A m Ende gehörten die Sprechchöre Vanessa DiBernardo. Sie wurde nach dem 2:1-Sieg von Kansas City Current im Finale der US-Profiliga NWSL gegen Washington Spirit zur wertvollsten Spielerin der Partie gewählt. Die von ihr direkt verwandelte Ecke zum 1:0 war gewiss ein Grund für diese Ehrung. Statt den üblichen MVP-Rufen wurde sie mit „Mom-VP“-Sprechchören gefeiert. Erst vor ein paar Monaten war sie nach der Geburt ihrer Tochter Charlie Mae aus der Elternzeit auf das Spielfeld zurückgekehrt. Jetzt ist die 35-Jährige zum ersten Mal in ihrer Karriere Meisterin und hat noch dazu einen gehörigen Anteil dazu beigetragen.

Auch für Kansas City war der Gewinn der Meisterschaft eine Premiere. Erst seit 2020 existiert der Klub. Es hatte schon einmal ein Team in Kansas City gegeben. Doch das war 2016 wegen wirtschaftlicher Probleme nach Utah umgezogen. Dann nahm sich das Unternehmerpaar Angie und Chris Long dem Frauenfußball in der Stadt an. Sie haben jede Menge Geld in den Bau eines Trainingszentrums investiert und den Bau eines Stadions für 100 Millionen US-Dollar angeschoben. Heute steht in Kansas City das erste Stadion in den USA, das speziell für ein Frauenteam errichtet wurde. Die 11.000 Plätze sind immer voll, wenn Current ein Heimspiel hat.

An diesem Finalabend aber hatten sie ein Auswärtsspiel. Das Finale hatte die Liga nach Washington vergeben. Und tatsächlich hatten sich die dort beheimateten Spielerinnen von Washington Spirit für das Finale qualifiziert. Knapp 20.000 Fans, von denen nicht wenige 400 US-Dollar für die Karte gezahlt hatten, wollten das heimische Team, das zu den schillerndsten in der Liga gehört, siegen sehen. Bei der dritten Finalteilnahme sollte endlich einmal der Titel her.

Erfolgsgeschichte mit Kratzern

Vor dem Finale hatte ein Großteil der Aufmerksamkeit dem Team aus Washington gehört. Würde sich das Investment der Unternehmerin Michelle Kang endlich auszahlen? Würde US-Superstar Trinity Rodman endlich den Titel holen? Das waren die Fragen, die vor dem Finale diskutiert worden waren. Am meisten wird in der Liga ohnehin über Trinity Rodman gesprochen. Um die Stürmerin in der Liga halten zu können, wurde der strengen Salary Cap, der die Gehälter begrenzen und für Chancengleichheit zwischen den Klubs sorgen soll, aufgeweicht.

Die Möglichkeit, einer besonders wichtigen Spielerin besonders viel Geld zahlen zu können, wird gemeinhin als Rodman-Rule bezeichnet. 1,1 Millionen US-Dollar verdient Rodman bei Spirit in der Saison. Ohne die offiziell sogenannte „High Impact Player Rule“ wäre ein solcher Vertrag nicht möglich gewesen. Die Liga möchte attraktiv bleiben für die besten Spielerinnen der Welt, hat NWSL-Chefin Jessica Berman auf der Pressekonferenz zum Saisonschluss vor dem Finale klargemacht. Bei der WM im kommenden Sommer in Brasilien sollen so viele Spieler aus der Liga wie möglich auflaufen, sagte Berman, die sich im Wettbewerb mit den besten Ligen Europas gut gerüstet sieht.

Die Zahlen, die sie präsentiert hat, können sich in der Tat sehen lassen. Seit 2022 ist die Zuschauerinnenzahl kontinuierlich gestiegen. Waren es 2022 noch etwa 1 Million Fans, die zu Ligaspielen in die Stadien kamen, sind es in der nun abgelaufenen Saison über 2,5 Millionen gewesen. 2,5 Millionen Erwachsene im Alter zwischen 18 und 34 haben in der regulären Saison Spiele der NWSL im Fernsehen verfolgt, 20 Prozent mehr als in der Spielzeit davor.

Ein gewinnbringendes Geschäft ist der Frauenfußball in den USA indes noch lange nicht. Noch sind große Investments gefragt, um den Spielbetrieb bei wachsender Professionalität am Laufen zu halten. Der Racing Louisville FC etwa ist gerade dringend auf der Suche nach neuen Investoren. Auch über einen Verkauf des Klubs an einen anderen Standort verhandeln die bisherigen Eigentümer. Das würde so gar nicht passen zur Erfolgsgeschichte, die die Liga so gerne verkauft.