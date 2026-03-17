afp | Die Schufa hat ihren neuen Score zur Bonitätsbewertung von Verbrauchern freigeschaltet. „Alle Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre bei der Schufa gespeicherten bonitätsrelevanten Daten über den neuen Schufa-Account jederzeit digital einsehen“, erklärte die Auskunftei am Dienstag. Voraussetzung ist eine Anmeldung im Browser (app.schufa.de) oder in einer neuen Smartphone-App.

Mit dem Schritt verspricht das Unternehmen mehr Transparenz über die bei ihr gespeicherten Daten. Bislang konnten Verbraucher den sogenannten Basisscore kostenlos anfordern. Er gab Auskunft über die eigene Bonität, allerdings ohne näher auszuführen, wie diese Bewertung zustande kam.

Der neue Schufa-Score bewertet die Zahlungszuverlässigkeit von Verbrauchern auf einer Skala bis 999 Punkten. Die Punkte werden anhand von zwölf Kategorien vergeben. Mehr Punkte und damit eine bessere Einstufung erhält zum Beispiel, wer keine offenen Ratenkredite hat, seit langem dasselbe Bankkonto nutzt und in der Vergangenheit alle Rechnungen bezahlt hat. Vorkommnisse und Umstände, welche die Bonität beeinträchtigen, werden aufgelistet.

Für die Einrichtung des Schufa-Accounts ist eine Identifizierung per Personalausweis nötig. Wer einen Ausweis für die elektronische Identifizierung per eID freigeschaltet hat, kann dies in wenigen Augenblicken erledigen.