Live-Podcast mit Jakob Springfeld Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert

Über seine Erfahrungen in ganz Deutschland mit der Präsentation seines Buches Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert spricht der 22-jährige Autor und Aktivist aus Zwickau (Sachsen) Jakob Springfeld in der sechsten Folge von „Mauerecho – Ost trifft West“. In der ersten Livestream-Folge des Podcasts „Mauerecho“, moderiert von Dennis Chiponda, steht die Frage der Ost-West-Versöhnung nach der Wiedervereinigung im Mittelpunkt.

Springfeld betont, dass Rechtsextremismus nicht nur ein ostdeutsches Problem ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt. Zugleich hebt er die Bedeutung eines offenen Dialogs hervor, in dem auch Ängste und Befürchtungen thematisiert werden sollten.

Ein zentrales Anliegen ist es, positive Entwicklungen im Osten stärker sichtbar zu machen, um pauschalisierenden und oft negativen Wahrnehmungen entgegenzuwirken: „Viel zu oft wird die Frage gestellt, wie wir die AfD und die Rechtsextremen klein bekommen, aber viel zu selten wird gefragt, wie wir eigentlich eine soziale Bewegung groß bekommen“, sagt Springfeld.

Buddy-System für alle

Das Gespräch verdeutlicht die Notwendigkeit eines differenzierten Blicks auf die gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland und betont die gemeinsame Verantwortung für den Umgang mit diesen Themen.

Ebenso unterstreicht es die Relevanz eines nachhaltigen Ansatzes im Kampf gegen Rechtsextremismus sowie die Bedeutung von Verständigung und Zusammenarbeit über regionale Grenzen hinweg. „Ich würde mir wünschen, dass es so etwas wie ein strukturelles Buddy-System gäbe zwischen Initiativen in Groß- und Kleinstädten in Ostdeutschland, aber vielleicht eben auch zwischen Städten in Ost- und in Westdeutschland“, so Springfeld.

„Mauerecho – Ost trifft West“ ist ein Podcast der taz Panter Stiftung und erscheint jeden Sonntag auf taz.de/mauerecho und überall dort, wo es Podcasts gibt. Besonderer Dank gilt Ann Toma-Toader von der Redaktion und unserem Tonmeister Daniel Fromm.