Mutmaßlicher Menschenhandel: Odyssee im Charterjet

Wenige Tage vor dem geplanten Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Mexiko-Stadt ziehen erneut mehrere Tausend Menschen aus Mittel- und Südamerika durch Mexiko Richtung US-Grenze. Der Treck von etwa 6.000 Menschen, unter ihnen Familien mit Kindern, startete am Sonntag in Tapachula an der südlichen Grenze zu Guatemala Richtung Norden. Das zeigt, dass Bemühungen der Regierung von US-Präsident Joe Biden und seines mexikanischen Kollegen Andrés Manuel López Obrador, die Migration einzudämmen, wenig ausrichteten. Blinken will neue Abkommen aushandeln, um die Zahl der Migranten mit Ziel USA zu verringern. López Obrador hatte sich im Mai bereiterklärt, Migranten aus Ländern wie Venezuela, Nicaragua und Kuba aufzunehmen, die von den USA abgewiesen wurden, weil sie sich nicht an Regeln hielten, die neue legale Wege für Asyl und andere Formen der Migration vorsehen. Das sollte den Anstieg der Migration eindämmen, doch tatsächlich steigt die Zahl. (ap)