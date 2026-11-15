Ist Wolfsburg gegen Bayern endlich wieder ein Top-Spiel auf Augenhöhe? Wer es nicht gerade mit dem FC Bayern München hält, hatte vielleicht aufgrund der starken Leistungen beider Teams in den letzten Wochen sogar darauf gehofft, dass durch einen Sieg des VfL Wolfsburg nochmal so etwas wie ein Hauch von Spannung im Titelkampf der 1. Bundesliga der Frauen einkehren würde.

VfL-Sportgeschäftsführer Dieter Hecking hatte vor der Partie sogar selbstbewusst angekündigt, dass die Wolfsburgerinnen gewinnen würden und den Bau eines neuen Leistungszentrums für die Frauen angekündigt, das 2029 fertig werden soll. Laut WAZ liegen die Kosten zwischen 10 und 15 Millionen Euro. VfL-Trainer Stephan Lerch hingegen schlug bezogen auf die Partie vorab bedachtere Töne an, und das Publikum hatte vielleicht eine Vorahnung. Es kamen gerade mal 9.015 Zuschauer:innen. Zum Vergleich: In der Regionalliga West der Frauen wurden für Sonntag rund 18.000 Menschen beim Spiel des BVB gegen Schalke im Stadion Rote Erde erwartet.

In dem, was ein Spitzenspiel sein sollte, kam der VfL selten nach vorn, 4:1 stand es am Ende für die Münchenerinnen. Der Eindruck lag nahe, dass diese sich ihre Herausforderungen inzwischen in Details suchen. Zumindest sagte Trainer José Barcala im Interview nach dem Spiel, dass ein Ziel gewesen sei, endlich mal nach Ecken gegen Wolfsburg zu treffen, das habe es unter ihm noch nicht gegeben.

 Extrem goldig. Super schön, dass sie für ihre Leistung heute so belohnt wird Klara Bühl, Mitspielerin von Bernadette Amani

Das gelang gleich zweimal mit einer einstudierten Variante: Klara Bühl servierte von der Eckfahne sowohl das 1:0 (36.) als auch das 4:0 (81.) für Bernadette Amani. Die Kapitänin der Elfenbeinküste verwandelte beide Male völlig freistehend mit dem Kopf – als eine der kleinsten Spielerinnen auf dem Feld hatten ihre Kolleginnen alle Verteidigerinnen Wolfsburgs von ihr weggelockt. Bei ihrem ersten Tor zielte sie ziemlich genau vom Elfmeterpunkt unhaltbar unter die Latte. Beim zweiten Treffer aus kürzerer Distanz war Wolfsburgs Torhüterin Stina Johannes zwar noch dran, aber Amanis Kopfball kam mit zu großer Geschwindigkeit, um das Tor zu verhindern.

Vom defensiven Mittelfeld zur Goalgetterin

Es waren die ersten beiden Bundesliga-Tore von Bernadette Amani, die sonst im defensiven Mittelfeld mit ihrem klugen und umsichtigen Passspiel die unbesungene Taktgeberin in Bayerns Mittelfeld ist. Sie hält mit ihrem Positionsspiel und vielen kurzen Pässen das Spiel am Laufen und sorgt dafür, dass Bayerns Spielidee überhaupt aufgehen kann. Gegen den Ball verteidigt sie mit Auge, aber wenn es sein muss, darf es auch mal eine technisch saubere Grätsche sein. Auch in engen Champions-League-Spielen ist sie unverzichtbar.

Nach ihrem Wechsel vom spanischen Verein CD Tenerife zum FC Bayern im Januar dauerte es deshalb nicht lang, bis Amani eine Hauptrolle einnahm. Das mag daran liegen, dass wichtige Spielerinnen auf ihrer Position lange verletzt waren und zum Teil noch immer sind. Gleichzeitig ist der Einfluss ihrer Zeit in Spanien auf ihr Spiel unverkennbar und passt genau zu den Vorstellungen José Barcalas. Nach der Partie wurde Amani mitten im Live-Fernseh-Interview von einem Mitarbeiter des FC Bayern mit einem lauten „Vamos!“ aus der Übertragung geholt. Sie hüpfte danach lachend ins Teamfoto. „Extrem goldig“, sagte Klara Bühl, „Super schön, dass sie für ihre Leistung heute so belohnt wird, was sie die letzten Spiele abrackert.“

Während Wolfsburg in Partien wie dieser bis heute am Abgang von Lena Oberdorf zu knabbern hat, dürfte man sich in München schon darauf freuen, in Zukunft die Qual der Wahl zwischen Amani und ihr zu haben – oder einfach beide spielen sehen zu können.