Nach Gefechten mit kurdischen KämpfernSyrische Armee beschießt kurdische Stadtviertel von Aleppo

Immer wieder kommt es im Norden Syriens zu Gefechten zwischen Kurden und der Übergangsregierung. Diesmal erklärte die Armee ein Wohngebiet zur Sperrzone.

Menschen fliehen mit ihren Habseligkeiten
Aleppo, 7. Januar: Flucht aus Sheikh Maqsoud und Achrafieh, nach den Zusammenstößen zwischen syrischen Regierungstruppen und kurdischen Kämpfern Foto: Omar Albam/ap/dpa

afp | Nach Gefechten mit kurdischen Kämpfern hat die syrische Armee am Mittwoch die kurdischen Stadtviertel der Großstadt Aleppo mit Artillerie beschossen. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus der nordsyrischen Stadt. Die Armee hatte die zwei kurdisch kontrollierten Stadtviertel Scheich Maksud und Aschrafijeh zuvor zu militärischem Sperrgebiet erklärt und Zivilisten aufgefordert, die Bezirke bis 13.00 Uhr MEZ zu verlassen. Zahlreiche Menschen, darunter auch Familien mit Kindern, ergriffen die Flucht, wie AFP-Korrespondenten berichteten.

Seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad im Dezember 2024 wird das nordsyrische Aleppo von der neuen islamistischen Übergangsregierung kontrolliert. Nur die Stadtviertel Scheich Maksud und Aschrafijeh standen bisher noch unter der Kontrolle kurdischer Einheiten, die Verbindungen zu den mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) und anderen kurdischen Milizen haben.

Am Montag und Dienstag war es in Aleppo zu Gefechten zwischen Truppen der Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern gekommen, am Dienstag gab es nach Berichten syrischer Staatsmedien neun Tote. Am Mittwoch kam es weiter zu vereinzelten Zusammenstößen. Schulen, Hochschulen, Behörden und der Flughafen der zweitgrößten Stadt Syriens blieben geschlossen.

Themen #Nahost-Konflikt #Kurden #Syrien #Syrische Demokratische Kräfte (SDF) #Aleppo
Ein Mann und eine Frau fotografieren sich vor einem Baudenkmal
Tourismus in Irak Babylon, Baby

Der Irak, reich an historischen Stätten, restauriert seit einiger Zeit, was Kriege und Terror beschädigt haben – und will so mehr Besucher anlocken.

Von Julia Neumann
Bewaffnete Personen stehen in einer Moschee
Luftschläge in Syrien Großbritannien und Frankreich greifen IS an

Nach den USA fliegen nun europäische Kampfjets Angriffe gegen angebliche Ziele der Terrormiliz in Syrien. Die Türkei verhaftet hunderte angebliche IS-Anhänger.

Von Wolf Wittenfeld
Syrische Sicherheitskräfte begutachten die Schäden nach einer Explosion in der Moschee Imam Ali bin Abi Talib
Terror in Syrien Anschlag auf Alawiten-Moschee

Erstmals seit dem Sturz von Machthaber Assad vor einem Jahr verüben Angreifer einen Anschlag auf eine Moschee. Dabei sterben mehrere Menschen.

