E s ist gut, dass alle Seiten nun relativ schnell beschlossen haben, auf die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den offiziellen syrischen Sicherheitskräften und den kurdisch geführten SDF-Milizen in der Stadt Aleppo den Deckel zu setzen. Die letzten Tage haben zwei Dinge gezeigt: wie fragil die Lage in Syrien ein Jahr nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad ist. Aber auch, dass aktuell keine Seite ein Interesse daran hat, dass die Lage vollends außer Kontrolle gerät.

Im Kern geht es hier um das staatliche Gewaltmonopol und lokale Selbstbestimmung. Denn die Zentralregierung in Damaskus unter der Führung von Übergangspräsident Ahmad al-Scharaa kontrolliert weder den kurdisch dominierten Nordosten des Landes, Teile der Stadt Aleppo, noch Teile des Südens, in dem die drusische Minderheit lebt.

Die Kluft zwischen den von Kurden dominierten Milizen und der Regierung ist dabei wohl derzeit die gefährlichste, sowohl aufgrund der Größe des von Damaskus nicht kontrollierten Territoriums als bezüglich der militärischen Stärke beider Seiten. Dass die Türkei mitmischt, die kein Interesse an einer kurdischen Selbstverwaltung in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft hat, gibt dem Konflikt noch eine zusätzliche unheilvolle Komponente.

Im März waren beide Seiten übereingekommen, dass die SDF-Milizen in die offizielle Armee integriert werden. Doch die Details blieben vage. Und während die Kurden darunter verstehen, dass SDF-Einheiten komplett als Ganzes in den offiziellen Sicherheitsapparat aufgenommen werden sollen, fordert die Interimsregierung al-Scharaas, dass die SDF-Soldaten individuell in die Armee integriert werden.

Ersteres gäbe den Kurden die Möglichkeit, dann auch wieder als ganze Einheiten aus dem Abkommen auszusteigen nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Letzteres würde hingegen das staatliche Gewaltmonopol manifestieren.