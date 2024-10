Lektionen der Woche : Steigbügelhalter der Bösartigkeit

Andi Scheuer ist richtig sauer, der Wald kaputt und Björn Höcke schlecht fürs Hufeisen. 5 Dinge, die wir diese Woche gelernt haben.

1 Der Andi ist gut zu reizen

Es war zu absurd, um wahr zu bleiben. Ex-Verkehrsminister und 243-Millionen-Euro-Maut-Verschwender Andreas Scheuer (CSU) sollte Rechnungsprüfer im Passauer Stadtrat werden. Als in der entscheidenden Sitzung zwei Stadträte deshalb von einer „Bankrotterklärung“ sprachen, reagierte Scheuer empört, er sei „menschlich schwer enttäuscht“. Auf Instagram wütete er weiter. „Es reicht“, war sein Post überschrieben. Ein „abgekartetes Spiel“ sei das, Medien hätten sich zum „Steigbügelhalter der Bösartigkeit“ gemacht. Scheuer kündigte seinen Rückzug aus dem Stadtrat an. Es gab in den vergangenen Wochen bedauernswertere Rücktritte.

2 Höcke ist schlecht fürs Hufeisen

Als „Steigbügelhalter“ für die etablierten Parteien bezeichnete AfD-Chefin Alice Weidel ihre Populistenkollegin und BSW-Namensgeberin Sahra Wagenknecht im Welt-TV-Duell. Davon abgesehen umgarnte sie Wagenknecht teils recht ungeniert. Eine gemeinsame Front gegen den Rest da oben, das wäre doch was. Wagenknecht war dagegen aggressiver, griff die AfD beim Thema Migration deutlich an, also eigentlich nur Björn Höcke. „Ich will nicht, dass so ein Mann Macht bekommt.“ Die AfD sei ja sonst „eine differenzierte Partei“. Brandmauer geht anders.

3 Wald ist schlecht fürs Klima

Der deutsche Wald wird zum Klimakiller. Laut Bundeswald­inventur wächst zwar die Wald­fläche, durch Schädlinge, Stürme und Trockenheit sterben aber so viele Bäume und geben dabei gespeichertes CO 2 ab, dass der Wald heute zur Kohlenstoffquelle geworden ist. Damit helfe der Wald „nicht mehr in dem Maße zum Erreichen der Klimaziele, wie wir es gewöhnt waren“, so Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

4 Hunde sind gut für ­Kommunen

Auch schlecht fürs Klima: Hunde. Sie verursachen im Schnitt pro Jahr eine Tonne CO 2 , etwa so viel wie ein Mittelstreckenflug. Immerhin spülen die rund 10,5 Millionen deutschen Hunde immer mehr Geld in die klammen Kassen. Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind so hoch wie noch nie. 421 Millionen Euro haben die Kommunen 2023 eingenommen, vor zehn Jahren waren es noch 299 Mil­lio­nen. So leisten die kläffenden Racker wenigstens einen kleinen Dienst für die Gesellschaft.

5 Trump ist gut zu Putin

Einen Freundschaftsdienst hat 2020 Donald Trump Russlands Präsidenten Wladimir Putin erwiesen. Der damals noch nicht Ex-Präsident der USA schickte dem damals noch nicht die Ukraine überfallen habenden Putin Coronatests für den Privatgebrauch. Das schreibt der US-Journalist Bob Woodward in seinem neuen Buch. Der Kreml bestätigte es nun. Laut Woodward soll Putin Trump aber um Geheimhaltung gebeten haben: „Ich möchte nicht, dass du es jemandem erzählst, denn dann werden die Leute wütend auf dich sein, nicht auf mich.“ (pw)