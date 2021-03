Linke Kneipe in Kreuzberg : Räumung ohne Meuterei

Die Meuterei in Kreuzberg ist ohne großen Widerstand geräumt worden. Militante Aktionen gab es dagegen in der Nacht.

BERLIN taz | Am Donnerstagmorgen hat die Polizei die Kreuzberger Kneipe Meuterei geräumt, die für die linksradikale Szene der Stadt elf Jahre lang günstiges Bier und Plenumsräume bot. Pünktlich um 8 Uhr morgens rückte die Gerichtsvollzieherin im weitläufig abgesperrten Sicherheitsbereich in der Reichenberger Straße an und ließ sich von der Polizei den Weg in die mäßig verbarrikadierten Kneipenräume ebnen.

Demo in der Hermannstraße Foto: Erik Peter

Bis zu 1.000 Po­li­zis­t*in­nen hatten den Kiez seit Mittwochnachmittag in eine Hochsicherheitszone verwandelt, um Störungen der Räumung im Keim zu ersticken. Schlussendlich protestierten an den Absperrungen der Versammlungsverbotszone einige hundert Menschen „störungsfrei“, wie es im Polizeijargon heißt. Mehrere hundert Menschen waren ab 6 Uhr morgens mit einem lauten Demozug vom Neuköllner Herrfurthplatz nach Kreuzberg gezogen, etwa 50 beteiligten sich an einer Fahrraddemo, die am Schöneberger Jugendzentrum Potse startete.

Das Widerstandskonzept hieß: die Polizei beschäftigen. Aufgerufen wurde zu Kundgebungen und Demonstrationen sowie zu dezentralen Aktionen. Womöglich gehören 13 durch Brandstiftung beschädigte oder zerstörte Autos in der Nacht zu den Ergebnissen dieser Taktik. Ebenso sollen an mehreren Objekten von Immobilienfirmen Scheiben zerstört worden sein. Bei den Versammlungen rings um die Meuterei beklagte die Polizei dagegen lediglich „illegale Pyrotechnik.“

Zwei Frauen, die sich noch in der Meuterei aufhielten, wurden durch den Vorderausgang herausgeführt – und nach einer Personalienfeststellung wenig später entlassen. Nach der polizeilichen Sicherstellung der Räume war eine Begehung für Jour­na­lis­t*in­nen möglich. Dies habe der Eigentümer gestattet, die Polizei habe „keine Aktien daran“, erklärte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Eine ähnliche Vorführung nach der Räumung der Liebig 34 hatte zu Hetze über das nicht besenrein hinterlassene Haus einerseits und Kritik am Voyeurismus andererseits geführt.

Wie bei der Liebig34 soll es wieder für Journalist*innen möglich sein ein echtes Autonomenobjekt zu begehen & zu schauen, ob auch besenrein übergeben wurde. Der Eigentümer hat es gestattet, die Polizei laut eigener Aussage damit nichts zu tun. Ich fahr in die Redaktion #Meuterei pic.twitter.com/4zYwZJXyGb — Erik Peter (@retep_kire) March 25, 2021

Der Eigentümer des Hauses in der Reichenberger Straße 58, der Immobilienspekulant Goran Nenadic, hatte das Gebäude nach dem Kauf 2011 aufgeteilt, die Wohnungen saniert und verkauft. Vor zwei Jahren verweigerte er der Meuterei eine Verlängerung des Mietvertrags. Weil das Kollektiv nicht freiwillig auszog, holte sich der Eigentümer einen gerichtlichen Räumungstitel.