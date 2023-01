Lungenfachärztin über Long Covid: „Frühe Hilfe ist wichtig“

Im Bundestag wird am Donnerstag über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion zu Hilfe für Betroffene des sogenannten Fatigue-Syndroms beraten. Die Debatte ist für 18 Uhr angesetzt.

Die Initiative „NichtGenesen“ hat am Donnerstag in Berlin mit 400 Feldbetten vor dem Bundestag für mehr Forschung über Long-Covid und das chronische Erschöpfungssyndrom demonstrieren. Diese sollen laut Initiatorin Ricarda Piepenhagen Betroffene symbolisieren, die selbst nicht mehr aufstehen und dabei sein können. In einer Petition ruft die Initiative die Bundesregierung dazu auf, staatliche Fördergelder für weitere klinische Studien und Therapiemöglichkeiten auf mindestens 100 Millionen Euro für zwei Jahre aufzustocken. Die Petition wurde laut Initiative bereits von rund 60.000 Menschen unterschrieben. epd/dpa