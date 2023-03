Meduza-Auswahl 27. Februar – 5. März : „Nun beginnt der dritte Weltkrieg“

Albträume in Mariupol, Putins absolutistisches Weltbild, Chinas Kriegsprofit, und das „Z“ bleibt radikal. Vier ausgewählte Texte des Exilmediums.

Das russisch- und englischsprachige Portal „Meduza“ zählt zu den wichtigsten unabhängigen russischen Medien. Im Januar 2023 wurde „Meduza“ in Russland komplett verboten. Doch „Meduza“ erhebt weiterhin seine Stimme gegen den Krieg – aus dem Exil. Die präsentiert ab 1. März immer mittwochs in einer wöchentlichen Auswahl, worüber „Meduza“ aktuell berichtet. Das Projekt wird von der taz panter stiftung gefördert.

Mstislaw Chernow über seinen Film „20 Tage in Mariupol“

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine veröffentlicht der ukrainische Filmemacher Mstislaw Chernow den Dokumentarfilm „20 Tage in Mariupol“. In der südukrainischen Stadt kam er zwei Tage vor Beginn des Krieges an. Im Gespräch mit Meduza erzählt er: „Wir fuhren entlang der Frontlinie nach Mariupol. Es war absolut still. Wir fuhren und witzelten: Nun beginnt der dritte Weltkrieg“.

Chernow ist ein erfahrener Kriegsreporter. „Wie viele Dokumentarfilmer, die in der Ukraine arbeiteten, wurde ich ab 2014 automatisch zum Militärkorrespondenten“, sagt er. Doch manches in Mariupol hat selbst er nicht gefilmt. Die Stadt, erzählt er, verfolge ihn in seinen Träumen: Immer rennend, Explosionen, tote Körper.

Grigori Judin: Nichts lasse Putin an seinem Weltbild zweifeln

Der Moskauer Soziologe Grigori Judin findet im Interview mit Meduza deutliche Worte: „Man sollte sich keinen Illusionen hingeben: Solange Putin im Kreml sitzt, wird der Krieg nicht enden. Er wird sich nur ausweiten.“

Judin ist quasi ein Prophet des Krieges: Zwei Tage vor dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022, veröffentlichte er ein Essay mit dem Titel: Putin wird bald den sinnlosesten Krieg der Geschichte beginnen. Ein Jahr später zieht er Bilanz, und rechnet auch mit dem Westen ab: „Forderungen nach Verhandlungen sind derzeit aussichtslos, weil Putin glaubt, dass er den Krieg gewinnen wird“ – noch.

China als großer Profiteur des Krieges

Ein drittes Gespräch führt Meduza mit dem chinesischen Wissenschaftler Temur Umarow. „Wenn es einen hauptsächlichen Profiteur des Krieges gebe, dann ist es China“, sagt er.

Der Zwölf-Punkte-Friedensplan, den China letzte Woche veröffentlicht hat, so Umarow, sei ein „kaum aufrichtiger Versuch, Frieden zu erreichen“. Und in dem Plan gehe es nicht nur um Russland und die Ukraine. Eine Passage des Plans appelliere etwa: „Versucht die Sicherheit mancher Regionen nicht durch den Ausbau militärischer Blöcke zu erreichen“ – ein klarer Hinweis auf Taiwan.

Das radikale „Z“

Im Krieg gegen die Ukraine ist der Buchstabe „Z“ zum pro-russischen Symbol geworden. Zwar sind im vergangenen Kriegsjahr neue Zeichen dazugekommen, etwa ein Vorschlaghammer. Doch das „Z“ sei nun das Symbol der radikalsten aller Patrioten, analysiert Meduza ein Jahr nach Beginn des Krieges.

Und erzählt noch eine kleine Anekdote: In dem Film World War Z kämpft Brad Pitt gegen Zombies, daher der Buchstabe im Titel. Das Filmstudio veränderte den Schnitt kurz vor Veröffentlichung noch einmal deutlich. In der Original-Version kämpfte Pitt schließlich in Moskau gegen die Zombies – und gewann natürlich.