M it Bühne und Inszenierung kennt Martin Margiela sich aus. Der belgische Modedesigner und Gründer des Fashionlabels Maison Martin Margiela hat in der Vergangenheit legendäre Defilees organisiert. 1998 etwa brachte er die Künstlichkeit der Modebranche auf die Spitze, als er menschengroße Marionetten über den Laufsteg tapsen ließ, deren Kleidung nach den Proportionen von Barbie-Puppen entworfen worden war.

Schon lange hat Martin Margiela das Fashionbusiness verlassen und macht heute vor allem Kunst. Aber auch in der geistern die gleichen Motive wie in der Modebranche herum – die Bühne, der an- und abwesende Körper, die Kleidung und das Textil. Das kann man nun in seiner ersten Einzelausstellung in der Galerie Konrad Fischer sehen. Die ist auf den ersten Blick so cool und minimalistisch wie seine Mode, auf den zweiten aber ganz witzig, wenn nicht sogar klamaukig.

In der großen Halle der Galerie, einem einstigen Elektrowerk, stapelt Margiela alte Holzkinositze vertikal zu Totempfählen auf. Die Velourpolster der Möbel ersetzt er durch weißen Gips – Nutzobjekt, Kunstobjekt und spiritueller Gegenstand vermengen sich. Dabei stehen die Kinositze irgendwie auch so einsam herum, es scheint, als würde sich Margiela auch darüber lustig machen, wie so ausgedientes Material durch den pseudogenialen Handgriff eines Künstlers eine schon religiöse Erhöhung erfahren kann.

Martin Margielas „Tondo IV“, 2024 Foto: Roman März; Courtesy Konrad Fischer Galerie and the artist

Die Ausstellungen Martin Margiela: „Martin Margiela in Berlin“. Galerie Konrad Fischer, bis 19. Dezember, Neue Grünstraße 12, Di – Sa, 11-18Uhr Caner Teker: „repertoire“. Between Bridges Projektraum, bis 13. Dezember, Keithstraße 15, Sa/So 12-18Uhr

An anderer Stelle vernäht er weiße Männerslips zu runden Tableaus, sozusagen als textile Variante von Malewitschs suprematistischem Weiß auf Weiß, nur eben mit Pinkelschlitz. Esoterisch wirken seine abstrakten Malereien auf Teppichbodenstücken an der Wand. Sie zeigen geometrische Formen, Farbringe geben den Anschein, sie würden von innen glühen. Einmal meint man, einen erleuchteten Dackel zu erkennen. An einer Rückwand hängt eine Reihe einfacher Drahtkleiderbügel, aus deren unteren Bogen Brüste geformt sind, so unterschiedlich wie sie sein können – eben oder mit präzise modulierter Brustwarze.

Ölringkampf bei Caner Teker

Still aus „Kırkpınar“ von Caner Teker Foto: Caner Teker

Ist bei Martin Margiela der Körper abwesend, so ist er bei Caner Teker in seiner Ausstellung „repertoire“ bei Between Bridges absolut anwesend. Allerdings wird er gefiltert durch die Filmkamera. Für zwei riesige, präzise nebeneinander gelehnte Projektionsflächen schnitt der Choreograf die Videoaufnahmen einer seiner einstigen Life-Performances zum Film „Kırkpınar“ zusammen.

In langsamen Bewegungen praktizieren darin zwei Männer den Yağlı Güreş, den traditionellen türkischen Ölringkampf. Die Kamera wandert nun vom Detail zur Totalen, von ölglänzenden, sich ineinander verschränkten Gliedmaßen, die manchmal aussehen wie sich windende Regenwürmer, zum Blick auf die Bühne, wo Show und Publikum, muskulöse Männerkörper und neugierige Zu­schaue­r:in­nen­ge­sich­ter zu einem Gesamtbild verschmelzen.