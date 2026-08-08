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Linker gewinnt Parteiwahl in MichiganGegen die Macht der Lobbys

Abdul El Sayed verkauft sich als Mann des Volkes und hat Erfolg damit. Sein Wahlsieg im US-Bundesstaat Michigan lässt progressive Demokraten hoffen.

Ein Mann läuft durch einen Menschenmenge und schüttelt eine Hand
Abdul El Sayed musste am Mittwoch viele Hände schütteln

Foto: Julia Demaree Nikhinson/ap/dpa

Sebastian Moll

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Sebastian Moll

Als Bernie Sanders begann, sich politisch zu engagieren, demonstrierten an den US-Universitäten noch Studenten gegen den Vietnamkrieg. Wenn Sanders also etwas sagt wie: „Dies war der bedeutsamste politische Sieg, so lange ich denken kann“, dann hat das Gewicht.

Sanders sagte diesen Satz vergangene Woche nach einer Wahl, die im großen historischen Zusammenhang vergleichsweise unbedeutend war. Es ging um die interne Vorwahl der demokratischen Partei für einen der beiden Senatssitze des Staates Michigan. Doch Sanders machte diese Wahl Hoffnung auf einen Neuanfang.

Zuvörderst freute sich Sanders beim Triumph von Abdul El Sayed gegen die Abgeordnete Haley Stevens darüber, dass es ein Sieg der einfachen Wähler über die Lobbyisten war. Haley Stevens hatte über 70 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden verfügt, mehr als zehnmal so viel wie ihr Herausforderer El Sayed. Trotz dieser Mittel konnte sie den Epidemiologen und ehemaligen Gesundheitsdezernenten der Stadt Detroit nicht bezwingen.

Illustration einer Ausgabe der wochentaz mit dem Titel „Egal war gestern“
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Die Übermacht des Geldes in der US-amerikanischen Politik beschäftigt Sanders, seit er 1991 in das Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Sie war zusammen mit der immer extremeren sozialen Ungleichheit in den USA und einer sich verfestigenden Oligarchie das zentrale Thema seiner Präsidentschaftswahlkämpfe 2016 und 2020. Der Sieg von El Sayed in Michigan bestätigt Sanders nun, in Verbindung mit vorangegangenen Vorwahlsiegen progressiver Kandidaten in Pennsylvania, New York und Colorado, dass Lobbyismus und Korruption in Washington zunehmend zu wahlentscheidenden Themen werden.

Sayed spricht die Sprache der Straße. Er redet direkt und hart und scheut sich nicht vor Kraftausdrücken

Schnauze voll von Filz und Korruption

Dazu hat mit Sicherheit der schamlose Ausverkauf der US-Politik durch Präsident Donald Trump beigetragen. Hinzu kam in der ersten Hälfte der zweiten Trump-Amtszeit die Zahnlosigkeit des demokratischen Establishments, das immer mehr Wähler mit Sonderinteressen in Verbindung bringen. Besonders ist dabei mit Beginn des Gazakriegs die amerikanische proisraelische Lobbyorganisation Aipac ins Bewusstsein der Öffentlich getreten.

Aipac hat allein in die Michigan-Vorwahl mehr Geld gesteckt als in alle US-Vorwahlen insgesamt: 67 Millionen US-Dollar. Das Gesamtbudget für die Midterms dürfte ein Mehrfaches davon betragen.

Der Sieg von Abdul El Sayed, so knapp er auch war, bestätigt nun, dass die Basis der demokratischen Partei auch außerhalb der progressiven Großstädte an den Küsten die Korruption und den Filz in Washington satt haben und eine neue Art von Politik wollen. Es hat sich ein Raum für Politiker wie El Sayed eröffnet, die in der Tradition ihres linken Vorreiters Sanders neue Wege beschreiten und sich trauen, bislang als extrem empfundene Positionen zu vertreten.

Sayed verkauft sich glaubhaft als ein Mann des Volkes. Sein Vater, der in armen Verhältnissen in Ägypten aufwuchs, erfüllte sich seinen amerikanischen Traum, als er mit einem Stipendium an die Wayne State University kam und sich zum Automobilingenieur ausbilden ließ. Sein Sohn erlebte als Arzt an vorderster Front die Härte des US-amerikanischen Gesundheitswesens und ging in die Politik, um solche Unzumutbarkeiten zu korrigieren.

Womöglich unterschätzt Trump den Überdruss

Man nimmt es Sayed deshalb ab, wenn er, obwohl Akademiker, im Arbeiterstaat Michigan die Sprache der Straße spricht. Er redet direkt und hart und scheut sich nicht vor Kraftausdrücken. Er bezeichnet den Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung als Genozid und möchte die US-Deportationsbehörde ICE abschaffen. Über Trump sagt er, dieser würde sich mehr um die Vorhänge seines Ballsaals sorgen, als um das Wohl der Bevölkerung.

Für Bernie Sanders und andere im progressiven Flügel der Demokraten ist die Wahl von El Sayed nun der definitive Beleg dafür, dass die Partei bereit ist, einen neuen Weg zu gehen. Man traut sich, die zuvor selbst angelegten Fesseln abzustreifen.

Trump und dessen Anhänger, etwa Sayeds republikanischer Gegner in der Senatswahl, Mike Rogers, glauben derweil noch immer, dass diese Kehre nach hinten losgeht. Trump hat Sayed als Kommunisten geschmäht und prophezeit, dass Michigan den Bach runtergehen werde, wenn es Sayed wählt. Doch womöglich unterschätzt Trump auch den Überdruss mit dem Filz, der Lähmung und Korruption in Washington. Denn der ist auch in seiner eigenen Anhängerschaft ziemlich groß.

Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

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7 Kommentare

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  • SH
    Sandro Heitz

    Trump hatte ein feines Gespür für die Probleme und Unzufriedenheit der amerikanischen Mittel und Unterschicht, war aber niemals daran interessiert, ihnen zu helfen. Er wollte immer nur sich selbst zu Geld und Einfluss und Denkmälern helfen.



    Trump hat jedoch die Tür geöffnet, durch die Mamdani und andere neue, junge Politiker jetzt gehen.



    Das einzige Problem, das ich sehe ist diese Fixierung auf Israel und nein, ich möchte damit nicht die Kriegsverbrechen, die Israel vorgeworfen werden kleinreden. Das Problem in den USA sind aber Musk und Zuckerberg, Thiel und all die anderen Milliardäre. Diese sind die Herausforderung für alle westlichen, liberalen Demokratien.

    •
      Okti

      @Sandro Heitz:

      Die DSA (Democratic Socialists of America), zu denen Mamdani und Sayed meines Wissens gehören, sind nicht so sehr auf Israel fixiert, wie der Artikel es hier suggerieren mag. Wie der Name der Organisation schon andeutet, geht es ihnen vorwiegend um klassische sozialdemokratische Anliegen, wie Krankenversicherung für alle, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die arbeitende Klasse, mehr soziale Gerechtigkeit, etc.



      Sie nehmen vorwiegend eine pro-palästinensische Position ein, was häufig vom Establishment in Washington gegen sie verwendet wird, weswegen es mehr mediale Beachtung erfährt als viele andere ihrer Forderungen. Aber ähnliches sehen wir auch hier in Deutschland, wo berechtigte Kritik an Israels Genozid in Gaza und Libanon fälschlicherweise gleichgesetzt wird mit Antisemitismus, um die Kritiker:innen mundtot zu machen.

  • A
    Abdurchdiemitte

    Trump und seine Republikaner glauben immer noch, den politischen Gegner mit den alten antikommunistischen Kamellen abservieren zu können.



    Immer dieselbe Platte abzuspielen, auch wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich stets im Fluss befinden, ist die Achillesferse der Rechten, ob in den USA, Deutschland oder anderswo. Und es bleibt (der Linken) die Hoffnung, dass die Menschen das erkennen, wie jetzt offenbar in Michigan.



    Im Zweifel wird dann noch das Antisemitismus-Geschütz aufgefahren, um den politischen Gegner zu diskreditieren. Das.konnte man ja auch schon im Mamdani-Wahlkampf in NY sehen. Aber auch das zieht offensichtlich nicht mehr so richtig, auch wenn die einflussreichen Israel-Lobbyisten den Wahlkampf der Rechten (und auch der Establishment-Kandidaten der Demokraten) in den Staaten mit Geld fluten.



    Denn es geht hier nicht um vermeintlichen Antisemitismus resp. Israel-Kritik, sondern um schreiende soziale Ungleichheit und Demokratieabbau - und darum, dass Trump seine Versprechen gegenüber der amerikanischen Bevölkerung einfach nicht hält.

  • CS
    Christoph Strebel

    Das wird sehr spannend. Viele Kommentoren denken im klassischen rechts- links- Chema. Das werden beide Kandidaten als radikal verstanden, die Mitte als nicht mitgenommen gesehen. El Sayed kann gewinnen, wenn sein MAGA- Konkurrent nichts zu bieten hat ausser Vasallentreue zu Trump.

  • E
    Eulennest

    Hier ein ertwas ausführlicherer Artikel zu dem Thema:



    Links oder Mitte – über diese Frage streiten die US-Demokraten



    Im Swing State Michigan gewinnt ein linker Außenseiter die Senatsvorwahl der Demokraten. Doch drei Monate vor den Midterms ist die Partei uneinig darüber, ob das auch gegen Donald Trumps Republikaner funktionieren wird.



    archive.ph/szqE9

    • A
      Abdurchdiemitte

      @Eulennest:

      Sich in parteiinternen Wahlen durchzusetzen ist die eine Sache, den jeweiligen Rep-Kandidaten zu schlagen eine andere. Darin stimme Ich Ihnen zu.



      Allerdings hat sich der Wind in den Staaten jetzt grundlegend gedreht. Die sklavische Bindung vieler republikanischer Kandidaten an den POTUS könnte sich schon in den Midterms als Bumerang für diese erweisen.



      Und für das demokratische Establishment bedeutet das zu entscheiden, ob man die progressive Welle in der eigenen Partei ausbremsen oder doch lieber erfolgreich auf dieser Welle surfen will. Denn großartig mit Ruhm bekleckert haben die sich im Kampf gegen Trumps autoritären Staatsumbau bisher nicht.

  •
    Bolzkopf

    Früher gab es bei den Herrschenden Audienzen.

    Dort konnte man hingehen und mit etwas Glück konnte man sein Anliegen vortragen und wenn nicht "ad hoc" entschieden werden konnte wurde das Anliegen (mit etwas weiterem Glück) zur internen Beratung "mitgenommen".

    Das Ganze war öffentlich - allerdings nicht als Diskussionsforum sondern alle bekamen mit was einzelene vortrugen.

    Dann gab es ein spezielles Privileg: Die Privataudienz. Das war nicht öffentlich und was da besprochen wurde bekam folglich nicht jeder mit. Und so eine PA konnte im Grunde jedem gewährt werden.



    Natürlich war das von der Person und vom guten Willen abhängig.

    Heute gibt es im Grunde nur noch Privataudienzen für Privilegierte und Eliten.



    In NRW's Kommunalpolitik gibt es ja zumindest den §24 GO aber das ist ein Tropfen auf den heissen Stein.

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