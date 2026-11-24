W ie schnell die Zeit vergeht, merkt man manchmal auch daran, dass eine Galerie ihr Jubiläum feiert, an deren frühe Ausstellungen man sich noch gut erinnern kann. Kraupa-Tuscany Zeidler eröffnete 2011 seine Ausstellungsräume in einem Gebäude, in dem man mit vielem, aber wohl kaum mit einer Galerie rechnen würde: Bezogen hatte man einen ehemaligen Serverraum für IBM im vierten Stock des Hochhauses des Berliner Verlags am Alexanderplatz. Das passte gut, setzte die Galerie zu Beginn der 2010er Jahren ihren Fokus doch auf jene Kunst, die damals als Post-Internet-Art gehypt wurde.

So cool die Räume waren, irgendwann wurden sie zu eng und so residiert Kraupa-Tuscany Zeidler seit ein paar Jahren schon in einem Kreuzberger Gewerbehinterhof. Fürs 15-Jährige bringt man dort Arbeiten von einer Vielzahl an Künst­le­r:in­nen aus dem Programm und aus der Geschichte der Galerie zusammen, die sich so quasi begehen lässt.

Eine jener Skulpturen, für die Anna Uddenberg bekannt geworden ist und in der sie die zeitgenössische Konsum- und Körperkultur sowie Selbstinszenierung aufs Korn nimmt, gibt es unter anderem zu sehen, Werke von GCC, Simon Denny, Slavs & Tatars oder kleine Wandarbeiten von Galli aus den späten 1980ern.

Eine zarte computergenerierte Zeichnung einer Blüte schmiegt sich in einem der hinteren Räume zwischen eine Studie der US-amerikanischen Malerin Avery Singer und einer mit biometrischer Schablone überzogenen Abbildung Platos von Keller Kosmas (Aids-3D) aus dem Jahr 2009. Sie erinnert an die allererste Ausstellung, von Sture Johannesson, einem schwedischen Künstler, der in den 1960er und 70ern mit digitalen Techniken experimentierte.

Im Berliner Gesundheitssystem

Auch Sol Calero hat Grund zurückzublicken. Gerade erst hat sie ihre Monografie „Cuadernos Pica Pica“ bei Bom Dia Boa Tarde Boa Noite veröffentlicht, in der sie die vergangenen zehn Jahre ihrer künstlerischen Tätigkeit zusammenfasst. Persönlicher noch ist der Ausgangspunkt ihrer Ausstellung „Verbena“ bei ChertLüdde. Dort präsentiert sie Malerei, die geprägt ist von ihren Erfahrungen mit dem Berliner Gesundheitssystem, von Krankenhausaufenthalten, dem Warten auf eine Diagnose und deren Folgen.

„Zimmer 255“ von Sol Calero, zu sehen bei ChertLüdde Foto: Joe Clark; Courtesy of The Artist and ChertLüdde, Berlin

Im Text zur Ausstellung beschreibt Calero der Schwere des Themas zum Trotz warmherzig ihr Leben in der Horizontalen, ihren Blick vom Bett aus auf die Welt und eine schlecht gerahmte Fotografie. Um das Miteinander mit Mitpatientinnen und Krankenschwestern geht es, um das Durchleuchten von Teilen ihres Körpers und den Tumor, der in ihren Ovarien entdeckt wurde. Malerisch übersetzt hat sie das in knallbunten Interpretationen anatomischer Abbildungen, die Organe fast wie exotische Blumen aussehen lassen.

Andere Bilder – allesamt sind sie benannt nach den diversen Krankenzimmern, in denen die Künstlerin lag – zeigen Votivgaben in der Form von Füßen, Blumenarrangements, wie man sie vielleicht als Sträuße zum Besuch im Krankenzimmer mitbringt, Symbole der Hoffnung wie der Empathie.