission“ dabei unterstützt, die Straße von Hormus zu durchqueren. Er habe dies im vergangenen Monat angeordnet, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, ohne genauere Angaben zu der Unterstützung zu machen.

„Heute freue ich mich, bekannt zu geben, dass diese Bemühungen dazu geführt haben, dass mehr als 100 Millionen Barrel Öl die Straße durchquert haben und auf den freien Markt gelangt sind“, schrieb er. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wurden im vergangenen Jahr pro Tag im Schnitt 20 Millionen Barrel an Rohöl und Ölprodukten durch die Meerenge transportiert.

Trump schrieb weiter, dass mehr als 200 Handelsschiffe die Meerenge sicher durchquert hätten. Eine unabhängige Bestätigung für seine Angaben gab es zunächst nicht. Zuvor hatte der Präsident im Weißen Haus bereits vor Reportern vage von dem US-Vorgehen gesprochen und gesagt, dass er nun offen darüber reden könne, weil der Iran es herausgefunden habe. (dpa)