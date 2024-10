Berlin taz | Nach der Ermordung des Deutschen Jamshid Sharmahd in iranischer Gefangenschaft schließt Deutschland die drei Generalkonsulate des Iran in Frankfurt a.M., Hamburg und München. Das erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag in New York.

Baerbock sagte, die Ermordung Sharmads zeige erneut, „die furchtbare Ruchlosigkeit des Iran“. Das Regime kenne vor allem die Sprache der Drohung und Gewalt. „Das Unrechtsregime agiert weiter in voller Brutalität“.

Mit dem Schritt der Schließung wolle man dem man „dem Unrechtsregime“ klarmachen, dass es schwerwiegende Konsequenzen habe, wenn ein Deutscher ermordet wird. Baerbock kündigte zudem an, auf weitere EU-Sanktionen gegen den Iran hinzuwirken. Die Schließung der diplomatischen Vertretungen sei laut Auswärtigem Amt eine nationale Maßnahme, die im Vorfeld nicht auf EU-Ebene kommuniziert worden sei.

Bereits am Dienstag hatte das Auswärtige Amt den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellt und parallel dazu beim iranischen Außenministerium „demarchiert“, also eine scharfe Protestnote übermittelt. Am Mittwoch hatte der Deutsche Botschafter Markus Potzel den Iran verlassen. Baerbock selbst hatte nach der Ermordung Sharmahds erklärt, man habe sich unermüdlich für Jamshid Scharmahd eingesetzt und mehrfach ein hochrangiges Team des Auswärtigen Amts nach Teheran entsandt.

Angehörige weiterer deutscher Geiseln in Iran hatten den Umgang des Bundesregierung scharf kritisiert. Mariam Claren, die Tochter der Deutschen Nahid Taghavi, die im Oktober 2020 in den Iran festgenommen wurde, hatte etwa Zweifel daran geäußert, dass die deutsche Bundesregierung ein Interesse daran habe, deutsche Staatsbürger zu befreien. Kritiker warfen Deutschland vor, im Gegensatz zu anderen EU-Staaten öffentlich nicht stark genug für die Befreiung der Geiseln einzutreten.

Sharmahd hatte sich in einer Oppositionsgruppe engagiert

Die iranische Justiz hatte am Montag bekannt gegeben, dass Sharmahd hingerichtet worden sei. Er war im Frühjahr 2023 zum Tode verurteilt worden. Sharmahd war 2020 während einer Geschäftsreise bei einer Zwischenlandung in Dubai vom iranischen Geheimdienst in den Iran verschleppt worden. Seine Tochter Gazelle Sharmahd hatte sich unermüdlich für die Freilassung ihres Vater eingesetzt. Sie warf dem iranischen Regime vor, ihren Vater gefoltert und falsche Geständnisse erpresst zu haben.

Sharmahd wurde 1955 in Teheran geboren und wuchs mit seiner Familie in Deutschland auf. 2003 war er mit seiner Frau und zwei Kindern in die USA übergesiedelt. Er hatte sich in einer monarchistischen Oppositionsgruppe engagiert und für sie unter anderem eine Webseite aufgebaut.

Mit seiner Entführung und Ermordung folgt das islamische Regime einer Logik der Gewalt und Angst. Weltweit sollen sich Kri­ti­ke­r*in­nen nicht sicher fühlen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat es immer wieder Anschläge und Attentatsversuche auf Oppositionelle sowie auf jüdische Einrichtungen gegeben. Dahinter stecken in der Regel der iranische Geheimdienst (MOIS) oder die Revolutionsgarden (IRGC). Ähnlich wie Russland setzt das islamistische Regime für Terroranschläge zunehmend auf Gehilfen aus dem kriminellen Milieu, um den Nachweis einer staatlichen Beteiligung an den Verbrechen zu erschweren.

Deutschland setzt sich auf Ebene der EU seit einiger Zeit für die Aufnahme der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste ein. Die Frage der Terrorlistung war nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf Ende 2023 zu einem versuchten Anschlag auf die Bochumer Synagoge drängender geworden. Die Richter hatten festgestellt, dass „staatliche Stellen“ der Islamischen Republik Iran hinter dem Anschlag steckten. Im gleichen Verfahren hatten Richter des Bundesgerichtshofs erklärt, dass es sich dabei um die Quds-Einheit der Revolutionsgarden handelt.