piwik no script img

Machtkampf um NordostsyrienDer kurdische Knoten

Karim El-Gawhary

Kommentar von

Karim El-Gawhary

Syriens Präsident Al-Scharaa will Nordostsyrien kontrollieren. Die kurdischen Kräfte fürchten um ihre Autonomie. Nur ein Kompromiss wäre nachhaltig.

Menschen betrachten eine zerstörte Brücke
Die beschädigte Al-Rashid-Brücke wurde von den sich zurückziehenden Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zerstört, 19.1.2026 Foto: Omar Albam/ap

D er Machtkampf um Nordostsyrien ist nicht mehr aufzuschieben. Die Frage ist, ob er militärisch oder diplomatisch oder mit einer Mischung aus beidem ausgetragen wird, und ob das Ergebnis am Ende für beide Seiten nachhaltig ist.

Die Zentralregierung in Damaskus möchte endlich ihre Kontrolle über das ganze Land ausweiten. Die kurdisch-dominierten SDF-Milizen wollen dagegen ihre seit Jahren praktizierte dortige Selbstverwaltung aufrechterhalten und weiterhin militärisch als die Schutzmacht der syrischen Kurden existieren.

In den letzten Tagen wechseln sich verkündete Waffenpausen und erneute militärische Aktionen ab. Damaskus will eindeutig das militärische Momentum auf seiner Seite nutzen, um diplomatischen Druck aufzubauen. Der syrische Staatschef Ahmed al-Scharaa steht jetzt vor der Frage, wie diese militärischen Siege, in eine politische Integration des Nordostens und ganz besonders der kurdischen Kerngebiete umgemünzt werden können.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Er macht Angebote an die Kurden, die ihnen ihre kulturelle und sprachliche Identität als Teil der nationalen Identität Syriens versprechen. Aber die entscheidende Frage ist, ob und wie die SDF-Milizen in den syrischen Sicherheitsapparat integriert werden. Als komplette Einheiten, wie es der SDF angeboten hat, oder als individuelle Soldaten und Offiziere, die auf die bestehenden syrischen Einheiten verteilt werden, wie es al-Scharaa fordert.

Die Angst der Minderheiten

Damit würde einerseits das staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt. Doch andererseits würden die Kurden damit ihre militärische Schutzmacht verlieren. Die vergangenen blutigen Tage haben die Lösung dieser Frage nicht einfacher gemacht. Doch mit ihr steht und fällt alles.

Unter den nicht sunnitischen, nicht arabischen Minderheiten in Syrien, wie den Kurden, herrscht Angst – auch vor den Truppen der Regierung, die teilweise aus den alten islamistischen Netzwerken der einstigen Rebellen gegen den gestürzten Diktator Baschar al-Assad rekrutiert sind.

Al-Scharaa müsste jetzt beweisen, dass er diese Ängste ernst nimmt. Bedeutet: Er müsste eine Formel finden, wie er diese Gebiete unter die Kontrolle der Zentralregierung bringt, und ihnen gleichzeitig eine Art föderale Selbstverwaltung zugesteht. Dabei erbt er auch inhärente Probleme in diesen Gebieten, etwa jene, in denen Kurden und arabische Stämme zusammenleben.

Der syrische Präsident hat derzeit zwei Vorteile: Seine Truppen haben die Überhand und die USA unterstützen eine diplomatische Lösung, in der der Nordosten in den Rest Syriens integriert wird. Die SDF-Milizen haben aber eine wichtige Karte in der Hand: Sie können jede Entwicklung genug sabotieren, dass sie nicht nachhaltig ist. Das Dazwischen kann am Ende nur ausgehandelt werden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Karim El-Gawhary

Karim El-Gawhary

 Auslandskorrespondent Ägypten
Karim El-Gawhary arbeitet seit über drei Jahrzehnten als Nahost-Korrespondent der taz mit Sitz in Kairo und bereist von dort regelmäßig die gesamte Arabische Welt. Daneben leitet er seit 2004 das ORF-Fernseh- und Radiostudio in Kairo. 2011 erhielt er den Concordia-Journalistenpreis für seine Berichterstattung über den Arabischen Frühling, 2013 wurde er von den österreichischen Chefredakteuren zum Journalisten des Jahres gewählt. 2018 erhielt er den österreichischen Axel-Corti-Preis für Erwachensenenbildug.. 2024 bekam er das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen. Er hat fünf Bücher beim Verlag Kremayr&Scheriau veröffentlicht. Alltag auf Arabisch (Wien 2008) Tagebuch der Arabischen Revolution (Wien 2011) Frauenpower auf Arabisch (Wien 2013) Auf der Flucht (Wien 2015) Repression und Rebellion (Wien 2020)
Themen #Ahmed al-Scharaa #Syrische Demokratische Kräfte (SDF) #Rojava #Kurdistan #Syrien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bewaffnete Frauen in Uniform
Weiter Kämpfe zwischen SDF und Regierung Abkommen für Waffenruhe in Syrien gescheitert

Erst am Wochenende gab die Regierung eine Waffenruhe mit der kurdisch geführten SDF im Nordosten Syriens bekannt. Doch die Kämpfe halten an und die Angst steigt.

Ein bewaffneter und vermummter Soldat steht auf einer Straße
Kämpfe in Syrien Westlich des Euphrats regiert nun Damaskus

Die Truppen der kurdischen SDF ziehen sich ins kurdische Kerngebiet zurück. Damit kontrolliert die Zentralregierung nun wichtige Öl- und Gasfelder.

Von Julia Neumann
Soldaten gehen eine regennasse Straße entlang, sie sind aus der Vogelperspektive fotografiert
Kämpfe in Syrien Armee erobert kurdisch kontrollierte Gebiete

Syrische Regierungstruppen drängen die Kurden weiter zurück – und al-Sharaa bereitet sich auf heikle Gespräche in Berlin vor.

Von Jürgen Gottschlich
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
3
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren
6
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal