Migration nach Deutschland : Nur scheinbar steuerbar

Die politischen Debatten um Push- und Pull-Faktoren der Migration geben vor, diese vorhersagbar zu machen. Doch die Realität ist wie immer komplexer.

Der Deutungsversuch ist so eingängig, dass er in Deutschland quer durch die politischen Lager verfängt: Wenn Bund und Länder am Montag über die Einwanderungspolitik beraten, wird es auch darum gehen, inwieweit Sozialleistungen für Geflüchtete einen sogenannten Pull-Faktor darstellen. Stimmen aus der Regierung und der Opposition werten eine ordentliche Sozialpolitik, die für alle Menschen gleichermaßen gilt, als unerwünschten Anreiz für eine Einreise nach Deutschland. Dabei ist die Betrachtung von Push- und Pull-Faktoren, also Kräften, die Menschen aus ihrer Heimat „wegdrücken“ und solchen, die sie „anziehen“, zum Verständnis von Migrationsbewegungen wenig geeignet.

Der US-amerikanische Wissenschaftler Everett Lee formulierte das Push-Pull-Modell in einer Weiterentwicklung der „Wanderungsgesetze“, die der deutsche Kartograf Ernst Ravenstein 1885 aufstellte. Im Geist der 1960er Jahre, als die Soziologie versuchte, sich durch Analysen aller möglichen Lebensbereiche mittels ökonomischer Modelle eine höhere Glaubwürdigkeit zu verschaffen, stellte Lee einen quasimathematischen Satz auf: In jedem Lebensbereich gäbe es „zahllose Faktoren“, die dazu beitrügen, „Menschen in dem Gebiet halten“. „Und es gibt andere, die sie eher abstoßen.“

Lee veranschaulichte sein Konzept in einem Diagramm aus zwei Inseln mit Plus- und Minus-Zeichen, die miteinander verbunden sind. Dabei schränkte der Wissenschaftler selbst ein: „Natürlich sind Plus- und Minus-Faktoren am Herkunfts- und Zielort für jeden Migranten oder potenziellen Migranten unterschiedlich definiert.“ Dieser zentrale Vorbehalt des Verfassers findet in der aktuellen politischen Debatte kaum Widerhall. Im Gegenteil: Die relative Beliebigkeit des Denkschemas eignet sich hervorragend zur Stimmungsmache.

Bitte setzen Sie hier ihren Pull-Faktor ein

Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Meinungsfreiheit, eine liberale Gesellschaft: Sie alle könnten Pull-Faktor für potenzielle Ein­wan­de­re­r*­in­nen sein. Oder wie wäre es mit: Seenotrettung, Sozialleistungen, einer Notfallversorgung beim Zahnarzt. Haben wir alles schon gehört. Sind Asylunterkünfte in Deutschland, die nicht in Brand gesetzt werden, ein Pull-Faktor? Und schrecken umgekehrt aufgeschlitzte Schlauchboote in der Ägäis und der Kältetod von Kurdinnen und Kurden an der belarussisch-polnischen Grenze ab?

Das Push- und Pull-Modell gilt in der Migrationsforschung als leere Hülle, die mit beliebigen Beispielen gefüllt werden kann. Sie sollen den Anschein erwecken, dass mit simplen Stellschrauben Fluchtbewegungen steuerbar sind. Hier eine Geldkarte statt Bargeldzahlungen und zack: 14 Prozent weniger Andrang an der deutschen Grenze. Dort hunderttausend Euro für die Seenotrettungsorganisation gestrichen, und schon nehmen weniger Leute die tödliche Passage über das Mittelmeer auf sich.

Das Mittelmeer ist 2,5 Millionen Quadratkilometer groß, derzeit durchkreuzt von etwa 16 privaten Rettungsschiffen. Dass bei diesen Zahlen kaum jemand ernsthaft damit kalkuliert, im Notfall aus den Wellen gezogen werden zu können – geschenkt. Dass kaum jemand, der für sich und zurückgebliebene Angehörige sorgen will, sich wegen 182 Euro Taschengeld aus den Asylbewerberleistungsgesetz auf dem Weg macht, ist ebenfalls nicht wichtig. Es geht um Symbolik, um den Gedanken, dass mit einfachen Parametern Migration effektiv gesteuert werden kann.

Bessere Erklärversuche sind leider etwas komplizierter

Wie es häufig so ist, sind hingegen Deutungsmuster, die sich der Komplexität des Migrationsgeschehens stellen, für die politische Debatte weniger griffig. Aktuelle Theorien nehmen in Blick, warum sich Menschen in Bewegung setzen, aber vor allem: Warum Menschen nicht fliehen (können).

Weltweit gibt es mehr Menschen, die in Kriegs- und Konfliktgebieten leben, als solche, die sich auf der Flucht befinden. Mit ökonomischen Ansätzen wie bei Lee ist dieser Umstand nicht zu erklären. Kriege etwa sind eben nicht der simple Push-Faktor zur Flucht, sondern auch ein Grund für die Bewegungsunfreiheit von Menschen. Aktuell gilt das für die Zivilbevölkerung des Gaza­streifens genauso wie für ukrainische Männer im wehrfähigen Alter.

Neben diesen rechtlichen Einschränkungen gibt es auch Fälle, in denen Menschen zwar emigrieren könnten, aber das Vor-Ort-Bleiben – auch unter widrigsten Umständen – bevorzugen oder schlicht erdulden; wegen ihres Alters, wegen ihrer Rolle in der Familie.

Eine aktuelle Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik setzt Migrationsbestrebungen von Menschen ins Verhältnis zu ihren Möglichkeiten zur Flucht. Kosten-Nutzen-Abwägungen kommen bei Fluchtentscheidungen dagegen sehr verallgemeinernd daher – mal ganz abgesehen davon, dass der rational handelnde Akteur aus der ökonomischen Ideenwelt in Kriegs- und Konfliktsituationen noch nie gesichtet wurde.

Pull-Faktor Rechtsstaat?

Jochen Oltmer, Professor am Osnabrücker Institut für Migrationsforschung, sagt der taz: „Ohne eine kontextspezifisches Bemühen wird kein Erklärungsversuch funktionieren.“ Das gelte etwa auch für die Frage, warum denn nun im EU-Schnitt verhältnismäßig am meisten Menschen in die Bundesrepublik fliehen würden. „Wenn man individuelle Aspirationen und individuelle Fähigkeiten im Blick behält, kann man wesentlich besser erklären, wie Migration funktioniert.“ So sei etwa ein rechtsstaatliches Asylverfahren in Deutschland, trotz der Aussicht auf einen prekären Duldungsstatus, entscheidender als die Zahlung irgendwelcher Sozialleistungen. Bliebe die Frage: Ist der Rechtsstaat dann nicht auch ein misslicher Pull-Faktor, der abgeschafft gehört?

Letztlich ist die Diskussion darum, Anreize zur Einreise nach Deutschland zu minimieren, ähnlich gelagert wie die Debatten über „Asylbetrüger“ und „Sozialschmarotzer“ in den 90er Jahren. Doch macht der Verweis auf Push- und Pull-Faktoren den Griff nach dem alten, fremdenfeindlichen Vokabular nicht nötig. Wie praktisch einfach.