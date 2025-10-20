piwik no script img

Lobbyeinfluss auf BundesregierungFragen zur Burger-Nähe der Union

In der Opposition stellte die Union der Ampel-Regierung Fragen zur Staatsfinanzierung von NGOs. Nun nimmt die Linke die Wirtschaftsnähe der Konservativen unter die Lupe.

Eine halbleere Pappschachtel Popcorn liegt neben einem Stuhlbein auf dem Boden
Bombenstimmung auf dem Bundesparteitag der CDU im Februar in Berlin Foto: Nikita Teryoshin
Kersten Augustin
Ralf Pauli

Von

Kersten Augustin und Ralf Pauli aus Berlin

taz | Es ist erst ein gutes halbes Jahr her, dass die Union, damals noch in der Rolle der Oppositionspartei, 551 Fragen an die Bundesregierung stellte. In dem Fragenkatalog ging es um die staatliche Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen. Kurz zuvor hatte es große Demonstrationen gegeben, auch vor der Parteizentrale der CDU, nachdem diese im Bundestag erstmals einen Antrag gemeinsam mit den Stimmen der AfD durchgebracht hatte.

Die Fragen der Union zielten auf Organisationen, die an diesen Protesten beteiligt waren. „Staatlich finanzierte Organisationen müssen ihre politische Neutralität wahren“, hieß es in dem Fragekatalog der Union. Organisationen wie die Omas gegen Rechts, Campact oder die Amadeu-Antonio-Stiftung kritisierten dies als Einschüchterungsversuch und Angriff auf die Zivilgesellschaft.

Seit die Union selbst in der Bundesregierung ist, sieht sie das mit der Neutralität offenbar nicht mehr so genau. Im Haushaltsausschuss sorgte sie jüngst dafür, dass der rechtskonservative Thinktank Republik 21 (R21) in Zukunft 250.000 Euro Zuschüsse erhält. Die taz inspirierte dies zu einem Fragenkatalog zur politischen Neutralität der Organisation.

Auch die Linksfraktion will nun offenbar den Spieß umdrehen. In einer Großen Anfrage, die der taz vorliegt, hat sie immerhin 51 unbequeme Fragen zur Wirtschaftsnähe der Bundesregierung zusammengetragen. Darunter: Welche Mitglieder vor ihrer Amtsausübung „Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonstigen Gremiums eines Unternehmens oder Wirtschaftsverbandes ausgeübt“ hätten und ob die Regierung darin einen Konflikt sehe.

Parteitag dank McDonald’s

Die Linke will beispielsweise auch wissen, ob es „nach Ansicht der Bundesregierung eine Gefahr für Gewährleistungen demokratischer politischer Entscheidungsprozesse“ darstelle, wenn einzelne Parteien ihre Parteitage durch Unternehmen oder Wirtschaftsverbände sponsern lassen.

Mit unseren 51 Fragen wollen wir problematischen Lobbyismus aufdecken,

Ina Latendorf, Linkspartei

Es ist eine Anspielung darauf, dass der Bundesparteitag der CDU Anfang Februar von der Fast Food-Kette McDonald’s gesponsert worden ist. Pikant: Union und SPD haben mittlerweile eine Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf den Weg gebracht – von der auch McDonald’s profitieren wird. Nach Angaben des Vereins foodwatch erhielt die CDU im Januar auch eine Großspende des Gastro-Unternehmer Max Schlereth in Höhe von 500.000 Euro. Wäscht da eine Hand die andere, wie einst unter der FDP? Die Liberalen hatten im Jahr 2010 Großspenden aus der Hotelbranche erhalten und die damalige schwarz-gelbe Regierung hatte die Hoteliers dann mit steuerlichen Vorteilen bedacht.

Die Linkenabgeordnete Ina Latendorf fordert gegenüber der taz Klarheit: „Mit unseren 51 Fragen wollen wir problematischen Lobbyismus aufdecken, indem wir den relevanten politischen Einfluss von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden abfragen.“ Gegenüber der taz betont Latendorf aber, dass es ihr mit der Anfrage auch darum gehe, ein Zeichen zu setzen – gegen den „Frontalangriff auf die Zivilgesellschaft“ und die „551 größtenteils völlig haltlosen Fragen der Unionsfraktion“.

Bislang hat Kritik die Union nicht von ihrem Kurs abgebracht. Aktuell arbeitet die zuständige CDU-Ministerin Karin Prien an einer Kehrtwende bei der Demokratieförderung. „Es kann nicht die Lösung sein, Rechtsextremismus über die Förderung linker Aktivisten bekämpfen zu wollen“, sagte Prien im September in einem Interview. Zuvor hatte sie bereits angekündigt, Vereine, die über das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ gefördert werden, vom Verfassungsschutz durchleuchten zu lassen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Demokratieprojekte #CDU/CSU #Lobbyismus #Krise der Demokratie #Die Linke
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fiktive kleine Anfrage an die Bundestagsabgeordneten
Förderung für R21 Was gefragt werden muss

Der taz liegt die Demokratie am Herzen. Unser Service für alle Abgeordneten, die sich fragen, ob es der Union bei Fördergeldern um politische Neutralität geht.

Von Tobias Schulze
Demonstration - ein Mann mit roter Mütze hält ein Schild hoch - mit der Forderung "Nie wieder CDU" , CDU ist in ein AFD Logo geschrieben
Demokratie unter Überwachung Die Zerstörung der liberalen CDU
Kommentar von Ralf Pauli

Familienministerin Karin Prien droht Demokratieprojekten mit dem Verfassungsschutz. Das zeigt, wie getrieben und leichtfertig ihre Union ist.

Silhouette von Treckern auf einer Brücke
Kritik an Staatszuschüssen für Verbände CDU und CSU – Meister der Doppelmoral
Kommentar von Jost Maurin

Die Union kritisiert Zuschüsse für Gruppen, die Demos gegen Rechts organisieren. Kein Problem hat sie mit Geld für Initiatoren der Bauernproteste.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
2
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
3
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
4
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache
5
Sichere Radinfrastruktur Man möchte schreien „Handelt endlich!“
6
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los