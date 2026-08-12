F . und ich sitzen in einer dieser lauschigen Nächte auf der Roten Insel in Schöneberg an einem Tisch auf der Straße. Die Stadtluft ist schwer, aber sanft, wir essen Flammkuchen, trinken Wein. Ich bin tiefenentspannt. So könnte es immer weitergehen.

Ein Radfahrer verliert seinen Pulli im Fahren. Ich winke und rufe: „Da, Ihr Pulli!“ Er bedankt sich, fährt zurück und steht, um seinen Pulli aufzuheben, mitten auf der Kreuzung.

„Nicht dass er jetzt von einem Auto erfasst wird“, sage ich. „Das würde ich mir nie verzeihen.“ F. nickt: „Das mit den kleinsten Entscheidungen, die dann zu irgendwas Fatalem führen.“

In dem Moment rasen drei Jungs auf Rollern auf uns zu, lassen die Roller direkt vor unserem Tisch krachend fallen und rennen wie verrückt den Gehweg herunter. Wir sehen ihnen nach.

„Was war das jetzt?“, fragt F. „Hm“, mache ich. Die Jungs kommen wieder zurückgerannt und schnappen sich die Roller. „Entschuldigung!“, ruft der Größere, in einem schwarzen T-Shirt. „War 'ne Wette.“

„Ah gut. Wir dachten schon, es wäre was passiert“, sage ich. „Nee, ich hab Geburtstag!“ „Oh, na dann herzlichen Glückwunsch“, rufe ich. „Feiert ihr?“ „Ja, hab zum Rollern eingeladen.“ Er hält eine graue Geschenketüte hoch und sagt ziemlich stolz: „Guck mal, ich hab das Parfum bekommen. Kostet 300 Euro.“ „Wow, irres Geschenk!“, staune ich. Er sprüht sich davon aufs T-Shirt, eine süßliche Wolke weht herüber. „Riecht gut“, finde ich.

„Ja“, sagt er und lächelt. „Tschüss. Schönen Abend.“ Wir sehen ihnen nach und F. sagt: „Was für ein schöner Abend jetzt schon. Uns geht's gut, der Radfahrer hat seinen Pulli wieder, ohne überfahren worden zu sein, du musst dir nicht den Rest des Lebens Vorwürfe machen und die etwa 14-Jährigen feiern den Geburtstag mit viel zu teurem Parfum und rasanten Rollerfahrten.“